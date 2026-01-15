Украина примет участие в Давосском экономическом форуме на высшем уровне, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская делегация обязательно примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где будут обсуждаться восстановление страны, безопасность и энергетические вопросы.

По словам Сибиги, фокус участия Украины в форуме будет на восстановлении страны после войны, защите энергетической инфраструктуры и вопросах безопасности и гарантиях безопасности.

Министр не уточнил, будет ли на форуме подписано соглашение о восстановлении Украины на 800 млрд долларов, которое могут подписать президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. В то же время он отметил, что встречи с американскими партнерами запланированы, а контакты по формату и результатам договоренностей продолжаются.

Мероприятие состоится в Давосе, где традиционно собираются мировые лидеры, бизнесмены и представители международных организаций для обсуждения экономических и политических вызовов.

Напомним, лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании вместе с президентом Еврокомиссии планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

