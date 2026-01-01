Нафтовий танкер, що переховується від Берегової охорони США, отримав реєстрацію в Росії, – NYT

Нафтовий танкер, що тікає від американських військ в Атлантичному океані, був офіційно перейменований та доданий до російської бази даних суден, зареєстрованих у РФ, що потенційно ускладнить зусилля США щодо висадки на судно.

Як пише The New York Times, згідно з Російським морським реєстром судноплавства, судно, раніше відоме як Bella 1, тепер зареєстроване як Marinera. У базі даних зазначено, що судно плаває під російським прапором, з портом приписки в Сочі (Росія).

Згідно з міжнародним правом, судна, що плавають під прапором країни, перебувають під її захистом. Проте спроби танкера уникнути юрисдикції США можуть виявитися марними, оскільки американські офіційні особи заявили, що при першому контакті з ним понад тиждень тому Берегова охорона звернулася до нього як до такого, що ходить під фальшивим прапором.

Танкер уникав Берегової охорони після того, як його зупинили на шляху до завантаження нафти у венесуельському порту. Тепер він може намагатися звернутися за допомогою до Росії, давнього союзника Венесуели. Члени екіпажу нещодавно намалювали російський прапор на борту судна.

Реєстр є державним підприємством, яке діє як офіційний підрозділ морської адміністрації Кремля.

Позиція російського уряду щодо судна незрозуміла. Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар. Білий дім, Міністерство оборони та Міністерство внутрішньої безпеки США також не відповіли на запити.

Переслідування судна

Президент США Дональд Трамп хотів запровадити часткову блокаду нафтової промисловості Венесуели, намагаючись чинити тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Економіка Венесуели залежить від продажу нафти за кордон, головним чином до Китаю. У грудні США захопили два інші танкери, що беруть участь у торгівлі нафтою Венесуели. Bella 1 мав би бути третім.

Американські офіційні особи заявили, що танкер Bella 1 знаходився під недійсним прапором, коли до нього підійшла Берегова охорона в Карибському морі пізно ввечері 20 грудня. Воно підлягало огляду відповідно до міжнародного права. Танкер відмовився від огляду і відтоді ховається.

За даними Міжнародної морської організації, яка регулює міжнародне судноплавство, Bella 1 раніше була зареєстрована в Панамі, Палау, Ліберії та на Маршаллових островах.

Американські збройні сили мають ордер на арешт судна, який був виданий до спроби висадки. Судове рішення було ухвалено через історію судна, яке перевозило іранську нафту, яка, за словами влади США, продається для фінансування тероризму.

Американські посадовці припустили, що вони досі мають намір захопити судно. Але посадка на рухоме судно з потенційно ворожим екіпажем може виявитися небезпечною, і Берегова охорона поки лише відстежує Bella 1.

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Як повідомлялося, адміністрація Трампа активізувала тиск на експорт венесуельської нафти, запровадивши санкції проти компаній із Гонконгу та материкового Китаю, а також пов’язаних із ними танкерів, які, на думку США, ухилялися від установлених обмежень.

До того Білий дім доручив військовим протягом найближчих двох місяців зосередитися на "карантині" (блокаді) венесуельської нафти. Це рішення свідчить про те, що Вашингтон наразі віддає перевагу економічному тиску на Каракас, а не військовим крокам.

Нагадаємо, 10 грудня стало відомо, що США перехопили великий нафтовий танкер поблизу берегів Венесуели. Судно Skipper перебувало під ретельним наглядом Вашингтона через його зв’язки з іранськими енергетичними операціями.