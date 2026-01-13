РУС
Санкции против теневого флота РФ: до 20% судов остановлено, потери достигнут $30 млрд, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел разговор с первым заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины Олегом Луговским.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Был на докладе первый заместитель руководителя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский. Проинформировал о непубличных подходах у партнеров к коммуникации с российской стороной и реальном отношении к Украине и к переговорам на этом этапе. Важно, чтобы все наши позиции базировались на реальных перспективах", - говорится в сообщении.

Олег Луговский

Танкерный флот РФ

Поручил также СВР предоставить партнерам новую информацию о российских попытках расширить танкерный флот. Благодаря нашим скоординированным с рядом государств мерам давления на теневой флот, по меньшей мере 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки.

Будем продолжать и санкционное давление на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота", - подчеркнул президент.

Результат ограничений для российского флота

"Ограничения российского морского экспорта нефти, которые действуют сейчас, в годовом исчислении должны сократить российские доходы как минимум на 30 миллиардов долларов. Дополнительное давление точно увеличит этот объем российских потерь, а следовательно, сократит финансирование российской войны", - написал Зеленский.

Президент добавил, что будет информировать партнеров и о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить санкции против финансового сектора.

Олег Луговский

"Задача всех в мире, кто хочет окончания этой войны, должна заключаться в том, чтобы сокращать российскую способность адаптироваться к давлению в ответ на эту войну. Результативное давление на агрессора – это главное удобрение для дипломатического процесса", - подчеркнул президент.

Также глава Украины поблагодарил всех партнеров, которые понимают ситуацию именно так и работают максимально эффективно на всех санкционных треках, а также команду СВР за результативную работу.

+3
Шо ти там рахуєш чужі гроші? Де балістичні санкції проти рф?
13.01.2026 15:33 Ответить
+3
Свої гроші міндіч з дерьмаком забрали
13.01.2026 15:38 Ответить
+1
який твій внесок у те, що ти "звітуєш"?
13.01.2026 15:35 Ответить
13.01.2026 15:33 Ответить
13.01.2026 15:38 Ответить
" Санкції проти тіньового флоту РФ: до 20% суден зупинено, втрати сягнуть $30 млрд " кількість суден тіньового флоту параші поповнюється з більшою швидкістю, ніж втрачаються. Можете в цьому не сумніватися. Як мінімум до того часу, поки світові потрібна буде нафта.
13.01.2026 15:53 Ответить
13.01.2026 15:35 Ответить
Як буде правильно рахівник, статист, або підрахуйник невже більше нічого робити як працювати статистом
13.01.2026 15:37 Ответить
Довбойоп-зрадник.Так правильно на 100%
показать весь комментарий
13.01.2026 15:53 Ответить
Счетовод.
13.01.2026 15:41 Ответить
Коли будуть санкції на нього за перекачування рос.нафти на продаж,в ту ж саму Угорщину,на лідерів яких ширили брудну пропагандистську кампанію.
Як це виходить: з одного боку-брудна інформаційна кампанія,з іншого боку-транзит рос.нафти для тієї ж Угорщини,при тому,рашка заробляє нафтодолари для виробництва дронів і ракет.
Та,Трамп всюди по світу б'є по продажі рос.нафти,а тут гундосий спокійно бере участь в продажі рос.нафти.
13.01.2026 15:50 Ответить
три танкери - це 20%? тобто всього їх було 15 штук? потужно!!!
13.01.2026 15:54 Ответить
Мене дуже дивує, що український президент так гарно вміє рахувати втрати кацапії.Таке враження, що він вроджений статист, а не "піаніст".
13.01.2026 15:55 Ответить
його як сраку показують шоб народ думав шо він шось робе
13.01.2026 15:59 Ответить
Ну, і в це ж реально будуть вірити. Нафтопереробну галузь знищили, кримській міст зруйнували, усіх російських солдат вбили, блекаут в Москві влаштували, тіньовий флот зупинили. економіку обвалили. Кірдик Росії.
13.01.2026 16:01 Ответить
 
 