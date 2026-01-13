Зеленський провів розмову зі Схоофом: Пріоритет - ракети до ППО та допомога енергетиці
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Поінформував про інтенсивні російські удари дронами та ракетами по наших містах і громадах. Очевидно, що росіяни зосереджуються саме на знищенні життя, а не на дипломатії. Їхня мішень – енергетика", - зазначив він.
Тому, за словами Зеленського, важливо, щоб підтримка України була достатньою.
"І це стосується як нашої стійкості та відновлення, так і достатнього боєзапасу для ППО. Ракети для ППО, вся необхідна допомога для енергетичної системи – це зараз перший пріоритет.
Обговорили також перебіг спілкування з американською стороною та можливі зустрічі. Дякую за підтримку й готовність допомагати!" - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль