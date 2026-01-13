Зеленский провел беседу со Схоофом: Приоритет - ракеты для ПВО и помощь энергетике

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Диком Схоофом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Сообщил об интенсивных российских ударах дронами и ракетами по нашим городам и общинам. Очевидно, что россияне сосредоточены именно на уничтожении жизни, а не на дипломатии. Их мишень – энергетика", – отметил он.

Поэтому, по словам Зеленского, важно, чтобы поддержка Украины была достаточной.

"И это касается как нашей устойчивости и восстановления, так и достаточного боезапаса для ПВО. Ракеты для ПВО, вся необходимая помощь для энергетической системы – это сейчас первый приоритет.



Обсудили также ход общения с американской стороной и возможные встречи. Спасибо за поддержку и готовность помогать!" - подытожил он.

