Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
Трамп написав листа прем’єру Норвегії Стере: Більше не відчуваю обов’язку думати лише про мир

Трамп написав листа Стере щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп написав листа прем'єру Норвегії Йонасу Гару Стере, в якому заявив, що світ не буде безпечним, поки США не отримають повний і абсолютний контроль над Гренландією.

Про це повідомив журналіст PBS News Нік Шіфрін, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Дорогий Йонас: Враховуючи те, що ваша країна вирішила не надавати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 ПЛЮС воєн, я більше не відчуваю зобов'язання думати лише про мир, хоча він завжди буде переважати, але тепер я можу думати про те, що добре і правильно для Сполучених Штатів Америки", - йдеться в листі.

Трамп зазначає, що Данія не може захистити цю землю від Росії чи Китаю.

"І чому взагалі у них є "право власності"? Немає письмових документів, просто сотні років тому там висадився чужий корабель, але у нас теж були кораблі, які там висадилися.

Я зробив для НАТО більше, ніж будь-хто інший з часу його заснування, і тепер НАТО має зробити щось для Сполучених Штатів. Світ не буде безпечним, поки ми не отримаємо повний і абсолютний контроль над Гренландією. Дякую!" - підсумував він.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Топ коментарі
+51
Ну покищо Гренландії реально загрожує США, а не Росія чи Китай.
19.01.2026 09:10 Відповісти
+28
Трамп звичайний шантажист!
Таким самим він завжди був і в бізнесі!
Такий кусок 💩 виправить лише крематорій!
19.01.2026 09:11 Відповісти
+27
Добряче рижого плющить.
19.01.2026 09:09 Відповісти
Трамп намагається вхопити те на що буде претендувати Китай і рашка. Європа не зможе сама подолати ворогів. Тому так.
Вікінгі вже не ті. Обгеїлись
19.01.2026 09:07 Відповісти
росія чи сосія пишеться з маленької.
19.01.2026 09:18 Відповісти
Іноді задовбуєшься виправляти в телефоні, бо він пише завжди з великої... треба якусь українську прошивку хай зроблять...
19.01.2026 09:39 Відповісти
Так відключіть редактор на клавіатурі і буде щастя
19.01.2026 11:10 Відповісти
Тоді я буду писати на телефоні в 10 раз повільніше. Це багато зайвого часу. Пальци не завжди попадають, а так по першій літері зручно ціле слово випадає.
20.01.2026 12:38 Відповісти
взагалі то треба писати московія і московити
19.01.2026 09:49 Відповісти
кацапстан
19.01.2026 10:45 Відповісти
В ******** умовах це надто толерантно. Інша справа *********, мордор, козломордія та ін...
19.01.2026 11:08 Відповісти
Правильна писицца пида рассия или на путунхуе проста ё бань или *****. 🤣🤣🤣
19.01.2026 10:08 Відповісти
Зовсім не знаєте української мови, правильно писати ху...лостан
19.01.2026 10:14 Відповісти
А краще паРаша.
19.01.2026 11:56 Відповісти
19.01.2026 10:17 Відповісти
Трамп разом з кацапами буде розробляти природні ресурси Гренландії. Що в цьому хорошого?
19.01.2026 09:25 Відповісти
Вікінги обгеїлись щє у довгих своїх походах без жінок, десяток сторічч тому. Вчила б історію кращє.
19.01.2026 09:29 Відповісти
В дурку скаженого Трампа! Негайно! На відміну від інших потенціальних пацієнтів дурки Трамп особливо небепечний, бо він- енергійний дурень- параноїк.
19.01.2026 09:48 Відповісти
А що ж Трамп не може «вхопити» Україну, на яку предендує Китай з рашкою? Старий просто шакалить намагається вхопити чуже
19.01.2026 10:47 Відповісти
Маячня. США нікуди не дінеться і ніхто нікуди не поспішає когось захоплювати, крім кацапів на Донбасі.
19.01.2026 13:06 Відповісти
Спасиба житєлям пєндосам за прєзєдєнта нєдоноска.
19.01.2026 09:08 Відповісти
В цікаві часи живем..
19.01.2026 09:08 Відповісти
Та ну єго *****. Хочу жити скучним, та не цікавим життям
19.01.2026 09:17 Відповісти
Той що перейменував міністерство оборони в міністерство війни говорить про мир
19.01.2026 13:08 Відповісти
О, шантажем потягло...Нарцис плятський
19.01.2026 09:10 Відповісти
Трамп під диктовку пк повторює те, що виправдовує рашку. Путіну треба Україну а трампу гренландію а сі Тайвань
19.01.2026 09:12 Відповісти
А, что потом? Как у классиков - " Сбылась мечта идиота"! Кто читал "Золотой теленок" Знает, чем это для Остапа закончилось!
19.01.2026 09:23 Відповісти
Якесь воно таке викручене
19.01.2026 09:12 Відповісти
У Мадуры при обыске в кармане новую "дурь" нашли? Эко, как "плющит" гражданина.
19.01.2026 09:14 Відповісти
"Як зупинити 8-м воєн непомітно для санітарів" Керівництво для чайників у 3 томах Д.Трамп
19.01.2026 09:16 Відповісти
Американці! Ви хоч розумієте, що у Вас Президент - психічно хвора людина??
19.01.2026 09:19 Відповісти
Ви впевнені ?
А от американці так не думають
19.01.2026 13:04 Відповісти
траМпон безбоязненно, в открытую обвиняет китай и кацапстан , что они хотят захватить Гренландию, а они почему-то молчат … Странно не правда ли?
Значит сговор между этими крысами по-любому есть !
паРаше -Украина, сша - Гренландия, китаю - Тайвань …
19.01.2026 09:22 Відповісти
Та оголосіть його в міжнародний розшук вже і забудемо про цього кловуна.
19.01.2026 09:27 Відповісти
Доню обідили. Хочеться обнять і заплакать.
Не дали Доні совочок - так він тепер всю пісочницю рознесе к )(уям.
19.01.2026 09:31 Відповісти
Чому з цього приводу мовчать сенатори та конгресмени?
19.01.2026 09:37 Відповісти
Одні в ступорі, інші радуються такому повороту подій, оскільки це обіцяє перемогою на виборах. Але головне, що першим, що другим плювати не лише на Україну, але і на увесь світ. Головне корито.
19.01.2026 10:06 Відповісти
Старий ідіот не думає про вічне. Здохне як і усі тварини ,залишилось небагато , але дуже хоче прославитися математиком та залишитися у історії як кончений дурень.
19.01.2026 09:43 Відповісти
Вічність йому ху...ло пообіцяло, вместе з кирюхою.
19.01.2026 10:07 Відповісти
Всем островам, где есть шо то полезное, на заметку.
19.01.2026 09:48 Відповісти
Скромності не позичати Трампу.Кругом в кожній країні народ потребує героїв,а до влади приходять мудаки.
19.01.2026 09:51 Відповісти
Трампонутий:" мені дебільному тоді є що, попалось п'яноє ху...ло". Зовсім з глузду з'їхав. Якщо американський народ не слухається, то стане другім ху....лостаном
19.01.2026 09:58 Відповісти
Ну ось тепер нехай ті у ЄС, хто радив (і радить) нам віддати наші території кацапам, так само віддає Гренландію. Ну а чого? Немає ж сенсу воювати через якусь далеку та холодну землю. А так буде мир і ніхто не постраждає.
19.01.2026 09:59 Відповісти
Даю ідею Данії, виставити умову Трампу що Данія згодна подарувати Гренландію в обмін на те що США бере під захист всю Европу разом з Україною.
19.01.2026 10:01 Відповісти
Да трампонутий все що завгодно пообіцяє, в коли получить бажане, то про обіцянки забуде, добре буде якщо Гренландію не подарує ху....лу.
19.01.2026 10:11 Відповісти
Паминять Гринландию на Чукотку.
19.01.2026 10:14 Відповісти
Може Україні запропонувати допомогу Данії, відправити війська в Гренландію?
Бо від ЄС окрім занепокоєння нічого не буде.
19.01.2026 10:11 Відповісти
"я більше не відчуваю зобов'язання думати"
19.01.2026 10:17 Відповісти
Кому це вигідно? Вигідно параші. Навіщо трямпон постійно робить те що вигідно параші? Тільки тому що путлер при кожній особистій зустрічі крутить відосик з малолєтками...Чому при кожній зустрічі крутить? Тому що трямпон через вік забуває про ті відосікі...
19.01.2026 10:25 Відповісти
Тобі пора про вічне думати, старий ти маразматик.
19.01.2026 10:43 Відповісти
місцеві американці, які пояснювали:
- що трамп дуже розумний, не те що Байден
- що тричі блокування зброї Україні і перехід на виключно продаж - це america first.
- що аплодування путіну в алясці - так треба для миру

Ну як вам? мати деменційного президента, що дрочить на медальки, вірить у 8 зупинених війн, наслідує пітуна? Хоть паржом usa edition
19.01.2026 10:45 Відповісти
Якось до часів Трампа жили і все було добре. Зараз Трамп всім відкрив очі. Якась маячня.
19.01.2026 11:22 Відповісти
Руде мудило, підстав замість Гренландії слово расєя і тоді все буде правильно. Але ж такого ніколи не буде, бо яйкі в кремлівських лещатах.
19.01.2026 11:33 Відповісти
Та віддайте йому вже ті Судети, ой, Гренландію. Хай починає повномасштабну Третю Світову. Бо я задовбався гібридно віддуватися за весь світ.
19.01.2026 11:40 Відповісти
Оце ми несемося в потязі без гальм в третю світову. Америка, у вас президент з глузду з'їхав і це видно, воно недієздатне, сховайте його десь.
19.01.2026 11:48 Відповісти
Кислоокое курченя обидели!
19.01.2026 12:15 Відповісти
Ну шо, українці: зі своім егоцентризмом ми всі собі розказували, шо наша війна - це біль всесвіту? А вот і ні)) ми просто регіональний конфлікт, а вот Трамп почне 3-тю світову, бо йому світу мало. А там і Китай підтягнеться, ті хто реально заварили цю байду
19.01.2026 12:48 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/tretya-mirovaya-nachnetsya-iz-za-nobelevskoj-premii-mira/ Олег Пономарь:

Трамп угрожает Дании и Норвегии за то, что ему не вручили Нобелевскую премию мира.
Не знаю, здесь прям хочется передать привет всем, кто рассказывал про левачка Байдена, про то, что главное - это чтобы Netflix ЛГБТ-фильмы перестал снимать… Кстати, перестал?
И я ещё понимаю, если бы реально голосовали за кота в мешке, это было бы простительно, мол, ну не знали… Но здесь же всё было изначально понятно. Те, кто следил, кричали об этом… Просто нет слов.

И хочется сказать, мол, люди, начинайте интересоваться политикой, и геополитикой в первую очередь, пока не поздно. Но, ****, уже поздно.
19.01.2026 13:20 Відповісти
Він реально хворий
19.01.2026 14:30 Відповісти
Піздєц позорисько старе
19.01.2026 16:22 Відповісти
Періодичні фонтанчики неадекватності вже перетворилися на постійний справжній гейзер....Невже ніхто й досі не бачить що воно хворе? Дослідження показують, що тривала і хибна віра у свою безмежну владу впливає на роботу мозку (зокрема на праву префронтальну кору).У психології та політології цей стан часто описують через кілька конкретних феноменів. Коли "фонтанчики неадекватності" стають постійними, це свідчить про глибоку деформацію особистості.Ось основні процеси, що відбуваються з такою людиною:
Гібрис-синдром (Hubris Syndrome) Це специфічний розлад, пов'язаний із володінням владою. Його ключові ознаки:
-Втрата зв'язку з реальністю: Людина починає вірити власній пропаганді та ігнорувати факти, що суперечать її картині світу.
-Месіанство: Переконаність у тому, що вона виконує "історичну місію", а її дії оцінить лише Бог або історія, але не *********.
-Зневага до порад: Будь-яка критика сприймається як зрада або ознака слабкості ворога.
- Когнітивне викривлення та "Інформаційний міхур": З часом навколо такої особи формується оточення з "так-людей" (лоялістів), які фільтрують усю вхідну інформацію.Людина отримує лише ті звіти, які підтверджують її геніальність.Через відсутність зворотного зв'язку мозок втрачає здатність до адекватної оцінки ризиків. Гейзер неадекватності - це результат того, що людина більше не боїться помилитися.
-Зниження емпатії: Людина перестає сприймати інших як живих істот, вони стають ресурсом, цифрами або фігурами на шахівниці.
-Порушення "дзеркальних нейронів": Вона буквально втрачає здатність розуміти почуття та реакції інших людей.
-Відчуття вседозволеності (Impunity) : Коли будь-який каприз виконується, а закон не діє, гальмівні механізми психіки атрофуються.Те, що раніше було імпульсом, стає дією.Агресія стає основним інструментом комунікації, оскільки вона завжди дає швидкий результат у підпорядкованому середовищі.
Фінал такої трансформації: Психологічно така людина стає вкрай самотньою і підозрілою (параноя). Оскільки вона знає, що її влада тримається лише на силі, вона починає бачити ворогів усюди. Гейзер неадекватності - це водночас і прояв хворобливого его, і захисна реакція на прихований страх втратити контроль.Найчастіше такий стан закінчується катастрофічним розривом із реальністю, коли людина приймає фатальне рішення, базуючись на ілюзіях, що призводить до краху всієї системи, яку вона збудувала......
P/S Навіть страшно уявити яким може бути те фатальне рішення такоі хвороі людини....
19.01.2026 16:41 Відповісти
Якщо там не буде нас, там будуть солдати НАТО росії!
19.01.2026 18:04 Відповісти
 
 