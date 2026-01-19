РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7630 посетителей онлайн
Новости Контроль США над Гренландией Трамп хочет видеть Гренландию в США
1 197 18

Президент Финляндии Стубб не верит в военный захват Гренландии США

Студ высказался о том, захватит ли Трамп Гренландию

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в применение Соединенными Штатами военной силы для захвата Гренландии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении на пресс-конференции накануне Всемирного экономического форума в Давосе.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

  • По словам главы финского государства, ситуация вокруг Гренландии вызывает беспокойство, однако не стоит делать поспешные выводы о возможных силовых сценариях.

Позиция Финляндии относительно ситуации вокруг Гренландии

Александр Стубб отметил, что публичные обсуждения не всегда являются самым эффективным способом снизить напряжение вокруг чувствительных международных вопросов. Он признал, что дискуссия о Гренландии стала одним из самых сложных вызовов за время его президентства.

"Это сложно для финнов, ведь речь идет о таком близком союзнике, как Дания, а также о фундаментальных принципах — территориальной целостности, суверенитете и праве на самоопределение", — подчеркнул Стубб.

Президент подчеркнул важность сохранения единства среди европейских партнеров в вопросах безопасности.

Реакция на заявления Трампа и возможные действия ЕС

Комментируя тарифные угрозы со стороны Дональда Трампа, глава Финляндии отметил, что Европейский Союз должен оставаться твердым в своей позиции. По его словам, у ЕС есть достаточно инструментов, которые могут повлиять на решение США по таможенной политике.

В то же время Стубб не стал детализировать, какие именно меры может применить Евросоюз.

Напомним, 17 января Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины против стран, которые не поддерживают его претензии в отношении Гренландии, а также обвинил Данию в бездействии перед российскими угрозами в регионе.

В ответ в Брюсселе рассматривают возможность введения пошлин против американских товаров. Ожидается, что этот вопрос станет одной из тем экстренного саммита ЕС, запланированного на 21 января.

Автор: 

Гренландия (220) Давос (417) Трамп Дональд (8016) Стубб Александр (190)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Скоріше, друге... Бо у Єльцина "клямка падала" лише час від часу - від запою, до запою... А у Трампа вона як "упала", так і не піднімається...
показать весь комментарий
19.01.2026 22:31 Ответить
+2
а ти вір. Тампону вже клізми у вухо не помагають. Мозок давно в районі ануса бовтається.
показать весь комментарий
19.01.2026 21:57 Ответить
+2
Radio France internationale
Трамп заявив, що Гренландія є ключовою для програми «Золотого купола» - амбітного американського проєкту протиракетної оборони. Це вперше, коли він публічно назвав саме цю причину, що водночас поставило експертів з питань оборони у глухий кут.

Пентагон уже провів картографування потенційних місць для розміщення наземних інфраструктур «Золотого купола», і Гренландія до цього переліку не входила. «Штат Нью-Йорк був визначений як ідеальне місце для бази перехоплювачів на східному узбережжі США», - зазначає експерт.

Міністерство оборони США вже заклало 25 мільйонів доларів на облаштування такої бази на території військової бази Форт-Драм, неподалік канадського кордону.
показать весь комментарий
19.01.2026 22:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хома нєвєрующий - в Трампа клямка впаде і пишіть письма - в ООН - чи спортлото
показать весь комментарий
19.01.2026 21:53 Ответить
Трамп звичайне американське сцикло. в Европи є своя ядерна зброя . понти поганяє та заспокоїться
показать весь комментарий
19.01.2026 22:06 Ответить
Маннергейми вже не ті)
показать весь комментарий
19.01.2026 21:57 Ответить
Бо Маннергейми - шведи .
показать весь комментарий
19.01.2026 22:17 Ответить
Найімовірніше ж, Трамп згадав «Золотий купол» для того, щоб «продати ідею придбання Гренландії американській громадській думці.

Згідно з опитуванням Ipsos, оприлюдненим у четвер, 15 січня, лише 17 % американців підтримують цю трампівську ініціативу.
показать весь комментарий
19.01.2026 22:07 Ответить
Питання Гренландії це не чутливе міжнародне питання а просто тупий бзік Трампа, який вирішиться або анексією або відпаде з усуненням Трампа з посади Президента, бо ніякого сенсу для США забирати той острів нема. Це щось типу кретинізму з перейменуванням Мексиканської затоки - Трамп схотів і ви хоч розїбіться
показать весь комментарий
19.01.2026 22:06 Ответить
Дідо має приймати таблетки і навіть уколи!! А воно приймає рішення "світового масштабу і світової ж.... "
показать весь комментарий
19.01.2026 22:18 Ответить
Хахаха, тобто мяу.
показать весь комментарий
19.01.2026 22:06 Ответить
@ © чірік піздик **** куку
показать весь комментарий
19.01.2026 22:20 Ответить
Підходи мінуйте, мінуйте....
Ніколи не беріть приклад з України .
показать весь комментарий
19.01.2026 22:13 Ответить
у них міни "гуманні " за тиждень деактивуються ((((
показать весь комментарий
19.01.2026 22:24 Ответить
В Доні немає іншого виходу, Гроландія для нього як флеш рояль в покері
показать весь комментарий
19.01.2026 22:17 Ответить
Вихід є завжди ! Наприклад , "я устал і ухожу" , або "все усталі і мєня уходят " .
показать весь комментарий
19.01.2026 22:23 Ответить
Будуть Томагавки летіти на Вкраїну і на Європу. Писала це рік тому…
показать весь комментарий
19.01.2026 22:39 Ответить
Вірю не вірю-обл до церкви,або до ворожки.
показать весь комментарий
20.01.2026 00:55 Ответить
 
 