РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9861 посетитель онлайн
Новости Отношения России с Ираном Смена режима в Иране
766 17

Каждый нормальный человек на земле хочет, чтобы народу Ирана посчастливилось освободиться от действующего режима, - Зеленский

Протесты в Иране

Президент Владимир Зеленский считает масштабные протесты в Иране, фактически восстание, четким признаком того, что "России проще не будет".

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Об Иране

"То, что происходит в Иране сейчас – масштабные протесты, фактически восстание, – это тоже четкий признак того, что России проще не будет. И каждый нормальный человек на земле очень хочет, чтобы народу Ирана наконец повезло освободиться от режима, который там есть и который принес столько зла, в том числе и в Украину, и в другие страны", – заявил президент.

По его словам, важно, "чтобы мир не упустил этот момент, когда изменения возможны".

"И каждый лидер, каждая страна, международные организации должны сейчас включиться, помочь людям убрать тех, кто виноват в том, что Иран, к сожалению, был таким. Все может стать по-другому", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрыли двери: иранским дипломатам запретили вход в Европарламент

Почему люди вышли протестовать?

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

  • 3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.
  • По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе за свободу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС может ввести новые санкции против Ирана из-за подавления протестов, - Каллас

Автор: 

Зеленский Владимир (23353) Иран (2107)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану та України пощастило звільнитися від чинного режиму.
Як думаєш Володя?
Ілі ето другоє?
показать весь комментарий
12.01.2026 21:34 Ответить
+13
А ти хоч чого туди поліз ? Вони самі розберуться без твого втручання, Україна по справжньому видихне с полегшенням коли вас зелених слуг повністю усуне під влади.
показать весь комментарий
12.01.2026 21:30 Ответить
+5
Ти **** хрипата тебе чекає доля аятолл.
показать весь комментарий
12.01.2026 21:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ти хоч чого туди поліз ? Вони самі розберуться без твого втручання, Україна по справжньому видихне с полегшенням коли вас зелених слуг повністю усуне під влади.
показать весь комментарий
12.01.2026 21:30 Ответить
Володя, як думаєш, чого хоче кожна нормальна людина в Україні?
показать весь комментарий
12.01.2026 21:46 Ответить
Кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану та України пощастило звільнитися від чинного режиму.
Як думаєш Володя?
Ілі ето другоє?
показать весь комментарий
12.01.2026 21:34 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2026 21:34 Ответить
а в середньовіччі в європі шкуру з суддів здирали! шо значить восток, дєло тонкоє! а як українські прокурори не хочуть, щоб україна стала іраном! та як і українські судді не хочуть, щоб стала європою ))
показать весь комментарий
12.01.2026 21:53 Ответить
Hy, те ж саме ми можемо сказати і про твій, маланець, режим перетворення України в руїну. Хоча, народ ще .... не наржався і продовжує вилизувати "українського" пересидента.
Отакі українські реалії сьогодення.
показать весь комментарий
12.01.2026 21:43 Ответить
Ти **** хрипата тебе чекає доля аятолл.
показать весь комментарий
12.01.2026 21:43 Ответить
И это у Хомении нет корешей обворовавших бюджет и сваливших в Израиль,но народ все равно хочет от него избавиться.
показать весь комментарий
12.01.2026 21:47 Ответить
Накрадені ним гроші "свалілі на мацкву". І навіщо йому "друзья"? Родина крала.
показать весь комментарий
12.01.2026 22:22 Ответить
Майже кожен українець хоче того самого зі своєю владою.
показать весь комментарий
12.01.2026 21:49 Ответить
Українці то таке, так Вован?
показать весь комментарий
12.01.2026 21:54 Ответить
В Україні зараз передіранна обстановка але гірше, в нас війна і викурити цих зелених блазнів буде ой як непросто.
показать весь комментарий
12.01.2026 21:56 Ответить
Ніяк не можна без відосіка із глибокою "стурбованістью".Хоч якось нагадати про себе.
показать весь комментарий
12.01.2026 21:59 Ответить
Чому нам так не щастить, хоча ми бажаємо того же
показать весь комментарий
12.01.2026 22:05 Ответить
Кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану пощастило звільнитися від чинного режиму, - Зеленський

Цікаво чи не поїде він опитувати кожну людину з цього питання, або міндіча легалізував як представника від України
показать весь комментарий
12.01.2026 22:13 Ответить
«Кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану пощастило звільнитися від чинного режиму» - сказало хрипате @уйло, яке в липні разом зі своєю кодлою спровокувало українців на протести.
показать весь комментарий
12.01.2026 22:13 Ответить
От лицемір! Лицедій, лицемір - це ж так близько для непрофесійного актора!
показать весь комментарий
12.01.2026 22:28 Ответить
 
 