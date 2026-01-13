УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10335 відвідувачів онлайн
Новини
524 5

Зеленський провів розмову зі Схоофом: Пріоритет - ракети до ППО та допомога енергетиці

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Поінформував про інтенсивні російські удари дронами та ракетами по наших містах і громадах. Очевидно, що росіяни зосереджуються саме на знищенні життя, а не на дипломатії. Їхня мішень – енергетика", - зазначив він.

Тому, за словами Зеленського, важливо, щоб підтримка України була достатньою.

Читайте також: Кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану пощастило звільнитися від чинного режиму, - Зеленський

"І це стосується як нашої стійкості та відновлення, так і достатнього боєзапасу для ППО. Ракети для ППО, вся необхідна допомога для енергетичної системи – це зараз перший пріоритет.

Обговорили також перебіг спілкування з американською стороною та можливі зустрічі. Дякую за підтримку й готовність допомагати!" - підсумував він.

Також читайте: Зеленський про нічну атаку РФ: Основна ціль удару - наша енергетика - генерація і підстанції. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир Нідерланди Схооф Дік
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергові балачки з нульовим ККД. Бубачка працює.
показати весь коментар
13.01.2026 13:01 Відповісти
Пріоритети є - ракет нема. Скоро вже п'ятий рік...
показати весь коментар
13.01.2026 13:01 Відповісти
А що вже перагавори і мірна угода не є пріоритетом? Наїлись переговорів? І щось не спішать гаранти безпеки допомагати нам ракетами бо всі вже мріють про мір, референдум і освоєння бабок на ''відбудову'' яке ти всім наобіцяв
показати весь коментар
13.01.2026 13:11 Відповісти
Та почни вже власні системи ППО-ПРО робити. Хоча, вже запізно.
показати весь коментар
13.01.2026 13:14 Відповісти
За той мільярд, шо Міндічі *********, можна було усі підстанції в землю вкопати, а над ТЕЦ звести саркофаги.
показати весь коментар
13.01.2026 16:12 Відповісти
 
 