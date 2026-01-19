УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14646 відвідувачів онлайн
1 130 12

Дмитрієв поїде на форум у Давосі, де зустрінеться із членами делегації США, - Reuters

Дмитрієв зустрінеться із делегацією США в Давосі

Спецпредставник диктатора Путіна Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає Давос, де проведе зустріч із членами делегації США на Всесвітньому економічному форумі.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Раніше секретар РНБО та головний перемовник України Рустем Умєров заявив, що переговори із американськими посадовцями щодо миру продовжаться на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня.

Відомо, що Трамп особисто відвідає цьогорічну щорічну зустріч, після того як минулого року звернувся до учасників по відеозв'язку. Його супроводжуватиме велика делегація США.

Також читайте: Україна візьме участь у Давоському економічному форумі на найвищому рівні, - Сибіга

Кремль заявляв, що готується прийняти посланця Трампа в США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера в Москві для мирних переговорів щодо України, але дати ще не визначені.

Дитрієв у грудні відвідував США і провів дводенні переговори з Віткоффом і Кушнером. Після повернення з поїздки він проінформував Путіна про результати.

Пізніше Віткофф і Кушнер зустрілися з офіційними особами України та Європи, а потім окремо з українською делегацією на чолі з Умєровим. Віткофф назвав переговори "продуктивними та конструктивними".

Читайте: Сікорський розкритикував політику Кремля і порадив Індії не довіряти Путіну

Що передувало?

  • Нагадаємо, лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії разом із президенткою Єврокомісії планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі цього тижня.

Також читайте: США передали Кремлю узгоджений із Україною план завершення війни, - Axios

Автор: 

Давос (277) росія (69710) США (26382) Дмитрієв Кирило (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
+3
показати весь коментар
+2
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гоняют этого дурачка безподбородочного туды сюды,с утра до вечера с конфетами носиться будет)
показати весь коментар
19.01.2026 13:14 Відповісти
Кацапи ******* зустрічатись з членами....Особливо з американськими
показати весь коментар
20.01.2026 00:06 Відповісти
Треба кілера туди
показати весь коментар
19.01.2026 13:18 Відповісти
Кирило закінчив Стенфорд та Гарвард. Він для ковбойцєв свій у доску. Умеров наш - Академію управління, фінанси та кредит. Ну може теж непогано, як для української елітки.
показати весь коментар
19.01.2026 13:18 Відповісти
Умеров українська еліта? Можливо ще міндіч і цукерман Вам еліта?
показати весь коментар
19.01.2026 13:21 Відповісти
Ну так. А хто же ще?
показати весь коментар
19.01.2026 13:26 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2026 13:39 Відповісти
В сравнении с президентом очень даже вполне себе.
показати весь коментар
19.01.2026 13:42 Відповісти
Ше раз скаже американцям шо Україна миру не хоче а путлєр за мир
показати весь коментар
19.01.2026 13:19 Відповісти
Знов Зеля щось Тромбу пообіцяв. Інакше америкосам з рашистами не було б сенсу зустрічатись. Доречі, сша мало того що не дає Україні збройної допомоги, а також ракет для ППО, а і вже сша зменшили для України розвіддані на 2/3. Тобто сша майже нічого Україні не дають зате допомагають ***** вийти з світової ізоляції
показати весь коментар
19.01.2026 13:19 Відповісти
Ось і все. США в повній мірі стали на бік росії. По закритих каналах Трамп попереджав, що із Зеленським в нього дружби не буде, від слова ніколи. А за цього страждає Україна. Але Голобородько не пішов, йому пофігу ця Україна. Він нею прикривається, щоб як можна найдовше поцарювати, покататися світом і дати можливість своїй сворі накрастися.
показати весь коментар
19.01.2026 13:19 Відповісти
але ж сусси його не запрошували! І там же в Давосі буде пропускна система! Його, що, пропустять?
показати весь коментар
19.01.2026 13:46 Відповісти
 
 