Обхід санкцій: Щонайменше 15 танкерів "тіньового" флоту за два тижні змінили свої прапори на російські, – WSJ

Щонайменше 15 танкерів "тіньового" флоту, які беруть участь у перевезенні підсанкційної нафти, за попередні два тижні змінили свої прапори на російські.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дані Lloyd's List Intelligence, передає LIGA.net.

"Прийняття російського прапора – це нібито спосіб захистити тіньовий флот від захоплення. Це, безумовно, може стати точкою напруженості між Вашингтоном і Москвою", – заявив головний редактор Lloyd’s List Річард Мід.

В останні три місяці 2025 року, за даними S&P Global Market Intelligence, 25 танкерів перейшли під російський прапор. Зокрема, 18 з них змінили прапор у грудні, а 16 є в "чорних списках" Великої Британії чи США.

Утім, судна під російським прапором досі становлять невелику частку тіньового флоту.

Навіщо змінюють прапори

Як зазначає видання, зміна прапорів – ще один етап "еволюції" флоту танкерів, які перевозять нафту з Венесуели, Ірану та Росії. Так, оператори цих суден вдаються до складних методів, щоб приховати походження вантажу та уникнути його виявлення. Тактика охоплює зміну назв суден і фальсифікацію координат.

Донедавна більшість танкерів "тіньового" флоту ходили під непомітними прапорами, наприклад Габону, або під відомими "прапорами зручності", наприклад Ліберії. Деякі використовували фальшиві прапори таких країн, як Східний Тимор і Малаві.

Керівники судноплавних компаній і юристи кажуть, що ті, хто контролює танкери з новим російським прапором, сподівалися, що США не наважаться чіпати судна, які РФ вважає своїми, проте ця тактика не виправдала себе: минулого тижня США захопили п'ятий танкер і далі відстежують інші судна, які намагаються порушити "карантин".

Росія направляла військові кораблі для супроводу одного з таких танкерів – Marinera, раніше відомого під назвою Bella 1, на корпусі якого екіпаж поспіхом намалював російський прапор, доки американські військові переслідували судно у водах Атлантики.

Спроба танкера захиститися російським прапором провалилася: танкер, який виявився без вантажу, був захоплений 7 січня.

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Переслідування судна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп хотів запровадити часткову блокаду нафтової промисловості Венесуели, намагаючись чинити тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Економіка Венесуели залежить від продажу нафти за кордон, головним чином до Китаю. У грудні США захопили два інші танкери, що беруть участь у торгівлі нафтою Венесуели. Bella 1 мав би бути третім.

Американські офіційні особи заявили, що танкер Bella 1 знаходився під недійсним прапором, коли до нього підійшла Берегова охорона в Карибському морі пізно ввечері 20 грудня. Воно підлягало огляду відповідно до міжнародного права. Танкер відмовився від огляду і відтоді ховається.

За даними Міжнародної морської організації, яка регулює міжнародне судноплавство, Bella 1 раніше була зареєстрована в Панамі, Палау, Ліберії та на Маршаллових островах.

Боротьба з російським "тіньовим" флотом

Нагадаємо, раніше розслідування видань LRT, 15min, Eesti Ekspress, and Nekā показало, що, попри жорсткі санкції, російські танкери щодня вивозять нафту через Балтійське море, а допомагають цьому компанії з Литви, Латвії та Естонії.

До того стало відомо, що Європейський Союз готує спільну морську декларацію, яка дозволить країнам союзу проводити інспекції "тіньового флоту" Росії за домовленістю з державами прапора цих суден.

Перед тим Данія оголосила про посилення регулювання проходу нафтових танкерів через свої води, зокрема щодо старих суден, які частіше використовує "тіньовий флот" Росії.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Росія нарощує "тіньовий флот" старих танкерів із непрозорою власністю, що дозволяє продавати нафту попри обмеження і цінову "стелю". За оцінкою S&P Global Market Intelligence, наразі близько 17% чинного світового танкерного флоту вже працює в "тіні". Кількість таких суден зросла до 940 на початку року, що на 45% більше, ніж роком раніше.