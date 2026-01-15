РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
524 10

Украина примет участие в Давосском экономическом форуме на высшем уровне, - Сибига

сибіга

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская делегация обязательно примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где будут обсуждаться восстановление страны, безопасность и энергетические вопросы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Сибиги, фокус участия Украины в форуме будет на восстановлении страны после войны, защите энергетической инфраструктуры и вопросах безопасности и гарантиях безопасности.

Министр не уточнил, будет ли на форуме подписано соглашение о восстановлении Украины на 800 млрд долларов, которое могут подписать президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. В то же время он отметил, что встречи с американскими партнерами запланированы, а контакты по формату и результатам договоренностей продолжаются.

Мероприятие состоится в Давосе, где традиционно собираются мировые лидеры, бизнесмены и представители международных организаций для обсуждения экономических и политических вызовов.

Напомним, лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании вместе с президентом Еврокомиссии планируют встретиться с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

Автор: 

Давос (392) Сибига Андрей (749)
Топ комментарии
+3
Давно турист не їздив в тури
показать весь комментарий
15.01.2026 14:24 Ответить
+1
Можна я поїду. Толку буде більше.
показать весь комментарий
15.01.2026 14:30 Ответить
Там буде ******** Милованов .....
показать весь комментарий
15.01.2026 14:23 Ответить
Давно турист не їздив в тури
показать весь комментарий
15.01.2026 14:24 Ответить
І толку- нуль, треба ж кудись кататись.
показать весь комментарий
15.01.2026 14:27 Ответить
Чому нуль? Екскортниці зароблять, бо зазвичай перед давоським форумом у них підвищуються розцінки. Цей форум дійсно існує тільки для хизувань і бахвалтства всякого штибу випендрьожників.
показать весь комментарий
15.01.2026 14:48 Ответить
Можна я поїду. Толку буде більше.
показать весь комментарий
15.01.2026 14:30 Ответить
"После войны" наступит на днях а то и раньше. Можно обговаривать до посинения.
показать весь комментарий
15.01.2026 14:33 Ответить
Это сколько комедийных сериалов можно снять и сколько шашлычков нажарить на эти грошики?
показать весь комментарий
15.01.2026 14:34 Ответить
В Давосі Тромб може привселюдно оголосити ультиматум Зеленському (читай - Україні) про підписання "угоди про мир" капітуляції на умовах *****.
Час підтискає цього помаранчолицього стариґана, і "період можливостей", коли він може собі дозволити робити все що йому заманеться, потрохи тане.
Адже невдовзі розпочнеться передвиборча кампанія із перевиборів у Конгрес США, на яких, як вбачається, демпи отримають тотальну перемогу над респами.
Тож, на форумі в Давосі Тромба слід ввічливо післати на три букви. І протриматись, не викидаючи білий прапор, ще місяця зо три-чотири, допоки тому чорту буде вже не до нас.
показать весь комментарий
15.01.2026 14:49 Ответить
Невже зелені кальсони будуть там мозолить очі людей, а опухла від мівіни небрита харя провокувати рвотний рефлекс?
показать весь комментарий
15.01.2026 14:50 Ответить
А що таке найвищий рівень для України, якщо цей рівень нічого не знає а тільки крісло займає. Добре якщо би були міністри яки щось знали, так і вони багатопрофільні, ст крісла у крісло скачуть
показать весь комментарий
15.01.2026 15:02 Ответить
 
 