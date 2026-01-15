РФ похитила более 2 млн т украинского зерна из ВОТ, разведка идентифицировала 45 судов, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига призывает к санкциям против теневого зернового флота России.

Теневой зерновой флот РФ

"В 2025 году Россия похитила более 2 миллионов тонн украинского зерна с наших временно оккупированных территорий. Москва поставляла его на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы. Почти 40% было доставлено в Египет", - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что для осуществления незаконной торговли Россия использовала порты в Азовском и Черном морях и создала теневой зерновой флот.

Украинская разведка уже идентифицировала 45 судов, причастных к похищению украинского зерна и его транспортировке на мировые рынки. Украина ввела санкции против 43 из них, а также против 39 капитанов.

Давление на РФ

"Мы также отслеживаем компании, причастные к этой незаконной торговле. Все они почувствуют на себе действие украинских санкций – как судебных, так и специальных.

Я призываю наших европейских партнеров начать системное противодействие этому российскому преступлению и угрозе глобальной продовольственной безопасности, которую оно представляет", - добавил глава МИД.

Также он подчеркнул важность задействования всех возможных инструментов — как национальных, так и международных. Украина также ожидает более скоординированных действий и усилий со стороны агентства Frontex.

По словам Сибиги, вся российская инфраструктура, задействованная в похищении украинского зерна, а также его покупатели, должны как можно скорее попасть под европейские санкции.

"У нас уже есть опыт противодействия теневому танкерному флоту России. Теперь пришло время остановить и расширение российского теневого зернового флота.

Ведь это не только угроза глобальной продовольственной безопасности, но и еще один источник финансирования кремлевского режима и его военной машины", - отметил министр.

Сибига подчеркнул, что в 2026 году Черное море, Азовское море и Балтийское море должны быть очищены от любых российских теневых флотов.