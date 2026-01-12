Кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану пощастило звільнитися від чинного режиму, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає масштабні протести в Ірані, фактично повстання, чіткою ознакою, що "Росії простіше не буде".

Про це голова держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Про Іран

"Те, що відбувається в Ірані зараз – масштабні протести, фактично повстання, – це теж чітка ознака, що Росії простіше не буде. І кожна нормальна людина на землі дуже хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є та який приніс стільки зла, зокрема і в Україну, і в інші країни", - заявив президент.

За його словами, важливо, "щоб світ не упустив цей момент, коли зміни можливі".

"І кожен лідер, кожна країна, міжнародні організації повинні зараз включитись, допомогти людям прибрати тих, хто винен, що Іран, на жаль, був такий. Все може стати по-іншому", - додав Зеленський.

Через що люди вийшли протестувати?

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.

За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти Ірану в боротьбі за свободу.

