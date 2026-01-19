Новости Контроль США над Гренландией
Угрозы со стороны США в отношении Гренландии не усиливают безопасность в Арктике, - президент Европарламента Мецола

Президент Европейского парламента Роберта Мецола

Европейский Союз поддерживает суверенитет Дании и народ Гренландии. Угрозы со стороны Соединенных Штатов не способствуют диалогу и безопасности в Арктике.

Об этом президент Европарламента Роберта Мецола заявила 19 января, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Укринформ.

Позиция Европарламента

По ее словам, меры, которыми администрация Дональда Трампа угрожала в эти выходные, не будут способствовать улучшению безопасности в Арктике, а могут иметь обратный эффект.

"И Гренландия, и Дания четко дали понять, что Гренландия не продается, и что ее суверенитет и территориальная целостность должны уважаться", - подчеркнула Мецола.

Она утверждает, что Европа продолжает верить в хорошие трансатлантические отношения и в партнерство с Соединенными Штатами.

"Мы понимаем необходимость того, чтобы Европа брала на себя больше ответственности в сфере обороны и безопасности, в частности делала больше для защиты Арктики. И именно поэтому мы усилили оборонные меры и увеличили оборонные расходы. Мы знаем, что трансатлантическую и арктическую безопасность можно обеспечить без дестабилизирующих действий, таких как ставящих под сомнение суверенитет Гренландии и Дании, или же угрожать применением таких мер, как пошлины", - отметила президент Европарламента.

Она добавила, что Европа всегда будет открыта для продолжения диалога в духе взаимного уважения и будет идти по пути "спокойствия, сдержанности и диалога".

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Влада Єврогівномісів з європи зробила помийку
19.01.2026 19:22
 
 