УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17343 відвідувача онлайн
Новини Контроль США над Гренландією
709 1

Погрози з боку США щодо Гренландії не посилюють безпеку в Арктиці, - президентка Європарламенту Мецола

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола

Європейський Союз підтримує суверенітет Данії та народ Гренландії. Погрози з боку Сполучених Штатів не сприяють діалогу та безпеці в Арктиці.

Про це президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила 19 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція Європарламенту

За її словами, заходи, якими адміністрація Дональда Трампа погрожувала цими вихідними, не сприятимуть покращенню безпеки в Арктиці, а можуть мати протилежний ефект.

"І Гренландія, і Данія чітко дали зрозуміти, що Гренландія не продається, і що її суверенітет та територіальна цілісність мають поважатися", - наголосила Мецола.

Вона стверджує, що Європа продовжує вірити у добрі трансатлантичні відносини та в партнерство зі Сполученими Штатами.

"Ми розуміємо потребу в тому, щоб Європа брала на себе більше відповідальності у сфері оборони та безпеки, зокрема робила більше для захисту Арктики. І саме тому ми посилили оборонні заходи та збільшили оборонні витрати. Ми знаємо, що трансатлантичну й арктичну безпеку можна забезпечити без дестабілізуючих дій, таких які ставлять під сумнів суверенітет Гренландії та Данії, або ж погрожувати застосуванням таких заходів, як мита", - зазначила президентка Європарламенту.

Вона додала, що Європа завжди буде відкритою до продовження діалогу в дусі взаємної поваги та йтиме шляхом "спокою, стриманості та діалогу".

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Автор: 

Арктика (73) Гренландія (227) Європарламент (1090) США (26365) Мецола Роберта (128)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Влада Єврогівномісів з європи зробила помийку
показати весь коментар
19.01.2026 19:22 Відповісти
 
 