Трамп хочет видеть Гренландию в США


Трамп написал письмо премьеру Норвегии Стере: Больше не чувствую обязанности думать только о мире

Трамп написал письмо Стере по поводу Гренландии

Президент США Дональд Трамп написал письмо премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере, в котором заявил, что мир не будет безопасным, пока США не получат полный и абсолютный контроль над Гренландией.

Об этом сообщил журналист PBS News Ник Шифрин, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Дорогой Йонас: Учитывая то, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 ПЛЮС войн, я больше не чувствую обязательства думать только о мире, хотя он всегда будет преобладать, но теперь я могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки", - говорится в письме.

Трамп отмечает, что Дания не может защитить эту землю от России или Китая.

Читайте также: Вторжение США в Гренландию станет подарком для Путина, - Санчес

"И почему вообще у них есть "право собственности"? Нет письменных документов, просто сотни лет назад там высадился чужой корабль, но у нас тоже были корабли, которые там высадились.

Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой со времени его основания, и теперь НАТО должно сделать что-то для Соединенных Штатов. Мир не будет безопасным, пока мы не получим полный и абсолютный контроль над Гренландией. Спасибо!" - подытожил он.



Читайте: Дания ничего не делала с российской угрозой в Гренландии, теперь это будет сделано, - Трамп

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

Читайте также: Бессент о Гренландии: США демонстрируют силу, а европейцы - слабость

Гренландия (157) Норвегия (788) Трамп Дональд (7498) Стёре Йонас Гар (37)
