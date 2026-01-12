Каждый нормальный человек на земле хочет, чтобы народу Ирана посчастливилось освободиться от действующего режима, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает масштабные протесты в Иране, фактически восстание, четким признаком того, что "России проще не будет".

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Об Иране

"То, что происходит в Иране сейчас – масштабные протесты, фактически восстание, – это тоже четкий признак того, что России проще не будет. И каждый нормальный человек на земле очень хочет, чтобы народу Ирана наконец повезло освободиться от режима, который там есть и который принес столько зла, в том числе и в Украину, и в другие страны", – заявил президент.

По его словам, важно, "чтобы мир не упустил этот момент, когда изменения возможны".

"И каждый лидер, каждая страна, международные организации должны сейчас включиться, помочь людям убрать тех, кто виноват в том, что Иран, к сожалению, был таким. Все может стать по-другому", - добавил Зеленский.

Почему люди вышли протестовать?

Причинами беспорядков в Иране стали экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди местных жителей.

3 января верховный лидер Ирана публично заявил, что "бунтарей следует поставить на место", что, по мнению наблюдателей, могло стать сигналом для силовых структур действовать жестче.

По данным правозащитников, массовые протесты в Иране, которые продолжаются уже вторую неделю, привели к гибели более 500 человек и задержанию более 10 тысяч.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе за свободу.

