Санкции против теневого флота РФ: до 20% судов остановлено, потери достигнут $30 млрд, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел разговор с первым заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины Олегом Луговским.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Был на докладе первый заместитель руководителя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский. Проинформировал о непубличных подходах у партнеров к коммуникации с российской стороной и реальном отношении к Украине и к переговорам на этом этапе. Важно, чтобы все наши позиции базировались на реальных перспективах", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский провел беседу со Схоофом: Приоритет - ракеты для ПВО и помощь энергетике

Танкерный флот РФ

Поручил также СВР предоставить партнерам новую информацию о российских попытках расширить танкерный флот. Благодаря нашим скоординированным с рядом государств мерам давления на теневой флот, по меньшей мере 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обход санкций: По меньшей мере 15 танкеров "теневого" флота за две недели сменили свои флаги на российские, – WSJ

Будем продолжать и санкционное давление на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота", - подчеркнул президент.

Результат ограничений для российского флота

"Ограничения российского морского экспорта нефти, которые действуют сейчас, в годовом исчислении должны сократить российские доходы как минимум на 30 миллиардов долларов. Дополнительное давление точно увеличит этот объем российских потерь, а следовательно, сократит финансирование российской войны", - написал Зеленский.

Президент добавил, что будет информировать партнеров и о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить санкции против финансового сектора.

Читайте также: Производство и поставка средств связи, РЭБ и микроэлектроники для ВПК РФ: Украина ввела санкции против ряда лиц и компаний





"Задача всех в мире, кто хочет окончания этой войны, должна заключаться в том, чтобы сокращать российскую способность адаптироваться к давлению в ответ на эту войну. Результативное давление на агрессора – это главное удобрение для дипломатического процесса", - подчеркнул президент.

Также глава Украины поблагодарил всех партнеров, которые понимают ситуацию именно так и работают максимально эффективно на всех санкционных треках, а также команду СВР за результативную работу.