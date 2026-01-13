Санкции против теневого флота РФ: до 20% судов остановлено, потери достигнут $30 млрд, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел разговор с первым заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины Олегом Луговским.
Об этом глава государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Был на докладе первый заместитель руководителя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский. Проинформировал о непубличных подходах у партнеров к коммуникации с российской стороной и реальном отношении к Украине и к переговорам на этом этапе. Важно, чтобы все наши позиции базировались на реальных перспективах", - говорится в сообщении.
Танкерный флот РФ
Поручил также СВР предоставить партнерам новую информацию о российских попытках расширить танкерный флот. Благодаря нашим скоординированным с рядом государств мерам давления на теневой флот, по меньшей мере 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки.
Будем продолжать и санкционное давление на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота", - подчеркнул президент.
Результат ограничений для российского флота
"Ограничения российского морского экспорта нефти, которые действуют сейчас, в годовом исчислении должны сократить российские доходы как минимум на 30 миллиардов долларов. Дополнительное давление точно увеличит этот объем российских потерь, а следовательно, сократит финансирование российской войны", - написал Зеленский.
Президент добавил, что будет информировать партнеров и о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить санкции против финансового сектора.
"Задача всех в мире, кто хочет окончания этой войны, должна заключаться в том, чтобы сокращать российскую способность адаптироваться к давлению в ответ на эту войну. Результативное давление на агрессора – это главное удобрение для дипломатического процесса", - подчеркнул президент.
Также глава Украины поблагодарил всех партнеров, которые понимают ситуацию именно так и работают максимально эффективно на всех санкционных треках, а также команду СВР за результативную работу.
Як це виходить: з одного боку-брудна інформаційна кампанія,з іншого боку-транзит рос.нафти для тієї ж Угорщини,при тому,рашка заробляє нафтодолари для виробництва дронів і ракет.
Та,Трамп всюди по світу б'є по продажі рос.нафти,а тут гундосий спокійно бере участь в продажі рос.нафти.