Україна візьме участь у Давоському економічному форумі на найвищому рівні, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українська делегація обов’язково візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де обговорюватимуть відбудову країни, безпеку та енергетичні питання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Сибіги, фокус участі України у форумі буде на відновленні країни після війни, захисті енергетичної інфраструктури та питаннях безпеки і безпекових гарантіях.

Міністр не уточнив, чи буде на форумі підписано угоду про відновлення України на 800 млрд доларів, яку можуть підписати президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Водночас він зазначив, що зустрічі з американськими партнерами заплановані, а контакти щодо формату і результатів домовленостей тривають.

Захід відбудеться у Давосі, де традиційно збираються світові лідери, бізнесмени та представники міжнародних організацій для обговорення економічних та політичних викликів.

Нагадаємо, лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії разом із президенткою Єврокомісії планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.

