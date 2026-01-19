Погрози з боку США щодо Гренландії не посилюють безпеку в Арктиці, - президентка Європарламенту Мецола

Європейський Союз підтримує суверенітет Данії та народ Гренландії. Погрози з боку Сполучених Штатів не сприяють діалогу та безпеці в Арктиці.

Про це президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила 19 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Позиція Європарламенту

За її словами, заходи, якими адміністрація Дональда Трампа погрожувала цими вихідними, не сприятимуть покращенню безпеки в Арктиці, а можуть мати протилежний ефект.

"І Гренландія, і Данія чітко дали зрозуміти, що Гренландія не продається, і що її суверенітет та територіальна цілісність мають поважатися", - наголосила Мецола.

Вона стверджує, що Європа продовжує вірити у добрі трансатлантичні відносини та в партнерство зі Сполученими Штатами.

"Ми розуміємо потребу в тому, щоб Європа брала на себе більше відповідальності у сфері оборони та безпеки, зокрема робила більше для захисту Арктики. І саме тому ми посилили оборонні заходи та збільшили оборонні витрати. Ми знаємо, що трансатлантичну й арктичну безпеку можна забезпечити без дестабілізуючих дій, таких які ставлять під сумнів суверенітет Гренландії та Данії, або ж погрожувати застосуванням таких заходів, як мита", - зазначила президентка Європарламенту.

Вона додала, що Європа завжди буде відкритою до продовження діалогу в дусі взаємної поваги та йтиме шляхом "спокою, стриманості та діалогу".

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

