Новини Гарантії безпеки для України
Україна візьме участь у Давоському економічному форумі на найвищому рівні, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українська делегація обов’язково візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де обговорюватимуть відбудову країни, безпеку та енергетичні питання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Сибіги, фокус участі України у форумі буде на відновленні країни після війни, захисті енергетичної інфраструктури та питаннях безпеки і безпекових гарантіях.

Міністр не уточнив, чи буде на форумі підписано угоду про відновлення України на 800 млрд доларів, яку можуть підписати президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Водночас він зазначив, що зустрічі з американськими партнерами заплановані, а контакти щодо формату і результатів домовленостей тривають.

Захід відбудеться у Давосі, де традиційно збираються світові лідери, бізнесмени та представники міжнародних організацій для обговорення економічних та політичних викликів.

Нагадаємо, лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії разом із президенткою Єврокомісії планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.

Давно турист не їздив в тури
15.01.2026 14:24 Відповісти
Там буде ******** Милованов .....
15.01.2026 14:23 Відповісти
Можна я поїду. Толку буде більше.
15.01.2026 14:30 Відповісти
Там буде ******** Милованов .....
15.01.2026 14:23 Відповісти
Давно турист не їздив в тури
15.01.2026 14:24 Відповісти
І толку- нуль, треба ж кудись кататись.
15.01.2026 14:27 Відповісти
Чому нуль? Екскортниці зароблять, бо зазвичай перед давоським форумом у них підвищуються розцінки. Цей форум дійсно існує тільки для хизувань і бахвалтства всякого штибу випендрьожників.
15.01.2026 14:48 Відповісти
Можна я поїду. Толку буде більше.
15.01.2026 14:30 Відповісти
"После войны" наступит на днях а то и раньше. Можно обговаривать до посинения.
15.01.2026 14:33 Відповісти
Это сколько комедийных сериалов можно снять и сколько шашлычков нажарить на эти грошики?
15.01.2026 14:34 Відповісти
В Давосі Тромб може привселюдно оголосити ультиматум Зеленському (читай - Україні) про підписання "угоди про мир" капітуляції на умовах *****.
Час підтискає цього помаранчолицього стариґана, і "період можливостей", коли він може собі дозволити робити все що йому заманеться, потрохи тане.
Адже невдовзі розпочнеться передвиборча кампанія із перевиборів у Конгрес США, на яких, як вбачається, демпи отримають тотальну перемогу над респами.
Тож, на форумі в Давосі Тромба слід ввічливо післати на три букви. І протриматись, не викидаючи білий прапор, ще місяця зо три-чотири, допоки тому чорту буде вже не до нас.
15.01.2026 14:49 Відповісти
Невже зелені кальсони будуть там мозолить очі людей, а опухла від мівіни небрита харя провокувати рвотний рефлекс?
15.01.2026 14:50 Відповісти
А що таке найвищий рівень для України, якщо цей рівень нічого не знає а тільки крісло займає. Добре якщо би були міністри яки щось знали, так і вони багатопрофільні, ст крісла у крісло скачуть
15.01.2026 15:02 Відповісти
ну а як же без нашого туриста. він же не лох в холодному темному Києві сидіти під обстрілами
15.01.2026 15:50 Відповісти
Прийміть хоча б раз участь у захисті України на лінії боєзіткнення, чі слабо?
15.01.2026 19:08 Відповісти
Зеленський пошле туди крадіїв та олігархів.
15.01.2026 20:32 Відповісти
А чому б не взятм участь.

Пркататися за наш з вами рахунок...
19.01.2026 16:01 Відповісти
 
 