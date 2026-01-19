Європа повинна зосередитися на війні між РФ та Україною, а не на Гренландії, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що врегулювання війни Росії проти України має бути пріоритетом Європи, а не опір ідеї американського контролю над Гренландією.

Про це він заявив NBC News, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про Європу

Так, Трамп розкритикував європейських лідерів, які чинили опір його зусиллям щодо придбання Гренландії, яка, на його думку, необхідна для захисту національної безпеки від зовнішніх загроз.

"Європа повинна зосередитися на війні між Росією та Україною, тому що, чесно кажучи, ви бачите, до чого це їх привело. Саме це має бути її пріоритетом, а не Гренландія", - вважає Трамп.

На запитання, чи застосує він військову силу для захоплення Гренландії, президент США відповів: "Без коментарів". Водночас Трамп пообіцяв стовідсотково запровадити додаткові мита проти європейських країн, анонсовані ним раніше, якщо угода щодо Гренландії не буде досягнута.

Про Нобелівську премію миру

Крім того, Трамп відкинув думку, що Норвегія не має впливу на конкурс Нобелівської премії миру і що рішення повністю залежить від комітету.

"Норвегія повністю контролює це, попри те, що вони кажуть. Вони люблять говорити, що не мають до цього ніякого відношення, але насправді мають найпряміше відношення", - додав президент США.

Трамп повторив свою попередню думку щодо Нобелівської премії. Він заявив, що завдяки своїм миротворчим зусиллям він зупинив вісім воєн і врятував багато життів, що є більшою нагородою.

"Мені все одно на Нобелівську премію", - додав він.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

