Стере відповів Трампу: Нобелівську премію присуджує незалежний комітет, а не уряд Норвегії
Президент США Дональд Трамп у листі прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стере заявив, що після відмови у Нобелівській премії миру більше не відчуває зобов’язання діяти виключно заради миру.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо Нобелівської премії миру, я кілька разів чітко пояснював Трампу те, що добре відомо, а саме, що премію присуджує незалежний Нобелівський комітет, а не норвезький уряд", - наголосив Стере.
У Білому домі зміст листа поки не коментували.
Що передувало?
У листі Трамп написав: "З огляду на те, що ваша країна вирішила не присуджувати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 воєн і більше, я більше не відчуваю обов'язку думати виключно про мир… хоча він завжди залишатиметься пріоритетом, але тепер я можу думати про те, що є хорошим і правильним для Сполучених Штатів Америки".
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.
Якщо Трамп не отримав щось, наприклад Нобеля чи Грендландію - то це не наддержава.
Просто четверна доза сибазону... Якщо не вгамується одразу і на віки, то повторювати...
Щоб жив щасливо і далі.
За президента-3.14дераса.
їпанутися....
И, если бы не обиженка, у которого "украли выборы", и его свора, облаивающая каждый шаг Байдена и выискивающая каждую пылинку и соломинку в его словах и делах всю его каденцию, то дед был бы одним из самых классных президентов - и последствия трумпа-1 ликвидировал, и экономику Штатов в профицит вывел, и внешнюю политику привёл в норму (опять же, после безумного донни-1), и Украине помогал, как мог (а мог таки немало - почувствуйте разницу!).
Такому можно когда-никогда и с воздухом поздороваться!
Тобто - цинічний найманець за гроші! Путін заплатить більше і Трамп почне окуповувати Європу, як багату і немічну здобич...
Це пи*дець ******** цивілізації з її лібералізмом, вільним ринком, "панятіями" Фукуями, Сороса і їх сопливими послідовниками. А разом зі знищенням християнської моралі по лінії мальчік-девочка ми себе прирекли бути зʼїденими більш простим, примітивним, а тому і більш ефективним хижаком.
