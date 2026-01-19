Трамп написав листа прем’єру Норвегії Стере: Більше не відчуваю обов’язку думати лише про мир
Президент США Дональд Трамп написав листа прем'єру Норвегії Йонасу Гару Стере, в якому заявив, що світ не буде безпечним, поки США не отримають повний і абсолютний контроль над Гренландією.
Про це повідомив журналіст PBS News Нік Шіфрін, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Дорогий Йонас: Враховуючи те, що ваша країна вирішила не надавати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 ПЛЮС воєн, я більше не відчуваю зобов'язання думати лише про мир, хоча він завжди буде переважати, але тепер я можу думати про те, що добре і правильно для Сполучених Штатів Америки", - йдеться в листі.
Трамп зазначає, що Данія не може захистити цю землю від Росії чи Китаю.
"І чому взагалі у них є "право власності"? Немає письмових документів, просто сотні років тому там висадився чужий корабель, але у нас теж були кораблі, які там висадилися.
Я зробив для НАТО більше, ніж будь-хто інший з часу його заснування, і тепер НАТО має зробити щось для Сполучених Штатів. Світ не буде безпечним, поки ми не отримаємо повний і абсолютний контроль над Гренландією. Дякую!" - підсумував він.
Що передувало?
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.
Вікінгі вже не ті. Обгеїлись
Таким самим він завжди був і в бізнесі!
Такий кусок 💩 виправить лише крематорій!
А от американці так не думають
Значит сговор между этими крысами по-любому есть !
паРаше -Украина, сша - Гренландия, китаю - Тайвань …
Не дали Доні совочок - так він тепер всю пісочницю рознесе к )(уям.
Бо від ЄС окрім занепокоєння нічого не буде.
- що трамп дуже розумний, не те що Байден
- що тричі блокування зброї Україні і перехід на виключно продаж - це america first.
- що аплодування путіну в алясці - так треба для миру
Ну як вам? мати деменційного президента, що дрочить на медальки, вірить у 8 зупинених війн, наслідує пітуна? Хоть паржом usa edition
Трамп угрожает Дании и Норвегии за то, что ему не вручили Нобелевскую премию мира.
Не знаю, здесь прям хочется передать привет всем, кто рассказывал про левачка Байдена, про то, что главное - это чтобы Netflix ЛГБТ-фильмы перестал снимать… Кстати, перестал?
И я ещё понимаю, если бы реально голосовали за кота в мешке, это было бы простительно, мол, ну не знали… Но здесь же всё было изначально понятно. Те, кто следил, кричали об этом… Просто нет слов.
И хочется сказать, мол, люди, начинайте интересоваться политикой, и геополитикой в первую очередь, пока не поздно. Но, ****, уже поздно.
Гібрис-синдром (Hubris Syndrome) Це специфічний розлад, пов'язаний із володінням владою. Його ключові ознаки:
-Втрата зв'язку з реальністю: Людина починає вірити власній пропаганді та ігнорувати факти, що суперечать її картині світу.
-Месіанство: Переконаність у тому, що вона виконує "історичну місію", а її дії оцінить лише Бог або історія, але не *********.
-Зневага до порад: Будь-яка критика сприймається як зрада або ознака слабкості ворога.
- Когнітивне викривлення та "Інформаційний міхур": З часом навколо такої особи формується оточення з "так-людей" (лоялістів), які фільтрують усю вхідну інформацію.Людина отримує лише ті звіти, які підтверджують її геніальність.Через відсутність зворотного зв'язку мозок втрачає здатність до адекватної оцінки ризиків. Гейзер неадекватності - це результат того, що людина більше не боїться помилитися.
-Зниження емпатії: Людина перестає сприймати інших як живих істот, вони стають ресурсом, цифрами або фігурами на шахівниці.
-Порушення "дзеркальних нейронів": Вона буквально втрачає здатність розуміти почуття та реакції інших людей.
-Відчуття вседозволеності (Impunity) : Коли будь-який каприз виконується, а закон не діє, гальмівні механізми психіки атрофуються.Те, що раніше було імпульсом, стає дією.Агресія стає основним інструментом комунікації, оскільки вона завжди дає швидкий результат у підпорядкованому середовищі.
Фінал такої трансформації: Психологічно така людина стає вкрай самотньою і підозрілою (параноя). Оскільки вона знає, що її влада тримається лише на силі, вона починає бачити ворогів усюди. Гейзер неадекватності - це водночас і прояв хворобливого его, і захисна реакція на прихований страх втратити контроль.Найчастіше такий стан закінчується катастрофічним розривом із реальністю, коли людина приймає фатальне рішення, базуючись на ілюзіях, що призводить до краху всієї системи, яку вона збудувала......
P/S Навіть страшно уявити яким може бути те фатальне рішення такоі хвороі людини....
НАТОросії!