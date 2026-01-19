Стере відповів Трампу: Нобелівську премію присуджує незалежний комітет, а не уряд Норвегії

Президент США Дональд Трамп у листі прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стере заявив, що після відмови у Нобелівській премії миру більше не відчуває зобов’язання діяти виключно заради миру.

"Щодо Нобелівської премії миру, я кілька разів чітко пояснював Трампу те, що добре відомо, а саме, що премію присуджує незалежний Нобелівський комітет, а не норвезький уряд", - наголосив Стере.

У Білому домі зміст листа поки не коментували.

Що передувало?

У листі Трамп написав: "З огляду на те, що ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 воєн і більше, я більше не відчуваю обов'язку думати виключно про мир… хоча він завжди залишатиметься пріоритетом, але тепер я можу думати про те, що є хорошим і правильним для Сполучених Штатів Америки".

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

у рудого шиза на грунті манії величі, деменції та нарцисизму зростає у геометричній прогресії
19.01.2026 11:39 Відповісти
Господи,це ж просто ображена інфантильна дитина.
19.01.2026 11:36 Відповісти
Людство, ти уявляло себе таким на початку 21 століття?
19.01.2026 11:41 Відповісти
Коментувати
19.01.2026 11:36 Відповісти
Не просто, бо ця дитина очолює одну з ядерних наддержав світу.
19.01.2026 11:38 Відповісти
Не існує ніяких наддержав. Наддержава - це та хто керує ВСІМ.
Якщо Трамп не отримав щось, наприклад Нобеля чи Грендландію - то це не наддержава.
19.01.2026 13:02 Відповісти
У діда ще все попереду...
19.01.2026 13:10 Відповісти
Причому близько, - могила.
19.01.2026 15:10 Відповісти
Стрілянина..., кулі...
Просто четверна доза сибазону... Якщо не вгамується одразу і на віки, то повторювати...
Щоб жив щасливо і далі.
https://coremission.net/raznoe/pozhimalkin/ ¯\_(ツ)_/¯
19.01.2026 17:05 Відповісти
дитина може лапки відірвати комасі, і її вилікують від потягу до садизму, а старезний дегенерат зовсім не дитина, і ще накоїть багато біди, перш ніж його закопають в землю, може прожити ще років 10, якщо орієнтуватися на спадковість.
19.01.2026 11:40 Відповісти
Спасибо жителям Канзаса
За президента-3.14дераса.
19.01.2026 12:40 Відповісти
та дайте ему семь медалей,вам что-жалко?у менягде то грамота лежит за второе место по пулевой стрельбе-я вам ее отдам впридачу!
19.01.2026 13:27 Відповісти
така ваша грамота заслуговує більш конкретного кращого застосування
19.01.2026 13:42 Відповісти
Почати світовий флешмоб по даруванню Трампу всіх своїх премій.
19.01.2026 14:26 Відповісти
19.01.2026 11:39 Відповісти
до прикладу: рудий особисто запросив ***** до складу Ради миру по Газі
їпанутися....
19.01.2026 11:47 Відповісти
У сєдого, майже лисого, шиза на базі природної ї6aнyтofтi
19.01.2026 12:33 Відповісти
Але ж якийсь порядок присудження НП, як і формування НК є? Бо присудження НП миру якось дуже дивно відбувається.
19.01.2026 11:40 Відповісти
19.01.2026 11:41 Відповісти
Не приплітайте маргінальних правопівнів до людства. Це викиди людства, а не людство.
19.01.2026 11:54 Відповісти
Кількість ідіотів при владі - зашкалює.
19.01.2026 12:29 Відповісти
Мабуть хтось зверху проводить над людством екперимент на витривалисть, ставлячи неадекватів на керівні посади.
19.01.2026 14:31 Відповісти
Я завжди вважав, до Нобелівська премія - шведська. При чому тут Норвегія?
19.01.2026 11:41 Відповісти
Бо ти Осло від Стокгольму не відрізняєш)))
19.01.2026 11:46 Відповісти
а ось зарар ти трошки херні ********, Нобелівська премія саме шведська! Лише нобелівська премія миру вручається в Осло, бо так заповів Альфред Нобель!
19.01.2026 11:58 Відповісти
Все правильно Ви вважали! Лише Нобелівська премія миру вручається в Осло. бо так заповідав Альфред Нобель, який, ймовірно, вважав Норвегію менш мілітаризованою, ніж Швеція, і довірив її присудження норвезькому парламенту (Стортингу) через свій Норвезький Нобелівський комітет, що стало символічним кроком до миру, який відзначають щорічно 10 грудня в Осло
19.01.2026 11:56 Відповісти
"Згідно з інструкціями Нобеля, відповідальним за присудження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83 премії миру став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 Норвезький Нобелівський комітет, членів якого було призначено у квітні 1897 року після набуття чинності заповіту. Також були визначені організації, що присуджують інші премії. 7 червня 1897 р. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Каролінський Інститут став відповідальним за присудження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D0%B0%D0%B1%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8 премії в галузі фізіології або медицини, при якому був створений уповноважений на це орган - https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1 Нобелівська асамблея".
19.01.2026 12:01 Відповісти
наверное лучше бы дед который здоровался с воздухом, чем дед обиженка
19.01.2026 11:45 Відповісти
Дед, который "здоровался с воздухом", говорил правильные вещи, а главное, делал правильные дела!
И, если бы не обиженка, у которого "украли выборы", и его свора, облаивающая каждый шаг Байдена и выискивающая каждую пылинку и соломинку в его словах и делах всю его каденцию, то дед был бы одним из самых классных президентов - и последствия трумпа-1 ликвидировал, и экономику Штатов в профицит вывел, и внешнюю политику привёл в норму (опять же, после безумного донни-1), и Украине помогал, как мог (а мог таки немало - почувствуйте разницу!).
Такому можно когда-никогда и с воздухом поздороваться!
19.01.2026 14:11 Відповісти
Незалежний комітет стане залежним - Трамп
19.01.2026 11:46 Відповісти
Що йому до останнього світу , воно щасливе у своїй голові ,та ображено на людство.
19.01.2026 11:49 Відповісти
Санітари, агов!
19.01.2026 11:50 Відповісти
Нє ну дійсно… Виготовили б ювілейну медальку із чистого золота: «Д.Трампу від Нобелівський комітету за демонстрацію небезпеки психічних захворювань і в звʼязку з 125 річчям заснування.», або щось на кшталт, якщо йому премії мира по футболу від ФІФА недостатньо.
19.01.2026 11:53 Відповісти
Премія від ФІФА, від цієї газпромівської шльондри, то як чорна мітка.
19.01.2026 12:23 Відповісти
Премию па иканомике за чилавечинский капитал.
19.01.2026 14:34 Відповісти
Правопівень виконує накази московського хазяїна, тужиться відвести увагу від російських злочинів в Європі. Нічого нового.
19.01.2026 11:53 Відповісти
Нобелівський комітет як і Гренландія мають належати США бо інакше їх захоплять китайці і кацапи 🥴
19.01.2026 11:53 Відповісти
Рижий шизоїд ще захопить Норвегію і буде собі щодня видавати по премії. Тромбу потрібно направлення в дурку, а не премію міру.
19.01.2026 11:59 Відповісти
Пропоную організувати в Україні комітет "Голуб миру" з символікою: великий золотий голуб з обличчям Трампа та нагородити ним Трампа, але перед тим поставити умови надання Україні безмежної допомоги. Це не жарт, кацапи вже давно зрозуміли і практично цим користуються.
19.01.2026 12:06 Відповісти
Хто ще сумнівається що трамп кончений імбіцил і довбойоб, нарцис якій мріє стати володорем світу!!! Є така думка, що якби в 22 році цей мудак був при владі воно б з самого початку було разом з *****, а далі уявіть про допомогу!!!!
19.01.2026 12:10 Відповісти
Білий дім став ***********. І Додік Трамп там головний ******.
19.01.2026 12:24 Відповісти
Найбільш вагоме Трамп виразив у своїй відмові і далі захищати світ від воєн безплатно, без премій і інших виплат.
Тобто - цинічний найманець за гроші! Путін заплатить більше і Трамп почне окуповувати Європу, як багату і немічну здобич...
Це пи*дець ******** цивілізації з її лібералізмом, вільним ринком, "панятіями" Фукуями, Сороса і їх сопливими послідовниками. А разом зі знищенням християнської моралі по лінії мальчік-девочка ми себе прирекли бути зʼїденими більш простим, примітивним, а тому і більш ефективним хижаком.
19.01.2026 12:25 Відповісти
Тобто - прийдеться нападати на "Нобелівський комітет"...
19.01.2026 13:09 Відповісти
В США при владі є ще якісь притомні люди які б хоч трішки вплинули б на зарозумілого преза який стає позориськом для Америки.
19.01.2026 13:09 Відповісти
В сухому залишку маємо те що ≪Голуб миру≫ обі@рався ...
19.01.2026 13:33 Відповісти
Достойна відповідь пана Стерре. Респект.
19.01.2026 13:53 Відповісти
Тобто дід зайвий раз зізнався, що він за мир тільки щоб премію одержати. А так він зовсім не за мир. А без премії - взагалі за війну!
"Значит, снова можно драться
Завтра утром во дворе!" (с)
19.01.2026 14:03 Відповісти
Пан Стере приніс вибачення?
19.01.2026 14:17 Відповісти
 
 