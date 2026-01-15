РФ викрала понад 2 млн т українського зерна з ТОТ, розвідка ідентифікувала 45 суден, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга закликає до санкцій проти тіньового зернового флоту Росії.

Тіньовий зерновий флот РФ

"У 2025 році Росія викрала понад 2 мільйони тонн українського зерна з наших тимчасово окупованих територій. Москва постачала його на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Майже 40% було доставлено до Єгипту", - йдеться в повідомленні.

Сибіга зазначив, що для здійснення незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила тіньовий зерновий флот.

Українська розвідка вже ідентифікувала 45 суден, залучених до викрадення українського зерна та його транспортування на світові ринки. Україна запровадила санкції проти 43 із них, а також проти 39 капітанів.

Тиск на РФ

"Ми також відстежуємо компанії, причетні до цієї незаконної торгівлі. Усі вони відчують на собі дію українських санкцій — як судових, так і спеціальних.

Я закликаю наших європейських партнерів розпочати системну протидію цьому російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку він становить", - додав глава МЗС.

Також він наголосив на важливості задіяння всіх можливих інструментів - як національних, так і міжнародних. Україна також очікує більш скоординованих дій і зусиль з боку агентства Frontex.

За словами Сибіги, уся російська інфраструктура, задіяна у викраденні українського зерна, а також його покупці, мають якнайшвидше потрапити під європейські санкції.

"Ми вже маємо досвід протидії тіньовому танкерному флоту Росії. Тепер настав час зупинити й розширення російського тіньового зернового флоту.

Адже це не лише загроза глобальній продовольчій безпеці, а й ще одне джерело фінансування кремлівського режиму та його воєнної машини", - зауважив міністр.

Сибіга наголосив, що у 2026 році Чорне море, Азовське море та Балтійське море мають бути очищені від будь-яких російських тіньових флотів.