Санкції проти тіньового флоту РФ: до 20% суден зупинено, втрати сягнуть $30 млрд, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову з першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки України Олегом Луговським.

Про це глава держави повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Був на доповіді перший заступник керівника Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський. Поінформував про непублічні підходи в партнерів до комунікації з російською стороною та реальне ставлення до України й до перемовин на цьому етапі. Важливо, щоб усі наші позиції базувались на справжніх перспективах", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський провів розмову зі Схоофом: Пріоритет - ракети до ППО та допомога енергетиці

Танкерний флот РФ

Доручив також СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот. Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20 % суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обхід санкцій: Щонайменше 15 танкерів "тіньового" флоту за два тижні змінили свої прапори на російські, – WSJ

Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту", - наголосив президент.

Результат обмежень для російського флоту

"Обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів. Додатковий тиск точно збільшить цей обсяг російських втрат, а отже, скоротить фінансування російської війни", - написав Зеленський.

Президент додав, що буде інформувати партнерів і про нові схеми китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції проти фінансового сектору.

Також читайте: Виготовлення і постачання засобів зв’язку, РЕБ та мікроелектроніки для ВПК РФ: Україна запровадила санкції проти низки осіб та компаній





"Завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має бути в тому, щоб скорочувати російську здатність адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. Результативний тиск на агресора – це головне добриво для дипломатичного процесу", - наголосив президент.

Також очільник України подякував усім партнерам, які розуміють ситуацію саме так і працюють максимально ефективно на всіх санкційних треках і команді СЗР за результативну роботу.