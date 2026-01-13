РУС
Зеленский провел беседу со Схоофом: Приоритет - ракеты для ПВО и помощь энергетике

Зеленский провел беседу со Схоофом: что известно?

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Диком Схоофом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Сообщил об интенсивных российских ударах дронами и ракетами по нашим городам и общинам. Очевидно, что россияне сосредоточены именно на уничтожении жизни, а не на дипломатии. Их мишень – энергетика", – отметил он.

Поэтому, по словам Зеленского, важно, чтобы поддержка Украины была достаточной.

"И это касается как нашей устойчивости и восстановления, так и достаточного боезапаса для ПВО. Ракеты для ПВО, вся необходимая помощь для энергетической системы – это сейчас первый приоритет.

Обсудили также ход общения с американской стороной и возможные встречи. Спасибо за поддержку и готовность помогать!" - подытожил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (23360) Нидерланды (1693) Дик Схооф (43)
Чергові балачки з нульовим ККД. Бубачка працює.
показать весь комментарий
13.01.2026 13:01 Ответить
Пріоритети є - ракет нема. Скоро вже п'ятий рік...
показать весь комментарий
13.01.2026 13:01 Ответить
А що вже перагавори і мірна угода не є пріоритетом? Наїлись переговорів? І щось не спішать гаранти безпеки допомагати нам ракетами бо всі вже мріють про мір, референдум і освоєння бабок на ''відбудову'' яке ти всім наобіцяв
показать весь комментарий
13.01.2026 13:11 Ответить
Та почни вже власні системи ППО-ПРО робити. Хоча, вже запізно.
показать весь комментарий
13.01.2026 13:14 Ответить
 
 