Зеленский провел беседу со Схоофом: Приоритет - ракеты для ПВО и помощь энергетике
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Диком Схоофом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сообщил об интенсивных российских ударах дронами и ракетами по нашим городам и общинам. Очевидно, что россияне сосредоточены именно на уничтожении жизни, а не на дипломатии. Их мишень – энергетика", – отметил он.
Поэтому, по словам Зеленского, важно, чтобы поддержка Украины была достаточной.
"И это касается как нашей устойчивости и восстановления, так и достаточного боезапаса для ПВО. Ракеты для ПВО, вся необходимая помощь для энергетической системы – это сейчас первый приоритет.
Обсудили также ход общения с американской стороной и возможные встречи. Спасибо за поддержку и готовность помогать!" - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль