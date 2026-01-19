Європа повинна зосередитися на війні між РФ та Україною, а не на Гренландії, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що врегулювання війни Росії проти України має бути пріоритетом Європи, а не опір ідеї американського контролю над Гренландією.
Про це він заявив NBC News, передає Цензор.НЕТ.
Про Європу
Так, Трамп розкритикував європейських лідерів, які чинили опір його зусиллям щодо придбання Гренландії, яка, на його думку, необхідна для захисту національної безпеки від зовнішніх загроз.
"Європа повинна зосередитися на війні між Росією та Україною, тому що, чесно кажучи, ви бачите, до чого це їх привело. Саме це має бути її пріоритетом, а не Гренландія", - вважає Трамп.
На запитання, чи застосує він військову силу для захоплення Гренландії, президент США відповів: "Без коментарів". Водночас Трамп пообіцяв стовідсотково запровадити додаткові мита проти європейських країн, анонсовані ним раніше, якщо угода щодо Гренландії не буде досягнута.
Про Нобелівську премію миру
Крім того, Трамп відкинув думку, що Норвегія не має впливу на конкурс Нобелівської премії миру і що рішення повністю залежить від комітету.
"Норвегія повністю контролює це, попри те, що вони кажуть. Вони люблять говорити, що не мають до цього ніякого відношення, але насправді мають найпряміше відношення", - додав президент США.
Трамп повторив свою попередню думку щодо Нобелівської премії. Він заявив, що завдяки своїм миротворчим зусиллям він зупинив вісім воєн і врятував багато життів, що є більшою нагородою.
"Мені все одно на Нобелівську премію", - додав він.
Плани США на Гренландію
- На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
Мита проти мит: Євросоюз планує запровадити тарифи у відповідь на погрози Трампа.
Європейський Союз розглядає можливість запровадження мит у відповідь, передає Spiegel. Вони включають тарифи на загальну суму €93 мільярди або обмеження для американських компаній, що працюють на європейському ринку.
ACI створили 2023 року, але поки не використовували. Цей інструмент є найпотужнішою зброєю ЄС у торговельних війнах, яка спрямована не тільки на товари, а й на послуги.
Інструмент передбачає масштабні контрзаходи, зокрема обмеження інвестицій, скасування захисту інтелектуальної власності, призупинення дії ліцензій компаній та заборону доступу до державних закупівель ЄС.
Для активації ACI потрібно, аби її підтримала кваліфікована більшість держав-членів ЄС - 15 з 27 країн блоку.
Дуже мерзенна, неприваблива історія для Данії - як з'ясувалося, з 1966 по 1970 рр. дівчаткам, які проживають у Гренландії, встановлювали внутрішньоматкові спіралі (ВМС) без їх відома чи згоди, - повідомляє The Guardian, Aftershock News та Secretra. На момент процедури деяким із них було лише 12 років. Цікаво і цинічно, що ВМС встановлювалися прямо у школах.
Коментар: таким чином влада, мабуть, домагалася скорочення чисельності населення острова, уточнює Guardian. Шість років тому Найя Ліберт перша заявила, що їй встановили ВМС без її згоди, зробили це під час шкільного медичного огляду. «На материку в Данії вони ніколи б не вчинили так із датськими дівчатками», - стверджує вона. «Це справжнісінька стерилізація дівчаток». Після процедури багато жінок відчували побічні ефекти, такі, як травми матки, дуже сильні болі, кровотечі, інфекції черевної порожнини та довгострокове безпліддя, а деяким довелося видалити матку. Одна з жінок дізналася про свою ВМС лише торік.
«Це трагедія. Історії жінок мене вразили. Група експертів проводить незалежне та неупереджене розслідування», - заявила міністр охорони здоров'я Данії Софі Леді.
