Италия предложила себя в качестве посредника в решении спора между США и Европой по поводу Гренландии
Об этом заявил итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.
Италия готова стать посредником
По словам Таяни, Италия может сыграть положительную роль в поиске договоренностей.
Он отметил, что премьер Джорджа Мелони уже ведет "диалог с США, а также с европейцами" по этому вопросу.
"Нет никакой необходимости в торговых войнах или конфликтах. Нам нужен диалог, и мы должны найти решения, которые не будут ставить никого в неравные условия", - подчеркнул Таяни.
Как отмечает издание, Италия, одна из основательниц Североатлантического альянса, не направила своих военных на разведывательную миссию в Гренландию, в которой приняли участие восемь других европейских государств под руководством Дании.
Трамп вводит новые пошлины против Европы
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.
Чому про це ніхто з вищих політиків Європи не волає вголос?
Занадто "завʼязані" на ВПК штатів, eh? Так треба було головою думати всі ці минулі 60 років.
Франція тут, без сумніву, у трохи більш виграшній позиції: ядерна зброя і свій непоганий ВПК. Але треба більше.