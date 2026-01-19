Стере ответил Трампу: Нобелевскую премию присуждает независимый комитет, а не правительство Норвегии
Президент США Дональд Трамп в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере заявил, что после отказа в Нобелевской премии мира больше не чувствует обязательства действовать исключительно ради мира.
Об этом сообщает Bloomberg
"Что касается Нобелевской премии мира, я несколько раз четко объяснял Трампу то, что хорошо известно, а именно, что премию присуждает независимый Нобелевский комитет, а не норвежское правительство", - подчеркнул Стере.
В Белом доме содержание письма пока не комментировали.
Что предшествовало?
В письме Трамп написал: "Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн и более, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире... хотя он всегда будет оставаться приоритетом, но теперь я могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки".
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.
