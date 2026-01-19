Дмитрієв поїде на форум у Давосі, де зустрінеться із членами делегації США, - Reuters

Спецпредставник диктатора Путіна Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає Давос, де проведе зустріч із членами делегації США на Всесвітньому економічному форумі.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Раніше секретар РНБО та головний перемовник України Рустем Умєров заявив, що переговори із американськими посадовцями щодо миру продовжаться на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня.

Відомо, що Трамп особисто відвідає цьогорічну щорічну зустріч, після того як минулого року звернувся до учасників по відеозв'язку. Його супроводжуватиме велика делегація США.

Кремль заявляв, що готується прийняти посланця Трампа в США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера в Москві для мирних переговорів щодо України, але дати ще не визначені.

Дитрієв у грудні відвідував США і провів дводенні переговори з Віткоффом і Кушнером. Після повернення з поїздки він проінформував Путіна про результати.

Пізніше Віткофф і Кушнер зустрілися з офіційними особами України та Європи, а потім окремо з українською делегацією на чолі з Умєровим. Віткофф назвав переговори "продуктивними та конструктивними".

Що передувало?

Нагадаємо, лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії разом із президенткою Єврокомісії планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі цього тижня.

