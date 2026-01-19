Стере відповів Трампу: Нобелівську премію присуджує незалежний комітет, а не уряд Норвегії

Президент США Дональд Трамп у листі прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стере заявив, що після відмови у Нобелівській премії миру більше не відчуває зобов’язання діяти виключно заради миру.

"Щодо Нобелівської премії миру, я кілька разів чітко пояснював Трампу те, що добре відомо, а саме, що премію присуджує незалежний Нобелівський комітет, а не норвезький уряд", - наголосив Стере.

У Білому домі зміст листа поки не коментували.

Що передувало?

У листі Трамп написав: "З огляду на те, що ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 воєн і більше, я більше не відчуваю обов'язку думати виключно про мир… хоча він завжди залишатиметься пріоритетом, але тепер я можу думати про те, що є хорошим і правильним для Сполучених Штатів Америки".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

