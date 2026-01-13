Санкції проти тіньового флоту РФ: до 20% суден зупинено, втрати сягнуть $30 млрд, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову з першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки України Олегом Луговським.

"Був на доповіді перший заступник керівника Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський. Поінформував про непублічні підходи в партнерів до комунікації з російською стороною та реальне ставлення до України й до перемовин на цьому етапі. Важливо, щоб усі наші позиції базувались на справжніх перспективах", - ідеться в повідомленні.

Танкерний флот РФ

Доручив також СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот. Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20 % суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки.

Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту", - наголосив президент.

Результат обмежень для російського флоту

"Обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів. Додатковий тиск точно збільшить цей обсяг російських втрат, а отже, скоротить фінансування російської війни", - написав Зеленський.

Президент додав, що буде інформувати партнерів і про нові схеми китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції проти фінансового сектору.

"Завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має бути в тому, щоб скорочувати російську здатність адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. Результативний тиск на агресора – це головне добриво для дипломатичного процесу", - наголосив президент.

Також очільник України подякував усім партнерам, які розуміють ситуацію саме так і працюють максимально ефективно на всіх санкційних треках і команді СЗР за результативну роботу.

Шо ти там рахуєш чужі гроші? Де балістичні санкції проти рф?
13.01.2026 15:33 Відповісти
який твій внесок у те, що ти "звітуєш"?
13.01.2026 15:35 Відповісти
Свої гроші міндіч з дерьмаком забрали
13.01.2026 15:38 Відповісти
Шо ти там рахуєш чужі гроші? Де балістичні санкції проти рф?
показати весь коментар
13.01.2026 15:33 Відповісти
Свої гроші міндіч з дерьмаком забрали
показати весь коментар
13.01.2026 15:38 Відповісти
" Санкції проти тіньового флоту РФ: до 20% суден зупинено, втрати сягнуть $30 млрд " кількість суден тіньового флоту параші поповнюється з більшою швидкістю, ніж втрачаються. Можете в цьому не сумніватися. Як мінімум до того часу, поки світові потрібна буде нафта.
13.01.2026 15:53 Відповісти
який твій внесок у те, що ти "звітуєш"?
показати весь коментар
13.01.2026 15:35 Відповісти
Як буде правильно рахівник, статист, або підрахуйник невже більше нічого робити як працювати статистом
Счетовод.
Коли будуть санкції на нього за перекачування рос.нафти на продаж,в ту ж саму Угорщину,на лідерів яких ширили брудну пропагандистську кампанію.
Як це виходить: з одного боку-брудна інформаційна кампанія,з іншого боку-транзит рос.нафти для тієї ж Угорщини,при тому,рашка заробляє нафтодолари для виробництва дронів і ракет.
Та,Трамп всюди по світу б'є по продажі рос.нафти,а тут гундосий спокійно бере участь в продажі рос.нафти.
три танкери - це 20%? тобто всього їх було 15 штук? потужно!!!
Мене дуже дивує, що український президент так гарно вміє рахувати втрати кацапії.Таке враження, що він вроджений статист, а не "піаніст".
його як сраку показують шоб народ думав шо він шось робе
Ну, і в це ж реально будуть вірити. Нафтопереробну галузь знищили, кримській міст зруйнували, усіх російських солдат вбили, блекаут в Москві влаштували, тіньовий флот зупинили. економіку обвалили. Кірдик Росії.
Підвищення цін на нафту через заворушення в Ірані перекривають ці втрати.
Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20 % суден флоту зупинились,(скоординована рашистським фсб "зелена 3,14здьож".яка не має абсолютноно ніякої дієвої допомоги Україні і її народу
Я не зрозумів,ти вчилося на юриста чи на бухгалтера? Чи сипати цифрами- це генетичне?
