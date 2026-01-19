Пошлины США против стран ЕС из-за вопроса Гренландии являются неприемлемыми, - Домбровскис
Угрозы США ввести пошлины на страны Евросоюза в связи с вопросом суверенитета Гренландии неприемлемы, и поэтому ЕС готов ответить, используя все имеющиеся инструменты.
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Заявление еврокомиссара
"Торговые тарифы США в контексте Гренландии являются неприемлемыми, и соответственно сейчас продолжаются интенсивные консультации по поводу ответа ЕС в этом отношении. Нам нужно уточнить наши дальнейшие действия", - сказал Домбровскис.
Он напомнил, что на четверг, 22 января, было созвано внеочередное заседание Европейского Совета для обсуждения данной темы.
ЕС стремится к взаимодействию с США
"Мы также рассматриваем другие возможные ответы. У нас есть инструменты для этого. С экономической точки зрения лучшим вариантом было бы найти конструктивное решение, поскольку, если говорить о торговых отношениях между ЕС и США, они являются крупнейшими в мире, поэтому на карту поставлено многое как для Европы, так и для "бизнеса и работников" Соединенных Штатов.
Поэтому мы должны стараться избегать более негативных сценариев, но мы готовы реагировать, если не сможем найти конструктивные договоренности", - подчеркнул комиссар.
В то же время Домбровскис признал, что геополитически Европа сейчас находится в сложной ситуации: "Мы видим угрозы суверенитету и территориальной целостности Дании и Гренландии, а также тарифные угрозы в этом отношении как неприемлемые, поэтому мы готовы реагировать".
Он акцентировал внимание на готовности Европы искать определенный компромисс, конструктивное взаимодействие и конструктивное решение с США, которые в то же время должны базироваться на "четкие принципы уважения к суверенитету и территориальной целостности государств-членов".
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией относительно Гренландии.
- Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
