Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
РФ викрала понад 2 млн т українського зерна з ТОТ, розвідка ідентифікувала 45 суден, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга закликає до санкцій проти тіньового зернового флоту Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.

Тіньовий зерновий флот РФ

"У 2025 році Росія викрала понад 2 мільйони тонн українського зерна з наших тимчасово окупованих територій. Москва постачала його на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Майже 40% було доставлено до Єгипту", - йдеться в повідомленні.

Сибіга зазначив, що для здійснення незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила тіньовий зерновий флот.

Українська розвідка вже ідентифікувала 45 суден, залучених до викрадення українського зерна та його транспортування на світові ринки. Україна запровадила санкції проти 43 із них, а також проти 39 капітанів.

Тиск на РФ

"Ми також відстежуємо компанії, причетні до цієї незаконної торгівлі. Усі вони відчують на собі дію українських санкцій — як судових, так і спеціальних.

Я закликаю наших європейських партнерів розпочати системну протидію цьому російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку він становить", - додав глава МЗС.

Також він наголосив на важливості задіяння всіх можливих інструментів - як національних, так і міжнародних. Україна також очікує більш скоординованих дій і зусиль з боку агентства Frontex.

За словами Сибіги, уся російська інфраструктура, задіяна у викраденні українського зерна, а також його покупці, мають якнайшвидше потрапити під європейські санкції.

"Ми вже маємо досвід протидії тіньовому танкерному флоту Росії. Тепер настав час зупинити й розширення російського тіньового зернового флоту.
Адже це не лише загроза глобальній продовольчій безпеці, а й ще одне джерело фінансування кремлівського режиму та його воєнної машини", - зауважив міністр.

Сибіга наголосив, що у 2026 році Чорне море, Азовське море та Балтійське море мають бути очищені від будь-яких російських тіньових флотів.

Не тільки кцапи викрали таку кількість зерна з допомогою влади, яка відводила наші війська, розміновувала виходи з Криму і фактично віккрила ворогу ворота і здала південь. Решту українського зерна команда Боневтіка Позорно-Брехливого вивезла до підсанкційного Ірану, друга кцапів. І якось ніхто цього не помітив, а накачували публіку діями поляк, які висипали два мішка зерна на землю, захищаючи своїх фермерів від малан..кої хуцпи.
15.01.2026 11:20 Відповісти
отже все, що викрадено, повинно бути повернуто через суди в Україну, чи не так, пане ? що ти зробив для повернення викраденого?
15.01.2026 11:37 Відповісти
Як що - закликав.

У нас усі ******* закликати))). А робити......
15.01.2026 12:22 Відповісти
Це у всьому Кличко винний,правда зелена жаба?
15.01.2026 12:51 Відповісти
Ті території вже майже чотири роки під окупацією ,яке "українське зерно " ? Його що Україна сіяла ?
15.01.2026 15:20 Відповісти
нафту викрадати вигідніше.
15.01.2026 16:05 Відповісти
 
 