Пошлины США против стран ЕС из-за вопроса Гренландии являются неприемлемыми, - Домбровскис

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис

Угрозы США ввести пошлины на страны Евросоюза в связи с вопросом суверенитета Гренландии неприемлемы, и поэтому ЕС готов ответить, используя все имеющиеся инструменты.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заявление еврокомиссара

"Торговые тарифы США в контексте Гренландии являются неприемлемыми, и соответственно сейчас продолжаются интенсивные консультации по поводу ответа ЕС в этом отношении. Нам нужно уточнить наши дальнейшие действия", - сказал Домбровскис.

Он напомнил, что на четверг, 22 января, было созвано внеочередное заседание Европейского Совета для обсуждения данной темы.

ЕС стремится к взаимодействию с США

"Мы также рассматриваем другие возможные ответы. У нас есть инструменты для этого. С экономической точки зрения лучшим вариантом было бы найти конструктивное решение, поскольку, если говорить о торговых отношениях между ЕС и США, они являются крупнейшими в мире, поэтому на карту поставлено многое как для Европы, так и для "бизнеса и работников" Соединенных Штатов.

Поэтому мы должны стараться избегать более негативных сценариев, но мы готовы реагировать, если не сможем найти конструктивные договоренности", - подчеркнул комиссар.

В то же время Домбровскис признал, что геополитически Европа сейчас находится в сложной ситуации: "Мы видим угрозы суверенитету и территориальной целостности Дании и Гренландии, а также тарифные угрозы в этом отношении как неприемлемые, поэтому мы готовы реагировать".

Он акцентировал внимание на готовности Европы искать определенный компромисс, конструктивное взаимодействие и конструктивное решение с США, которые в то же время должны базироваться на "четкие принципы уважения к суверенитету и территориальной целостности государств-членов".

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией относительно Гренландии.
  • Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

Бо трамбон це агент кремля. А те що він робить з танкерами кацапів - це операція прикриття. Що таке для ***** декілька корит, але агент Краснов поза підозри.
19.01.2026 23:51 Ответить
100%
З початку каденції оранжевого педофіла він нічого серйозного паРаші не зробив, тільки хвалиться дружбою з педофілом-кацапом
20.01.2026 08:33 Ответить
Трамп із зятьком, не вводить мита тільки проти московії ******!!
Співпадіння чи Епштейна результати???
20.01.2026 00:08 Ответить
Як бачим, Тромб в черговий раз розірвав в односторонньому порядку угоду з Європою про мита, яку так довго домовляли весь минулий рік. Те ж буде і з усіма ''гарантіями безпеки'' які ви збираєтесь з Тромобм підписати і які Тромб викине і скаже що нічого вам не винен. Скільки потрібно ще раз битись головою об стіну щоб зрозуміти що Тромб і ***** недоговороздатні і папірці які вони підписують не варті нічого.
20.01.2026 01:11 Ответить
Треба уже зрозуміти що Трампон це пришиблений з дитинства кретин і він розуміє лише силу шантаж і тд.
20.01.2026 01:53 Ответить
упомянул раз 20 за 25 слов шо они готовы прогибаться, с такими комиссарами и политиками европке не светит ничего хорошего. Пора переставать сопли ковырять в носу и раздупляться а то их на куски порвут
20.01.2026 02:15 Ответить
 
 