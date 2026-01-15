РУС
РФ похитила более 2 млн т украинского зерна из ВОТ, разведка идентифицировала 45 судов, - Сибига

РФ похитила более 2 млн т украинского зерна

Глава МИД Андрей Сибига призывает к санкциям против теневого зернового флота России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.

Теневой зерновой флот РФ

"В 2025 году Россия похитила более 2 миллионов тонн украинского зерна с наших временно оккупированных территорий. Москва поставляла его на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы. Почти 40% было доставлено в Египет", - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что для осуществления незаконной торговли Россия использовала порты в Азовском и Черном морях и создала теневой зерновой флот.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обход санкций: По меньшей мере 15 танкеров "теневого" флота за две недели сменили свои флаги на российские, – WSJ

Украинская разведка уже идентифицировала 45 судов, причастных к похищению украинского зерна и его транспортировке на мировые рынки. Украина ввела санкции против 43 из них, а также против 39 капитанов.

Давление на РФ

"Мы также отслеживаем компании, причастные к этой незаконной торговле. Все они почувствуют на себе действие украинских санкций – как судебных, так и специальных.

Я призываю наших европейских партнеров начать системное противодействие этому российскому преступлению и угрозе глобальной продовольственной безопасности, которую оно представляет", - добавил глава МИД.

Также он подчеркнул важность задействования всех возможных инструментов — как национальных, так и международных. Украина также ожидает более скоординированных действий и усилий со стороны агентства Frontex.

Читайте также: Великобритания рассматривает использование нефти из российского "теневого флота" для помощи Украине, - The Times

По словам Сибиги, вся российская инфраструктура, задействованная в похищении украинского зерна, а также его покупатели, должны как можно скорее попасть под европейские санкции.

"У нас уже есть опыт противодействия теневому танкерному флоту России. Теперь пришло время остановить и расширение российского теневого зернового флота.
Ведь это не только угроза глобальной продовольственной безопасности, но и еще один источник финансирования кремлевского режима и его военной машины", - отметил министр.

Читайте также: Санкции против теневого флота РФ: до 20% судов остановлено, потери достигнут $30 млрд, - Зеленский

Сибига подчеркнул, что в 2026 году Черное море, Азовское море и Балтийское море должны быть очищены от любых российских теневых флотов.

Не тільки кцапи викрали таку кількість зерна з допомогою влади, яка відводила наші війська, розміновувала виходи з Криму і фактично віккрила ворогу ворота і здала південь. Решту українського зерна команда Боневтіка Позорно-Брехливого вивезла до підсанкційного Ірану, друга кцапів. І якось ніхто цього не помітив, а накачували публіку діями поляк, які висипали два мішка зерна на землю, захищаючи своїх фермерів від малан..кої хуцпи.
15.01.2026 11:20 Ответить
отже все, що викрадено, повинно бути повернуто через суди в Україну, чи не так, пане ? що ти зробив для повернення викраденого?
15.01.2026 11:37 Ответить
Як що - закликав.

У нас усі ******* закликати))). А робити......
15.01.2026 12:22 Ответить
 
 