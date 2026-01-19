Италия предложила себя в качестве посредника в решении спора между США и Европой по поводу Гренландии

Италия предложила себя в качестве посредника в решении напряженности между США и Европой по вопросу Гренландии.

Об этом заявил итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Италия готова стать посредником

По словам Таяни, Италия может сыграть положительную роль в поиске договоренностей.

Он отметил, что премьер Джорджа Мелони уже ведет "диалог с США, а также с европейцами" по этому вопросу.

"Нет никакой необходимости в торговых войнах или конфликтах. Нам нужен диалог, и мы должны найти решения, которые не будут ставить никого в неравные условия", - подчеркнул Таяни.

Как отмечает издание, Италия, одна из основательниц Североатлантического альянса, не направила своих военных на разведывательную миссию в Гренландию, в которой приняли участие восемь других европейских государств под руководством Дании.

Трамп вводит новые пошлины против Европы

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

