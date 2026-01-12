УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9607 відвідувачів онлайн
Новини Відносини Росії з Іраном Зміна режиму в Ірані
1 799 27

Кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану пощастило звільнитися від чинного режиму, - Зеленський

Протести в Ірані

Президент Володимир Зеленський вважає масштабні протести в Ірані, фактично повстання, чіткою ознакою, що "Росії простіше не буде".

Про це голова держави сказав у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про Іран

"Те, що відбувається в Ірані зараз – масштабні протести, фактично повстання, – це теж чітка ознака, що Росії простіше не буде. І кожна нормальна людина на землі дуже хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є та який приніс стільки зла, зокрема і в Україну, і в інші країни", - заявив президент.

За його словами, важливо, "щоб світ не упустив цей момент, коли зміни можливі".

"І кожен лідер, кожна країна, міжнародні організації повинні зараз включитись, допомогти людям прибрати тих, хто винен, що Іран, на жаль, був такий. Все може стати по-іншому", - додав Зеленський.

Через що люди вийшли протестувати?

Причинами заворушень в Ірані стали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед місцевих жителів.

  • 3 січня верховний лідер Ірану публічно заявив, що "заворушників слід поставити на місце", що, на думку спостерігачів, могло стати сигналом для силових структур діяти жорсткіше.
  • За даними правозахисників, масові протести в Ірані, які тривають уже другий тиждень, призвели до загибелі понад 500 людей та затримання понад 10 тисяч.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий допомогти Ірану в боротьбі за свободу.

Автор: 

Зеленський Володимир (27545) Іран (3276)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану та України пощастило звільнитися від чинного режиму.
Як думаєш Володя?
Ілі ето другоє?
показати весь коментар
12.01.2026 21:34 Відповісти
+24
А ти хоч чого туди поліз ? Вони самі розберуться без твого втручання, Україна по справжньому видихне с полегшенням коли вас зелених слуг повністю усуне під влади.
показати весь коментар
12.01.2026 21:30 Відповісти
+17
Ти **** хрипата тебе чекає доля аятолл.
показати весь коментар
12.01.2026 21:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ти хоч чого туди поліз ? Вони самі розберуться без твого втручання, Україна по справжньому видихне с полегшенням коли вас зелених слуг повністю усуне під влади.
показати весь коментар
12.01.2026 21:30 Відповісти
Володя, як думаєш, чого хоче кожна нормальна людина в Україні?
показати весь коментар
12.01.2026 21:46 Відповісти
Кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану та України пощастило звільнитися від чинного режиму.
Як думаєш Володя?
Ілі ето другоє?
показати весь коментар
12.01.2026 21:34 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2026 21:34 Відповісти
а в середньовіччі в європі шкуру з суддів здирали! шо значить восток, дєло тонкоє! а як українські прокурори не хочуть, щоб україна стала іраном! та як і українські судді не хочуть, щоб стала європою ))
показати весь коментар
12.01.2026 21:53 Відповісти
Hy, те ж саме ми можемо сказати і про твій, маланець, режим перетворення України в руїну. Хоча, народ ще .... не наржався і продовжує вилизувати "українського" пересидента.
Отакі українські реалії сьогодення.
показати весь коментар
12.01.2026 21:43 Відповісти
Ти **** хрипата тебе чекає доля аятолл.
показати весь коментар
12.01.2026 21:43 Відповісти
И это у Хомении нет корешей обворовавших бюджет и сваливших в Израиль,но народ все равно хочет от него избавиться.
показати весь коментар
12.01.2026 21:47 Відповісти
Накрадені ним гроші "свалілі на мацкву". І навіщо йому "друзья"? Родина крала.
показати весь коментар
12.01.2026 22:22 Відповісти
Ну так такие кореши из племени миндичей и сочиняют нам сказки про мильоны убитых протестующих. Показывая съемки из бандитских уголков иранских городов. По идее, Трамп должен бомбить францию, так как там тоже на новый год более 800 машин сожгли. А жандармы избивали "протестующих" африканцев.
показати весь коментар
13.01.2026 02:36 Відповісти
Майже кожен українець хоче того самого зі своєю владою.
показати весь коментар
12.01.2026 21:49 Відповісти
Українці то таке, так Вован?
показати весь коментар
12.01.2026 21:54 Відповісти
В Україні зараз передіранна обстановка але гірше, в нас війна і викурити цих зелених блазнів буде ой як непросто.
показати весь коментар
12.01.2026 21:56 Відповісти
Ніяк не можна без відосіка із глибокою "стурбованістью".Хоч якось нагадати про себе.
показати весь коментар
12.01.2026 21:59 Відповісти
Чому нам так не щастить, хоча ми бажаємо того же
показати весь коментар
12.01.2026 22:05 Відповісти
Кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану пощастило звільнитися від чинного режиму, - Зеленський

Цікаво чи не поїде він опитувати кожну людину з цього питання, або міндіча легалізував як представника від України
показати весь коментар
12.01.2026 22:13 Відповісти
«Кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану пощастило звільнитися від чинного режиму» - сказало хрипате @уйло, яке в липні разом зі своєю кодлою спровокувало українців на протести.
показати весь коментар
12.01.2026 22:13 Відповісти
От лицемір! Лицедій, лицемір - це ж так близько для непрофесійного актора!
показати весь коментар
12.01.2026 22:28 Відповісти
Мабуть я ненормальний, бо мене більше цікавить, як нам позбутись свого *******, а перси самі нехай розбираються.
показати весь коментар
12.01.2026 22:36 Відповісти
Що нам допоможе звільнитися від смарагдового режиму? Бусифікація набирає оберти , бо срака на фронті = сраці в голові у гівнокомандувачах і зрадників у верхах
показати весь коментар
12.01.2026 22:56 Відповісти
Знову хрипле недорозуміння показує свою Хуцпу.Прямо Мошиах для усіх темних людей.
показати весь коментар
12.01.2026 22:58 Відповісти
Кожна нормальна людина в Україні хоче, щоб українцям пощастило звільнитися від чинного режиму Зеленського.
показати весь коментар
12.01.2026 23:43 Відповісти
Як і в Україні
показати весь коментар
13.01.2026 00:14 Відповісти
Вибл...к ЗЄльоний,а чому не запитаєш в народу ,скільки людей хоче,щоби ти та твоя шобла гигнулася з концамі...???
показати весь коментар
13.01.2026 07:44 Відповісти
Від режиму диктатора нелоха усі Українці теж хотять звільнитися
показати весь коментар
13.01.2026 08:01 Відповісти
Ти вже набрид зі своїми коментарями та цифрами у дописах. Розкажи,що з іранськими міндічами? А з українськими?
показати весь коментар
13.01.2026 08:56 Відповісти
 
 