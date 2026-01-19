Трамп написав листа прем’єру Норвегії Стере: Більше не відчуваю обов’язку думати лише про мир

Президент США Дональд Трамп написав листа прем'єру Норвегії Йонасу Гару Стере, в якому заявив, що світ не буде безпечним, поки США не отримають повний і абсолютний контроль над Гренландією.

Про це повідомив журналіст PBS News Нік Шіфрін, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Дорогий Йонас: Враховуючи те, що ваша країна вирішила не надавати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 ПЛЮС воєн, я більше не відчуваю зобов'язання думати лише про мир, хоча він завжди буде переважати, але тепер я можу думати про те, що добре і правильно для Сполучених Штатів Америки", - йдеться в листі.

Трамп зазначає, що Данія не може захистити цю землю від Росії чи Китаю.

Читайте також: Вторгнення США у Гренландію стане подарунком для Путіна, - Санчес

"І чому взагалі у них є "право власності"? Немає письмових документів, просто сотні років тому там висадився чужий корабель, але у нас теж були кораблі, які там висадилися.

Я зробив для НАТО більше, ніж будь-хто інший з часу його заснування, і тепер НАТО має зробити щось для Сполучених Штатів. Світ не буде безпечним, поки ми не отримаємо повний і абсолютний контроль над Гренландією. Дякую!" - підсумував він.

Читайте: Данія нічого не робила із російською загрозою в Гренландії, тепер це буде зроблено, - Трамп

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Також читайте: Бессент про Гренландію: США демонструють силу, а європейці - слабкість