Італія запропонувала себе у ролі посередника у вирішенні суперечки між США та Європою щодо Гренландії
Італія запропонувала себе у ролі посередника у вирішенні напруженості між США та Європою щодо питання Гренландії.
Про це заявив італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Таяні, Італія може відіграти позитивну роль у пошуку домовленостей.
Він зазначив, що прем'єрка Джорджа Мелоні уже веде "діалог зі США, а також з європейцями" стосовно цього питання.
"Немає жодної необхідності у торгових війнах або конфліктах. Нам потрібен діалог, і ми повинні знайти рішення, які не ставитимуть нікого в нерівне становище", - наголосив Таяні.
Як зазначає видання, Італія одна із засновниць Північноатлантичного альянсу, не направила своїх військових на розвідувальну місію до Гренландії, в якій взяли участь вісім інших європейських держав під керівництвом Данії.
Чому про це ніхто з вищих політиків Європи не волає вголос?
Занадто "завʼязані" на ВПК штатів, eh? Так треба було головою думати всі ці минулі 60 років.
Франція тут, без сумніву, у трохи більш виграшній позиції: ядерна зброя і свій непоганий ВПК. Але треба більше.