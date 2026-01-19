Італія запропонувала себе у ролі посередника у вирішенні суперечки між США та Європою щодо Гренландії

Італія запропонувала себе у ролі посередника у вирішенні напруженості між США та Європою щодо питання Гренландії.

Про це заявив італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Італія готова стати посередником

За словами Таяні, Італія може відіграти позитивну роль у пошуку домовленостей.

Він зазначив, що прем'єрка Джорджа Мелоні уже веде "діалог зі США, а також з європейцями" стосовно цього питання.

"Немає жодної необхідності у торгових війнах або конфліктах. Нам потрібен діалог, і ми повинні знайти рішення, які не ставитимуть нікого в нерівне становище", - наголосив Таяні.

Як зазначає видання, Італія одна із засновниць Північноатлантичного альянсу, не направила своїх військових на розвідувальну місію до Гренландії, в якій взяли участь вісім інших європейських держав під керівництвом Данії.

Трамп запроваджує нові мита проти Європи

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

