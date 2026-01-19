Мита США проти країн ЄС через питання Гренландії є неприйнятними, - Домбровскіс
Погрози США щодо введення мит на країни Євросоюзу у зв'язку з питанням суверенітету Гренландії є неприйнятними, і тому ЄС готовий відповісти, використовуючи всі наявні інструменти.
Про це на пресконференції у Брюсселі заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Заява єврокомісара
"Торговельні тарифи США в контексті Гренландії є неприйнятними, і відповідно зараз тривають інтенсивні консультації щодо відповіді ЄС у цьому відношенні. Нам потрібно уточнити наші подальші дії", - сказав Домбровскіс.
Він нагадав, що на четвер, 22 січня, було скликано позачергове засідання Європейської Ради для обговорення даної теми.
ЄС прагне взаємодії зі США
"Ми також розглядаємо інші можливі відповіді. У нас є інструменти для цього. З економічної точки зору найкращим варіантом було б знайти конструктивне рішення, оскільки, якщо говорити про торговельні відносини між ЄС та США, вони є найбільшими у світі, тому на карту поставлено багато як для Європи, так і для "бізнесу та працівників" Сполучених Штатів.
Тому ми повинні намагатися уникати більш негативних сценаріїв, але ми готові реагувати, якщо не зможемо знайти конструктивні домовленості", - наголосив комісар.
Водночас Домбровскіс визнав, що геополітично Європа зараз перебуває у складній ситуації: "Ми бачимо загрози суверенітету та територіальній цілісності Данії та Гренландії, так і тарифні загрози в цьому відношенні як неприйнятні, тому ми готові реагувати".
Він акцентував на готовності Європи шукати певного компромісу, конструктивної взаємодії та конструктивного рішення зі США, які водночас повинні базуватися на "чітких принципах поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав-членів".
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
