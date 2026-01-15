Украина примет участие в Давосском экономическом форуме на высшем уровне, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская делегация обязательно примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где будут обсуждаться восстановление страны, безопасность и энергетические вопросы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Сибиги, фокус участия Украины в форуме будет на восстановлении страны после войны, защите энергетической инфраструктуры и вопросах безопасности и гарантиях безопасности.
Министр не уточнил, будет ли на форуме подписано соглашение о восстановлении Украины на 800 млрд долларов, которое могут подписать президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. В то же время он отметил, что встречи с американскими партнерами запланированы, а контакты по формату и результатам договоренностей продолжаются.
Мероприятие состоится в Давосе, где традиционно собираются мировые лидеры, бизнесмены и представители международных организаций для обсуждения экономических и политических вызовов.
Напомним, лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании вместе с президентом Еврокомиссии планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.
угоди про мир" капітуляції на умовах *****.
Час підтискає цього помаранчолицього стариґана, і "період можливостей", коли він може собі дозволити робити все що йому заманеться, потрохи тане.
Адже невдовзі розпочнеться передвиборча кампанія із перевиборів у Конгрес США, на яких, як вбачається, демпи отримають тотальну перемогу над респами.
Тож, на форумі в Давосі Тромба слід ввічливо післати на три букви. І протриматись, не викидаючи білий прапор, ще місяця зо три-чотири, допоки тому чорту буде вже не до нас.