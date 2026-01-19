РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17031 посетитель онлайн
Новости Контроль США над Гренландией Трамп о войне в Украине Заявления Трампа
4 669 54

Европа должна сосредоточиться на войне между РФ и Украиной, а не на Гренландии, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование войны России против Украины должно быть приоритетом Европы, а не сопротивление идее американского контроля над Гренландией.

Об этом он заявил NBC News, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

О Европе

В частности, Трамп раскритиковал европейских лидеров, которые сопротивлялись его усилиям по приобретению Гренландии, которая, по его мнению, необходима для защиты национальной безопасности от внешних угроз.

"Европа должна сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это их привело. Именно это должно быть ее приоритетом, а не Гренландия", - считает Трамп.

На вопрос, применит ли он военную силу для захвата Гренландии, президент США ответил: "Без комментариев". В то же время Трамп пообещал стопроцентно ввести дополнительные пошлины против европейских стран, анонсированные им ранее, если соглашение по Гренландии не будет достигнуто.

О Нобелевской премии мира

Кроме того, Трамп отверг мнение, что Норвегия не имеет влияния на конкурс Нобелевской премии мира и что решение полностью зависит от комитета.

"Норвегия полностью контролирует это, несмотря на то, что они говорят. Они любят говорить, что не имеют к этому никакого отношения, но на самом деле имеют самое прямое отношение", - добавил президент США.

Трамп повторил свое предыдущее мнение о Нобелевской премии. Он заявил, что благодаря своим миротворческим усилиям он остановил восемь войн и спас много жизней, что является большей наградой.

"Мне все равно на Нобелевскую премию", - добавил он.

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Автор: 

Гренландия (220) Европа (2363) Нобелевская премия (224) Трамп Дональд (8016) война в Украине (8111)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Коли йому вигідно згадує про Україну. Кончена руда гидота.
показать весь комментарий
19.01.2026 18:48 Ответить
+15
показать весь комментарий
19.01.2026 19:02 Ответить
+13
В Ставрополе найден застреленным Герой России, участвовавший в войне в Украине в 2014 году
показать весь комментарий
19.01.2026 18:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рудий хоче напустити димову завісу і "впіймати рибку в мутній воді"...
показать весь комментарий
19.01.2026 18:45 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 19:02 Ответить
Облізлому лисячому хвосту краще зосередитись на дуже вірогідному імпічменті, який тільки чекає слушної нагоди, а не розсиратись з Європою.
показать весь комментарий
19.01.2026 19:39 Ответить
А тим часом комуняки мобілізують тисячі "цивільних риболовецьких" посудин для навчань з блокади..
Супутниковий знімок китайських риболовецьких суден які беруть участь у маневрах 10 січня 2026 року. Фото The New York Times, супутникове зображення від Planet Labs

«Моє найкраще припущення полягає в тому, що це були навчання, щоб перевірити, як цивільні судна діятимуть у разі наказу зібратися у великому масштабі в майбутній кризовій ситуації, можливо, на підтримку карантину, блокади або інших методів тиску на Тайвань», - зазначив у коментарі для The New York Times Ґреґорі Полінґ, директор Asia Maritime Transparency Initiative.

«Морське ополчення»

https://militarnyi.com/uk/blogs/the-little-blue-men/ Морська міліція (ополчення) Народних збройних сил Китаю - це парамілітарна структура, яка бере участь в операціях у «сірій зоні», спрямованих на встановлення фактичного контролю над спірними водами поблизу Китаю.

Ці операції включають забезпечення збройного супроводу китайських рибальських суден, залякування комерційних суден інших країн у спірних водах та стримування берегової охорони і флотів інших претендентів від патрулювання власних вод через страх можливої ескалації з Пекіном.

«Морське ополчення» переважно складається з працівників державних риболовних флотилій, які проходять військову підготовку, подібну до підготовки резервістів чи Національної гвардії. Водночас «ядром» організації є кадрові військові.
показать весь комментарий
19.01.2026 18:47 Ответить
І цим буде займатись лише США Японія..Австралія та Британія....Європейські гівноміси зможуть послати пару військових
показать весь комментарий
19.01.2026 19:06 Ответить
скільки військових прислали американські глиноміси в твою країну для війни проти русні, нагадай будь ласка. А також скільки танків, літаків і скільки зараз дають грошей.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:35 Ответить
а скільки військових прислали в Україну європейці?
показать весь комментарий
19.01.2026 20:45 Ответить
Європейці не розповідають нам що ми повинні віддати русі. Зате США розповідають нам і європейцям що кому треба віддати. А може б вони пішли уже *****.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:56 Ответить
та невже? на днях Петр Павел під час візиту в Україну сказав, що Україні доведеться піти на болючі територіальні поступки. і це великий друг України. а всякі Макрони, Шольци, інші толєрасти ще у 22-му році закликали Україну іти на компроміси із кацапнею. і час від часу такі заяви лунають.
показать весь комментарий
19.01.2026 21:05 Ответить
Так-так, ми понімайт. Вибори скоро, часу із овер...Так шо ще й не така срачка буде. Як ото пердун по цибулі
показать весь комментарий
19.01.2026 18:47 Ответить
Коли йому вигідно згадує про Україну. Кончена руда гидота.
показать весь комментарий
19.01.2026 18:48 Ответить
Гренландія вже моя - немає в вас доводів проти Кості Саприкіна /Трампа/
показать весь комментарий
19.01.2026 18:48 Ответить
Дайте якусь мендальку Трампу, щоб на подушечках більше їх було!!!
Медицина, деменцію не лікує…. Лише відтягує залишки здорового глузду!!
показать весь комментарий
19.01.2026 18:49 Ответить
Медальки замало, потрібні вже низки бус як дикуну.
показать весь комментарий
19.01.2026 19:07 Ответить
Все правильно. Данія - крадій. Але США - крадій сильніший.
Отже, сильний крадій вкрав вкрадене у слабкого. Так завжди було і буде.
показать весь комментарий
19.01.2026 18:50 Ответить
Та не у безпеці справа. Щоб організувати безпеку можна з урядом Гренландії по-доброму домовитись. Але ж ти руде падло поклало око на копалини і хочеш все загарбати. Дуже кепсько... Дуже.
показать весь комментарий
19.01.2026 18:51 Ответить
В Ставрополе найден застреленным Герой России, участвовавший в войне в Украине в 2014 году
показать весь комментарий
19.01.2026 18:53 Ответить
"награда нашла хероя!" (С)
показать весь комментарий
19.01.2026 18:55 Ответить
Порно (зображення члена) не є дозволене на цензорі!
показать весь комментарий
19.01.2026 19:05 Ответить
А ТИ ХИТРИЙ ЖУК)))

- а потім ми лише відберемо у Норвегії Арктику - не звертайте увагу
- і острови в Португалії - те ж не ваше діло

......ото піськограй старий. ЧУВАК окупант є окупант і чи то Гітлер чи то Мусоліні не має значення
показать весь комментарий
19.01.2026 18:53 Ответить
В скором времени Китай заявит США: не на тот остров смотрите. Эта администрация-самое удачное время для запланированного.
показать весь комментарий
19.01.2026 18:53 Ответить
Radio France internationale

Мита проти мит: Євросоюз планує запровадити тарифи у відповідь на погрози Трампа.
Європейський Союз розглядає можливість запровадження мит у відповідь, передає Spiegel. Вони включають тарифи на загальну суму €93 мільярди або обмеження для американських компаній, що працюють на європейському ринку.

ACI створили 2023 року, але поки не використовували. Цей інструмент є найпотужнішою зброєю ЄС у торговельних війнах, яка спрямована не тільки на товари, а й на послуги.

Інструмент передбачає масштабні контрзаходи, зокрема обмеження інвестицій, скасування захисту інтелектуальної власності, призупинення дії ліцензій компаній та заборону доступу до державних закупівель ЄС.

Для активації ACI потрібно, аби її підтримала кваліфікована більшість держав-членів ЄС - 15 з 27 країн блоку.
показать весь комментарий
19.01.2026 18:53 Ответить
зриває день. доки європа там, то я тут!
показать весь комментарий
19.01.2026 18:56 Ответить
Донні, звичайно, дивакуватий тип, але він - пішак, ляльководи за ширмою. А от стосовно Данії, та її ставлення до Гренландії є СЕРЙОЗНІ ПИТАННЯ, бо деякі дії Данії схожі на геноцид.

Дуже мерзенна, неприваблива історія для Данії - як з'ясувалося, з 1966 по 1970 рр. дівчаткам, які проживають у Гренландії, встановлювали внутрішньоматкові спіралі (ВМС) без їх відома чи згоди, - повідомляє The Guardian, Aftershock News та Secretra. На момент процедури деяким із них було лише 12 років. Цікаво і цинічно, що ВМС встановлювалися прямо у школах.

Коментар: таким чином влада, мабуть, домагалася скорочення чисельності населення острова, уточнює Guardian. Шість років тому Найя Ліберт перша заявила, що їй встановили ВМС без її згоди, зробили це під час шкільного медичного огляду. «На материку в Данії вони ніколи б не вчинили так із датськими дівчатками», - стверджує вона. «Це справжнісінька стерилізація дівчаток». Після процедури багато жінок відчували побічні ефекти, такі, як травми матки, дуже сильні болі, кровотечі, інфекції черевної порожнини та довгострокове безпліддя, а деяким довелося видалити матку. Одна з жінок дізналася про свою ВМС лише торік.

«Це трагедія. Історії жінок мене вразили. Група експертів проводить незалежне та неупереджене розслідування», - заявила міністр охорони здоров'я Данії Софі Леді.
показать весь комментарий
19.01.2026 19:06 Ответить
Тому, що зросла кількість одиноких матерів. Простою мовою, - байстрюків. А їм треба було надати житло і т.ін.
показать весь комментарий
19.01.2026 21:10 Ответить
руда мавпа тупо займається рекетом кількох континетів, поки інші гравці зав'язли в одному місці. Дуже сподіваюсь китайці дадуть їм звіздюлєй.
показать весь комментарий
19.01.2026 19:06 Ответить
думать об Украине ,в первую очередь это касается трампакса..
показать весь комментарий
19.01.2026 19:07 Ответить
А Аляска і увесь західний берег до Каліфорніі
та Гаваї - чиї ?
показать весь комментарий
19.01.2026 19:09 Ответить
"Мені все одно на Нобелівську премію", - додав він.

«Я три дні гналася за вами щоб сказати як мені все одно на вас»
Піздєц він жалюгідний.
показать весь комментарий
19.01.2026 19:09 Ответить
Руде гешефне лайно
показать весь комментарий
19.01.2026 19:10 Ответить
війна за ресурси вийшла на новий рівень
показать весь комментарий
19.01.2026 19:21 Ответить
Тангокуй
показать весь комментарий
19.01.2026 19:24 Ответить
Ага, Європа нам допоможе як Гренландії: 2 німця (і ті відразу втекли), 10 бритів і 5 французів. Інуїти - до зброї!
показать весь комментарий
19.01.2026 19:35 Ответить
"Мені все одно на Нобелівську премію"

- лєонід ілліч трамп
показать весь комментарий
19.01.2026 19:51 Ответить
врегулювання війни Росії проти України має бути пріоритетом Європи Джерело: https://censor.net/ua/n3596200

Вже четвертий рік все врегульовують. Охоче та спроможно
показать весь комментарий
19.01.2026 20:01 Ответить
Гренландия в плане пу по легализации агрессии и новому мировому порядку
показать весь комментарий
19.01.2026 20:19 Ответить
То есть я был прав, когда говорил, что сионисткие штаты америки будут на стороне русни гнобить Украину, чтобы прихватить себе территории. Что сиоштаты америки что сраиль используют русню, чтобы проводить свою нацисткую захватническую политику. Но украинцы лижут и тем и другим усердно. Хоть ссы в глаза как говорится....
Европа единственная надежда Украины.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:32 Ответить
и сколько войск Европа прислала на помощь Украине?
показать весь комментарий
19.01.2026 20:47 Ответить
Зачем Европа должна войска присылать? Европа прислала оружие, свое и еще на бешеные деньги для Украины у сионистких штатов америки закупает. Плюс содержит 4 миллиона украинцев задаром.
показать весь комментарий
23.01.2026 02:13 Ответить
тому що війна не в Африці, не в Америці, а саме в Європі..
показать весь комментарий
23.01.2026 07:52 Ответить
Да, но не в ЕС. И если бы не выбор 73% украинцев в 2019, которые хотели именно этого - то может быть ее и не было в таком масштабе.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:20 Ответить
та це поки не в ЄС. ультиматум ху йла від грудня 21-го року про забирання манатків НАТО на кордони 97-го року забувати не варто. і це не страшилки їхні, а їхні реальні стратегічні плани.
показать весь комментарий
23.01.2026 23:16 Ответить
який би той містер Рудий Чуб не був фрік, тут він правий.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:46 Ответить
знущається
показать весь комментарий
19.01.2026 20:47 Ответить
Отжеш тупе бидло...
показать весь комментарий
19.01.2026 20:49 Ответить
От же ж мразота!
Ви - європейці - відверніться, та гасить пожежу перед дверима (що підпалив мій приятель, а я ще й трошки роздмухав, допоміг йому), а поки ви будете носити цеберки до дверей, я у вас на задньому подвір'ї тин передвину, щоб ваш сарайчик у мене опинився. Гоп-стоп, ми тут з-за рога підійшли!..
показать весь комментарий
19.01.2026 21:10 Ответить
Вы не отвлекайтесь - сказал Трамп спуская Европе штаны.
показать весь комментарий
19.01.2026 21:54 Ответить
Припоцаний рудий, сам зосередься на вiйнi Украiни з цапорылiею, та ще й на користь Украiни. ЗЫ... I як тiльки американцi допустили до влади такого дурбицала? Шановний народе, не бери дурний приклад з нас.
показать весь комментарий
19.01.2026 22:11 Ответить
Трамп вже прямо у вічі Європі каже, що спасіння Європи в руках самої Європи, а ті і далі соплі на кулак намотують
показать весь комментарий
20.01.2026 00:08 Ответить
Дурко провоцирует Европу на обретение мощи, чтобы ослабить Европу. Бо известно, что милитаризированная Европа всегда начинает мировые войны, при этом ослабевая, а Штаты в это время имеют самый большой навар, своими поставками вооружений в Европу. Зы... Первая и Вторая мировые войны начинались в Европе.
показать весь комментарий
20.01.2026 00:28 Ответить
MORE ЗЫ ... После Второй мировой войны умные люди, чтобы избежать очередной мировой войны, не зря ввели амер войска в Европу, в первую очередь , чтобы не дать воспрянуть германскому милитари... Так что Трампа можно смело называть изподтишочником-разжигателем 3-ей мировой... (Вторую и третью мировые войны зачинала Германия).
показать весь комментарий
20.01.2026 00:35 Ответить
А самый апогей в наваре тугриков, Штаты имели при отстройке разрушенной Европы.
показать весь комментарий
20.01.2026 00:37 Ответить
вторую и третью = первую и вторую
показать весь комментарий
20.01.2026 00:40 Ответить
 
 