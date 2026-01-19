Европа должна сосредоточиться на войне между РФ и Украиной, а не на Гренландии, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование войны России против Украины должно быть приоритетом Европы, а не сопротивление идее американского контроля над Гренландией.
Об этом он заявил NBC News, передает Цензор.НЕТ.
О Европе
В частности, Трамп раскритиковал европейских лидеров, которые сопротивлялись его усилиям по приобретению Гренландии, которая, по его мнению, необходима для защиты национальной безопасности от внешних угроз.
"Европа должна сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это их привело. Именно это должно быть ее приоритетом, а не Гренландия", - считает Трамп.
На вопрос, применит ли он военную силу для захвата Гренландии, президент США ответил: "Без комментариев". В то же время Трамп пообещал стопроцентно ввести дополнительные пошлины против европейских стран, анонсированные им ранее, если соглашение по Гренландии не будет достигнуто.
О Нобелевской премии мира
Кроме того, Трамп отверг мнение, что Норвегия не имеет влияния на конкурс Нобелевской премии мира и что решение полностью зависит от комитета.
"Норвегия полностью контролирует это, несмотря на то, что они говорят. Они любят говорить, что не имеют к этому никакого отношения, но на самом деле имеют самое прямое отношение", - добавил президент США.
Трамп повторил свое предыдущее мнение о Нобелевской премии. Он заявил, что благодаря своим миротворческим усилиям он остановил восемь войн и спас много жизней, что является большей наградой.
"Мне все равно на Нобелевскую премию", - добавил он.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мита проти мит: Євросоюз планує запровадити тарифи у відповідь на погрози Трампа.
Європейський Союз розглядає можливість запровадження мит у відповідь, передає Spiegel. Вони включають тарифи на загальну суму €93 мільярди або обмеження для американських компаній, що працюють на європейському ринку.
ACI створили 2023 року, але поки не використовували. Цей інструмент є найпотужнішою зброєю ЄС у торговельних війнах, яка спрямована не тільки на товари, а й на послуги.
Інструмент передбачає масштабні контрзаходи, зокрема обмеження інвестицій, скасування захисту інтелектуальної власності, призупинення дії ліцензій компаній та заборону доступу до державних закупівель ЄС.
Для активації ACI потрібно, аби її підтримала кваліфікована більшість держав-членів ЄС - 15 з 27 країн блоку.
Дуже мерзенна, неприваблива історія для Данії - як з'ясувалося, з 1966 по 1970 рр. дівчаткам, які проживають у Гренландії, встановлювали внутрішньоматкові спіралі (ВМС) без їх відома чи згоди, - повідомляє The Guardian, Aftershock News та Secretra. На момент процедури деяким із них було лише 12 років. Цікаво і цинічно, що ВМС встановлювалися прямо у школах.
Коментар: таким чином влада, мабуть, домагалася скорочення чисельності населення острова, уточнює Guardian. Шість років тому Найя Ліберт перша заявила, що їй встановили ВМС без її згоди, зробили це під час шкільного медичного огляду. «На материку в Данії вони ніколи б не вчинили так із датськими дівчатками», - стверджує вона. «Це справжнісінька стерилізація дівчаток». Після процедури багато жінок відчували побічні ефекти, такі, як травми матки, дуже сильні болі, кровотечі, інфекції черевної порожнини та довгострокове безпліддя, а деяким довелося видалити матку. Одна з жінок дізналася про свою ВМС лише торік.
«Це трагедія. Історії жінок мене вразили. Група експертів проводить незалежне та неупереджене розслідування», - заявила міністр охорони здоров'я Данії Софі Леді.
