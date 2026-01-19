Президент Финляндии Стубб не верит в военный захват Гренландии США

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит в применение Соединенными Штатами военной силы для захвата Гренландии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении на пресс-конференции накануне Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам главы финского государства, ситуация вокруг Гренландии вызывает беспокойство, однако не стоит делать поспешные выводы о возможных силовых сценариях.

Позиция Финляндии относительно ситуации вокруг Гренландии

Александр Стубб отметил, что публичные обсуждения не всегда являются самым эффективным способом снизить напряжение вокруг чувствительных международных вопросов. Он признал, что дискуссия о Гренландии стала одним из самых сложных вызовов за время его президентства.

"Это сложно для финнов, ведь речь идет о таком близком союзнике, как Дания, а также о фундаментальных принципах — территориальной целостности, суверенитете и праве на самоопределение", — подчеркнул Стубб.

Президент подчеркнул важность сохранения единства среди европейских партнеров в вопросах безопасности.

Реакция на заявления Трампа и возможные действия ЕС

Комментируя тарифные угрозы со стороны Дональда Трампа, глава Финляндии отметил, что Европейский Союз должен оставаться твердым в своей позиции. По его словам, у ЕС есть достаточно инструментов, которые могут повлиять на решение США по таможенной политике.

В то же время Стубб не стал детализировать, какие именно меры может применить Евросоюз.

Напомним, 17 января Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины против стран, которые не поддерживают его претензии в отношении Гренландии, а также обвинил Данию в бездействии перед российскими угрозами в регионе.

В ответ в Брюсселе рассматривают возможность введения пошлин против американских товаров. Ожидается, что этот вопрос станет одной из тем экстренного саммита ЕС, запланированного на 21 января.

