Трамп написал письмо премьеру Норвегии Стере: Больше не чувствую обязанности думать только о мире
Президент США Дональд Трамп написал письмо премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, в котором заявил, что мир не будет безопасным, пока США не получат полный и абсолютный контроль над Гренландией.
Об этом сообщил журналист PBS News Ник Шифрин, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Дорогой Йонас: Учитывая то, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 ПЛЮС войн, я больше не чувствую обязательства думать только о мире, хотя он всегда будет преобладать, но теперь я могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки", - говорится в письме.
Трамп отмечает, что Дания не может защитить эту землю от России или Китая.
"И почему вообще у них есть "право собственности"? Нет письменных документов, просто сотни лет назад там высадился чужой корабль, но у нас тоже были корабли, которые там высадились.
Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой со времени его основания, и теперь НАТО должно сделать что-то для Соединенных Штатов. Мир не будет безопасным, пока мы не получим полный и абсолютный контроль над Гренландией. Спасибо!" - подытожил он.
Что предшествовало?
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.
Вікінгі вже не ті. Обгеїлись
Таким самим він завжди був і в бізнесі!
Такий кусок 💩 виправить лише крематорій!
Значит сговор между этими крысами по-любому есть !
паРаше -Украина, сша - Гренландия, китаю - Тайвань …
Не дали Доні совочок - так він тепер всю пісочницю рознесе к )(уям.
Бо від ЄС окрім занепокоєння нічого не буде.
- що трамп дуже розумний, не те що Байден
- що тричі блокування зброї Україні і перехід на виключно продаж - це america first.
- що аплодування путіну в алясці - так треба для миру
Ну як вам? мати деменційного президента, що дрочить на медальки, вірить у 8 зупинених війн, наслідує пітуна? Хоть паржом usa edition