Угрозы со стороны США в отношении Гренландии не усиливают безопасность в Арктике, - президент Европарламента Мецола

Европейский Союз поддерживает суверенитет Дании и народ Гренландии. Угрозы со стороны Соединенных Штатов не способствуют диалогу и безопасности в Арктике.

Об этом президент Европарламента Роберта Мецола заявила 19 января, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Укринформ.

Позиция Европарламента

По ее словам, меры, которыми администрация Дональда Трампа угрожала в эти выходные, не будут способствовать улучшению безопасности в Арктике, а могут иметь обратный эффект.

"И Гренландия, и Дания четко дали понять, что Гренландия не продается, и что ее суверенитет и территориальная целостность должны уважаться", - подчеркнула Мецола.

Она утверждает, что Европа продолжает верить в хорошие трансатлантические отношения и в партнерство с Соединенными Штатами.

"Мы понимаем необходимость того, чтобы Европа брала на себя больше ответственности в сфере обороны и безопасности, в частности делала больше для защиты Арктики. И именно поэтому мы усилили оборонные меры и увеличили оборонные расходы. Мы знаем, что трансатлантическую и арктическую безопасность можно обеспечить без дестабилизирующих действий, таких как ставящих под сомнение суверенитет Гренландии и Дании, или же угрожать применением таких мер, как пошлины", - отметила президент Европарламента.

Она добавила, что Европа всегда будет открыта для продолжения диалога в духе взаимного уважения и будет идти по пути "спокойствия, сдержанности и диалога".

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

