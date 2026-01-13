Зеленський провів розмову зі Схоофом: Пріоритет - ракети до ППО та допомога енергетиці

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Поінформував про інтенсивні російські удари дронами та ракетами по наших містах і громадах. Очевидно, що росіяни зосереджуються саме на знищенні життя, а не на дипломатії. Їхня мішень – енергетика", - зазначив він.

Тому, за словами Зеленського, важливо, щоб підтримка України була достатньою.

Читайте також: Кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану пощастило звільнитися від чинного режиму, - Зеленський

"І це стосується як нашої стійкості та відновлення, так і достатнього боєзапасу для ППО. Ракети для ППО, вся необхідна допомога для енергетичної системи – це зараз перший пріоритет.



Обговорили також перебіг спілкування з американською стороною та можливі зустрічі. Дякую за підтримку й готовність допомагати!" - підсумував він.

Також читайте: Зеленський про нічну атаку РФ: Основна ціль удару - наша енергетика - генерація і підстанції. ФОТОрепортаж