Україна візьме участь у Давоському економічному форумі на найвищому рівні, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українська делегація обов’язково візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де обговорюватимуть відбудову країни, безпеку та енергетичні питання.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Сибіги, фокус участі України у форумі буде на відновленні країни після війни, захисті енергетичної інфраструктури та питаннях безпеки і безпекових гарантіях.
Міністр не уточнив, чи буде на форумі підписано угоду про відновлення України на 800 млрд доларів, яку можуть підписати президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Водночас він зазначив, що зустрічі з американськими партнерами заплановані, а контакти щодо формату і результатів домовленостей тривають.
Захід відбудеться у Давосі, де традиційно збираються світові лідери, бізнесмени та представники міжнародних організацій для обговорення економічних та політичних викликів.
Нагадаємо, лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії разом із президенткою Єврокомісії планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.
угоди про мир" капітуляції на умовах *****.
Час підтискає цього помаранчолицього стариґана, і "період можливостей", коли він може собі дозволити робити все що йому заманеться, потрохи тане.
Адже невдовзі розпочнеться передвиборча кампанія із перевиборів у Конгрес США, на яких, як вбачається, демпи отримають тотальну перемогу над респами.
Тож, на форумі в Давосі Тромба слід ввічливо післати на три букви. І протриматись, не викидаючи білий прапор, ще місяця зо три-чотири, допоки тому чорту буде вже не до нас.
Пркататися за наш з вами рахунок...