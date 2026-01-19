Італія запропонувала себе у ролі посередника у вирішенні суперечки між США та Європою щодо Гренландії

Італія хоче примирити США та Європу у питанні Гренландії

Італія запропонувала себе у ролі посередника у вирішенні напруженості між США та Європою щодо питання Гренландії.

Про це заявив італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Італія готова стати посередником

За словами Таяні, Італія може відіграти позитивну роль у пошуку домовленостей.

Він зазначив, що прем'єрка Джорджа Мелоні уже веде "діалог зі США, а також з європейцями" стосовно цього питання.

"Немає жодної необхідності у торгових війнах або конфліктах. Нам потрібен діалог, і ми повинні знайти рішення, які не ставитимуть нікого в нерівне становище", - наголосив Таяні.

Як зазначає видання, Італія одна із засновниць Північноатлантичного альянсу, не направила своїх військових на розвідувальну місію до Гренландії, в якій взяли участь вісім інших європейських держав під керівництвом Данії.

Трамп запроваджує нові мита проти Європи

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Топ коментарі
+8
Яка, ****й, "суперечка"? Якщо штати бажають силою захопити територію суверенної країни -- і партнера по NATO до того ж!!!!! -- це не "суперечка", це відкрита агресія, спричинена уйобком біля головного керма країни.

Чому про це ніхто з вищих політиків Європи не волає вголос?

Занадто "завʼязані" на ВПК штатів, eh? Так треба було головою думати всі ці минулі 60 років.

Франція тут, без сумніву, у трохи більш виграшній позиції: ядерна зброя і свій непоганий ВПК. Але треба більше.
19.01.2026 00:49 Відповісти
+7
Ще один посередик..Поки Ви будете смоктати, Трампон буде вас їб..ти
19.01.2026 00:18 Відповісти
+4
Дивно що тільки Італія , а якже Угорщина ? Їх же на пару трумп у свою "раду миру "покликав .
19.01.2026 00:54 Відповісти
Каліфорнія також могла б себе запропонувати.
19.01.2026 00:19 Відповісти
але є неготовність все це застосувати
19.01.2026 01:25 Відповісти
Вы, того, не путайте нас. Венгрия будет в Газе разлуливать
19.01.2026 08:58 Відповісти
Орбан свого носа суне куди не просять , тому і тут без його ніяк , інакше як тим бомжам європейським далі жити , ************* їх не прогодує (( .
19.01.2026 12:16 Відповісти
Треба просто одній рудій наглій морді рило начистити..прямо в табло дати ключкою гольфовою.
19.01.2026 00:56 Відповісти
Зато рыжее ** а нько на время забыл про нас.
19.01.2026 01:03 Відповісти
що Італія більше не Європа ?
19.01.2026 01:13 Відповісти
євробл*ді одним словом. Тепер це зветься посередництво
19.01.2026 01:27 Відповісти
Завжди мріяв побувати в Італії, це десь в Африці?
19.01.2026 01:32 Відповісти
Мутная мафиозная Италия, её всегда тянуло к мировым мудакам..
19.01.2026 03:05 Відповісти
То есть Италия себя Европой уже не считает?
19.01.2026 07:26 Відповісти
А с другой стороны все в этому шло. ЕС ублюдочное образование, не способное ни к чему. Кто-нибудь этим мудакам хоть бы историю парламентаризма Речи Посполитой показал
19.01.2026 07:29 Відповісти
дынька пытается воздействовать на белобрысого трампанутого???чем??обаянием???точно дурко..блондинко..что с нее взять
19.01.2026 08:05 Відповісти
А себе Італія вже від європейців відділяє ?
19.01.2026 08:23 Відповісти
 
 