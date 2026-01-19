Європа повинна зосередитися на війні між РФ та Україною, а не на Гренландії, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що врегулювання війни Росії проти України має бути пріоритетом Європи, а не опір ідеї американського контролю над Гренландією.

Про це він заявив NBC News, передає Цензор.НЕТ.

Про Європу

Так, Трамп розкритикував європейських лідерів, які чинили опір його зусиллям щодо придбання Гренландії, яка, на його думку, необхідна для захисту національної безпеки від зовнішніх загроз.

"Європа повинна зосередитися на війні між Росією та Україною, тому що, чесно кажучи, ви бачите, до чого це їх привело. Саме це має бути її пріоритетом, а не Гренландія", - вважає Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц хоче переконати Трампа відмовитися від планів щодо захоплення Гренландії

На запитання, чи застосує він військову силу для захоплення Гренландії, президент США відповів: "Без коментарів". Водночас Трамп пообіцяв стовідсотково запровадити додаткові мита проти європейських країн, анонсовані ним раніше, якщо угода щодо Гренландії не буде досягнута.

Про Нобелівську премію миру

Крім того, Трамп відкинув думку, що Норвегія не має впливу на конкурс Нобелівської премії миру і що рішення повністю залежить від комітету.

"Норвегія повністю контролює це, попри те, що вони кажуть. Вони люблять говорити, що не мають до цього ніякого відношення, але насправді мають найпряміше відношення", - додав президент США.

Трамп повторив свою попередню думку щодо Нобелівської премії. Він заявив, що завдяки своїм миротворчим зусиллям він зупинив вісім воєн і врятував багато життів, що є більшою нагородою.

"Мені все одно на Нобелівську премію", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стере відповів Трампу: Нобелівську премію присуджує незалежний комітет, а не уряд Норвегії

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну на зустрічі в Давосі відсувають на другий план через Гренландію, - FT

Топ коментарі
Коли йому вигідно згадує про Україну. Кончена руда гидота.
19.01.2026 18:48 Відповісти
+13
В Ставрополе найден застреленным Герой России, участвовавший в войне в Украине в 2014 году
19.01.2026 18:53 Відповісти
Рудий хоче напустити димову завісу і "впіймати рибку в мутній воді"...
19.01.2026 18:45 Відповісти
Облізлому лисячому хвосту краще зосередитись на дуже вірогідному імпічменті, який тільки чекає слушної нагоди, а не розсиратись з Європою.
19.01.2026 19:39 Відповісти
А тим часом комуняки мобілізують тисячі "цивільних риболовецьких" посудин для навчань з блокади..
Супутниковий знімок китайських риболовецьких суден які беруть участь у маневрах 10 січня 2026 року. Фото The New York Times, супутникове зображення від Planet Labs

«Моє найкраще припущення полягає в тому, що це були навчання, щоб перевірити, як цивільні судна діятимуть у разі наказу зібратися у великому масштабі в майбутній кризовій ситуації, можливо, на підтримку карантину, блокади або інших методів тиску на Тайвань», - зазначив у коментарі для The New York Times Ґреґорі Полінґ, директор Asia Maritime Transparency Initiative.

«Морське ополчення»

https://militarnyi.com/uk/blogs/the-little-blue-men/ Морська міліція (ополчення) Народних збройних сил Китаю - це парамілітарна структура, яка бере участь в операціях у «сірій зоні», спрямованих на встановлення фактичного контролю над спірними водами поблизу Китаю.

Ці операції включають забезпечення збройного супроводу китайських рибальських суден, залякування комерційних суден інших країн у спірних водах та стримування берегової охорони і флотів інших претендентів від патрулювання власних вод через страх можливої ескалації з Пекіном.

«Морське ополчення» переважно складається з працівників державних риболовних флотилій, які проходять військову підготовку, подібну до підготовки резервістів чи Національної гвардії. Водночас «ядром» організації є кадрові військові.
19.01.2026 18:47 Відповісти
І цим буде займатись лише США Японія..Австралія та Британія....Європейські гівноміси зможуть послати пару військових
19.01.2026 19:06 Відповісти
скільки військових прислали американські глиноміси в твою країну для війни проти русні, нагадай будь ласка. А також скільки танків, літаків і скільки зараз дають грошей.
19.01.2026 20:35 Відповісти
а скільки військових прислали в Україну європейці?
19.01.2026 20:45 Відповісти
Європейці не розповідають нам що ми повинні віддати русі. Зате США розповідають нам і європейцям що кому треба віддати. А може б вони пішли уже *****.
19.01.2026 20:56 Відповісти
та невже? на днях Петр Павел під час візиту в Україну сказав, що Україні доведеться піти на болючі територіальні поступки. і це великий друг України. а всякі Макрони, Шольци, інші толєрасти ще у 22-му році закликали Україну іти на компроміси із кацапнею. і час від часу такі заяви лунають.
19.01.2026 21:05 Відповісти
Так-так, ми понімайт. Вибори скоро, часу із овер...Так шо ще й не така срачка буде. Як ото пердун по цибулі
19.01.2026 18:47 Відповісти
19.01.2026 18:48 Відповісти
Гренландія вже моя - немає в вас доводів проти Кості Саприкіна /Трампа/
19.01.2026 18:48 Відповісти
Дайте якусь мендальку Трампу, щоб на подушечках більше їх було!!!
Медицина, деменцію не лікує…. Лише відтягує залишки здорового глузду!!
19.01.2026 18:49 Відповісти
Медальки замало, потрібні вже низки бус як дикуну.
19.01.2026 19:07 Відповісти
Все правильно. Данія - крадій. Але США - крадій сильніший.
Отже, сильний крадій вкрав вкрадене у слабкого. Так завжди було і буде.
19.01.2026 18:50 Відповісти
Та не у безпеці справа. Щоб організувати безпеку можна з урядом Гренландії по-доброму домовитись. Але ж ти руде падло поклало око на копалини і хочеш все загарбати. Дуже кепсько... Дуже.
19.01.2026 18:51 Відповісти
19.01.2026 18:53 Відповісти
"награда нашла хероя!" (С)
19.01.2026 18:55 Відповісти
Порно (зображення члена) не є дозволене на цензорі!
19.01.2026 19:05 Відповісти
А ТИ ХИТРИЙ ЖУК)))

- а потім ми лише відберемо у Норвегії Арктику - не звертайте увагу
- і острови в Португалії - те ж не ваше діло

......ото піськограй старий. ЧУВАК окупант є окупант і чи то Гітлер чи то Мусоліні не має значення
19.01.2026 18:53 Відповісти
В скором времени Китай заявит США: не на тот остров смотрите. Эта администрация-самое удачное время для запланированного.
19.01.2026 18:53 Відповісти
Radio France internationale

Мита проти мит: Євросоюз планує запровадити тарифи у відповідь на погрози Трампа.
Європейський Союз розглядає можливість запровадження мит у відповідь, передає Spiegel. Вони включають тарифи на загальну суму €93 мільярди або обмеження для американських компаній, що працюють на європейському ринку.

ACI створили 2023 року, але поки не використовували. Цей інструмент є найпотужнішою зброєю ЄС у торговельних війнах, яка спрямована не тільки на товари, а й на послуги.

Інструмент передбачає масштабні контрзаходи, зокрема обмеження інвестицій, скасування захисту інтелектуальної власності, призупинення дії ліцензій компаній та заборону доступу до державних закупівель ЄС.

Для активації ACI потрібно, аби її підтримала кваліфікована більшість держав-членів ЄС - 15 з 27 країн блоку.
19.01.2026 18:53 Відповісти
зриває день. доки європа там, то я тут!
19.01.2026 18:56 Відповісти
Донні, звичайно, дивакуватий тип, але він - пішак, ляльководи за ширмою. А от стосовно Данії, та її ставлення до Гренландії є СЕРЙОЗНІ ПИТАННЯ, бо деякі дії Данії схожі на геноцид.

Дуже мерзенна, неприваблива історія для Данії - як з'ясувалося, з 1966 по 1970 рр. дівчаткам, які проживають у Гренландії, встановлювали внутрішньоматкові спіралі (ВМС) без їх відома чи згоди, - повідомляє The Guardian, Aftershock News та Secretra. На момент процедури деяким із них було лише 12 років. Цікаво і цинічно, що ВМС встановлювалися прямо у школах.

Коментар: таким чином влада, мабуть, домагалася скорочення чисельності населення острова, уточнює Guardian. Шість років тому Найя Ліберт перша заявила, що їй встановили ВМС без її згоди, зробили це під час шкільного медичного огляду. «На материку в Данії вони ніколи б не вчинили так із датськими дівчатками», - стверджує вона. «Це справжнісінька стерилізація дівчаток». Після процедури багато жінок відчували побічні ефекти, такі, як травми матки, дуже сильні болі, кровотечі, інфекції черевної порожнини та довгострокове безпліддя, а деяким довелося видалити матку. Одна з жінок дізналася про свою ВМС лише торік.

«Це трагедія. Історії жінок мене вразили. Група експертів проводить незалежне та неупереджене розслідування», - заявила міністр охорони здоров'я Данії Софі Леді.
19.01.2026 19:06 Відповісти
Тому, що зросла кількість одиноких матерів. Простою мовою, - байстрюків. А їм треба було надати житло і т.ін.
19.01.2026 21:10 Відповісти
руда мавпа тупо займається рекетом кількох континетів, поки інші гравці зав'язли в одному місці. Дуже сподіваюсь китайці дадуть їм звіздюлєй.
19.01.2026 19:06 Відповісти
думать об Украине ,в первую очередь это касается трампакса..
19.01.2026 19:07 Відповісти
А Аляска і увесь західний берег до Каліфорніі
та Гаваї - чиї ?
19.01.2026 19:09 Відповісти
«Я три дні гналася за вами щоб сказати як мені все одно на вас»
Піздєц він жалюгідний.
19.01.2026 19:09 Відповісти
Руде гешефне лайно
19.01.2026 19:10 Відповісти
війна за ресурси вийшла на новий рівень
19.01.2026 19:21 Відповісти
Тангокуй
19.01.2026 19:24 Відповісти
Ага, Європа нам допоможе як Гренландії: 2 німця (і ті відразу втекли), 10 бритів і 5 французів. Інуїти - до зброї!
19.01.2026 19:35 Відповісти
"Мені все одно на Нобелівську премію"

- лєонід ілліч трамп
19.01.2026 19:51 Відповісти
Вже четвертий рік все врегульовують. Охоче та спроможно

Вже четвертий рік все врегульовують. Охоче та спроможно
19.01.2026 20:01 Відповісти
Гренландия в плане пу по легализации агрессии и новому мировому порядку
19.01.2026 20:19 Відповісти
То есть я был прав, когда говорил, что сионисткие штаты америки будут на стороне русни гнобить Украину, чтобы прихватить себе территории. Что сиоштаты америки что сраиль используют русню, чтобы проводить свою нацисткую захватническую политику. Но украинцы лижут и тем и другим усердно. Хоть ссы в глаза как говорится....
Европа единственная надежда Украины.
19.01.2026 20:32 Відповісти
и сколько войск Европа прислала на помощь Украине?
19.01.2026 20:47 Відповісти
Зачем Европа должна войска присылать? Европа прислала оружие, свое и еще на бешеные деньги для Украины у сионистких штатов америки закупает. Плюс содержит 4 миллиона украинцев задаром.
23.01.2026 02:13 Відповісти
тому що війна не в Африці, не в Америці, а саме в Європі..
23.01.2026 07:52 Відповісти
Да, но не в ЕС. И если бы не выбор 73% украинцев в 2019, которые хотели именно этого - то может быть ее и не было в таком масштабе.
23.01.2026 13:20 Відповісти
та це поки не в ЄС. ультиматум ху йла від грудня 21-го року про забирання манатків НАТО на кордони 97-го року забувати не варто. і це не страшилки їхні, а їхні реальні стратегічні плани.
23.01.2026 23:16 Відповісти
який би той містер Рудий Чуб не був фрік, тут він правий.
19.01.2026 20:46 Відповісти
знущається
19.01.2026 20:47 Відповісти
Отжеш тупе бидло...
19.01.2026 20:49 Відповісти
От же ж мразота!
Ви - європейці - відверніться, та гасить пожежу перед дверима (що підпалив мій приятель, а я ще й трошки роздмухав, допоміг йому), а поки ви будете носити цеберки до дверей, я у вас на задньому подвір'ї тин передвину, щоб ваш сарайчик у мене опинився. Гоп-стоп, ми тут з-за рога підійшли!..
19.01.2026 21:10 Відповісти
Вы не отвлекайтесь - сказал Трамп спуская Европе штаны.
19.01.2026 21:54 Відповісти
Припоцаний рудий, сам зосередься на вiйнi Украiни з цапорылiею, та ще й на користь Украiни. ЗЫ... I як тiльки американцi допустили до влади такого дурбицала? Шановний народе, не бери дурний приклад з нас.
19.01.2026 22:11 Відповісти
Трамп вже прямо у вічі Європі каже, що спасіння Європи в руках самої Європи, а ті і далі соплі на кулак намотують
20.01.2026 00:08 Відповісти
Дурко провоцирует Европу на обретение мощи, чтобы ослабить Европу. Бо известно, что милитаризированная Европа всегда начинает мировые войны, при этом ослабевая, а Штаты в это время имеют самый большой навар, своими поставками вооружений в Европу. Зы... Первая и Вторая мировые войны начинались в Европе.
20.01.2026 00:28 Відповісти
MORE ЗЫ ... После Второй мировой войны умные люди, чтобы избежать очередной мировой войны, не зря ввели амер войска в Европу, в первую очередь , чтобы не дать воспрянуть германскому милитари... Так что Трампа можно смело называть изподтишочником-разжигателем 3-ей мировой... (Вторую и третью мировые войны зачинала Германия).
20.01.2026 00:35 Відповісти
А самый апогей в наваре тугриков, Штаты имели при отстройке разрушенной Европы.
20.01.2026 00:37 Відповісти
вторую и третью = первую и вторую
20.01.2026 00:40 Відповісти
 
 