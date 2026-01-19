РУС
Италия предложила себя в качестве посредника в решении спора между США и Европой по поводу Гренландии

Италия предложила себя в качестве посредника в решении напряженности между США и Европой по вопросу Гренландии.

Об этом заявил итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Италия готова стать посредником

По словам Таяни, Италия может сыграть положительную роль в поиске договоренностей.

Он отметил, что премьер Джорджа Мелони уже ведет "диалог с США, а также с европейцами" по этому вопросу.

"Нет никакой необходимости в торговых войнах или конфликтах. Нам нужен диалог, и мы должны найти решения, которые не будут ставить никого в неравные условия", - подчеркнул Таяни.

Как отмечает издание, Италия, одна из основательниц Североатлантического альянса, не направила своих военных на разведывательную миссию в Гренландию, в которой приняли участие восемь других европейских государств под руководством Дании.

Читайте также: Немецкие военные досрочно покидают Гренландию, - Bild

Трамп вводит новые пошлины против Европы

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

Читайте также: Борьба за Гренландию: Евросоюз созывает внеочередной Совет

Яка, ****й, "суперечка"? Якщо штати бажають силою захопити територію суверенної країни -- і партнера по NATO до того ж!!!!! -- це не "суперечка", це відкрита агресія, спричинена уйобком біля головного керма країни.

Чому про це ніхто з вищих політиків Європи не волає вголос?

Занадто "завʼязані" на ВПК штатів, eh? Так треба було головою думати всі ці минулі 60 років.

Франція тут, без сумніву, у трохи більш виграшній позиції: ядерна зброя і свій непоганий ВПК. Але треба більше.
Ще один посередик..Поки Ви будете смоктати, Трампон буде вас їб..ти
Дивно що тільки Італія , а якже Угорщина ? Їх же на пару трумп у свою "раду миру "покликав .
Ще один посередик..Поки Ви будете смоктати, Трампон буде вас їб..ти
Каліфорнія також могла б себе запропонувати.
Яка, ****й, "суперечка"? Якщо штати бажають силою захопити територію суверенної країни -- і партнера по NATO до того ж!!!!! -- це не "суперечка", це відкрита агресія, спричинена уйобком біля головного керма країни.

Чому про це ніхто з вищих політиків Європи не волає вголос?

Занадто "завʼязані" на ВПК штатів, eh? Так треба було головою думати всі ці минулі 60 років.

Франція тут, без сумніву, у трохи більш виграшній позиції: ядерна зброя і свій непоганий ВПК. Але треба більше.
але є неготовність все це застосувати
Дивно що тільки Італія , а якже Угорщина ? Їх же на пару трумп у свою "раду миру "покликав .
Вы, того, не путайте нас. Венгрия будет в Газе разлуливать
Треба просто одній рудій наглій морді рило начистити..прямо в табло дати ключкою гольфовою.
Зато рыжее ** а нько на время забыл про нас.
що Італія більше не Європа ?
євробл*ді одним словом. Тепер це зветься посередництво
Завжди мріяв побувати в Італії, це десь в Африці?
Мутная мафиозная Италия, её всегда тянуло к мировым мудакам..
То есть Италия себя Европой уже не считает?
А с другой стороны все в этому шло. ЕС ублюдочное образование, не способное ни к чему. Кто-нибудь этим мудакам хоть бы историю парламентаризма Речи Посполитой показал
дынька пытается воздействовать на белобрысого трампанутого???чем??обаянием???точно дурко..блондинко..что с нее взять
А себе Італія вже від європейців відділяє ?
