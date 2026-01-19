ЄС має підготувати "торговельну базуку" проти тарифів Трампа, - віцеканцлер Німеччини Клінгбайль

Міністр фінансів, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив журналістам, що ЄС повинен підготувати свою так звану "торговельну базуку", щоб бути готовим завдати удару у відповідь, якщо останні тарифні погрози Дональда Трампа буде реалізовано.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Існує юридично встановлений європейський інструментарій для реагування на економічний шантаж із застосуванням дуже чутливих заходів. І зараз нам слід розглянути можливість використання цих заходів", - зазначив він.

"Все має бути підготовлено зараз. ... Ми готові знайти рішення. Ми простягаємо руку допомоги, але ми не готові до шантажу", - додав Клінгбайль.

Також читайте: Німецькі військові достроково залишають Гренландію, - Bild

Видання нагадало, що в Офісі Макрона заявили 18 січня, що Франція попросить ЄС активувати інструмент проти примусу, так звану "торговельну базуку".

Politico пише, що заява Клінгбайля свідчить про готовність Німеччини зайняти більш жорстку позицію щодо США.

"Але зараз усі погляди прикуті до консервативного канцлера Фрідріха Мерца, який сьогодні вдень виступить перед журналістами та в минулому був більш поблажливим до адміністрації Трампа, ніж лівоцентристський віцеканцлер.

Читайте: "Ми готові до діалогу": Європа відповіла Трампу щодо Гренландії

Що передувало?

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого 10 відсоткових мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії. З 1 червня тариф буде збільшено до 25%. За словами Трампа, цей тариф діятиме, доки не буде досягнуто домовленості про повне придбання крижаного острова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стере відповів Трампу: Нобелівську премію присуджує незалежний комітет, а не уряд Норвегії