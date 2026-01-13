Санкції проти тіньового флоту РФ: до 20% суден зупинено, втрати сягнуть $30 млрд, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів розмову з першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки України Олегом Луговським.
Про це глава держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Був на доповіді перший заступник керівника Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський. Поінформував про непублічні підходи в партнерів до комунікації з російською стороною та реальне ставлення до України й до перемовин на цьому етапі. Важливо, щоб усі наші позиції базувались на справжніх перспективах", - ідеться в повідомленні.
Танкерний флот РФ
Доручив також СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот. Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20 % суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки.
Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту", - наголосив президент.
Результат обмежень для російського флоту
"Обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів. Додатковий тиск точно збільшить цей обсяг російських втрат, а отже, скоротить фінансування російської війни", - написав Зеленський.
Президент додав, що буде інформувати партнерів і про нові схеми китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції проти фінансового сектору.
"Завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має бути в тому, щоб скорочувати російську здатність адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. Результативний тиск на агресора – це головне добриво для дипломатичного процесу", - наголосив президент.
Також очільник України подякував усім партнерам, які розуміють ситуацію саме так і працюють максимально ефективно на всіх санкційних треках і команді СЗР за результативну роботу.
Як це виходить: з одного боку-брудна інформаційна кампанія,з іншого боку-транзит рос.нафти для тієї ж Угорщини,при тому,рашка заробляє нафтодолари для виробництва дронів і ракет.
Та,Трамп всюди по світу б'є по продажі рос.нафти,а тут гундосий спокійно бере участь в продажі рос.нафти.