2 298 30

Стере ответил Трампу: Нобелевскую премию присуждает независимый комитет, а не правительство Норвегии

Гар, Норвегия, Стере

Президент США Дональд Трамп в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере заявил, что после отказа в Нобелевской премии мира больше не чувствует обязательства действовать исключительно ради мира.

передає Цензор.НЕТ.

"Что касается Нобелевской премии мира, я несколько раз четко объяснял Трампу то, что хорошо известно, а именно, что премию присуждает независимый Нобелевский комитет, а не норвежское правительство", - подчеркнул Стере.

В Белом доме содержание письма пока не комментировали.

Что предшествовало?

В письме Трамп написал: "Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн и более, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире... хотя он всегда будет оставаться приоритетом, но теперь я могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки".

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

