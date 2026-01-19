Президент Фінляндії Стубб не вірить у військове захоплення Гренландії США

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не вірить у застосування Сполученими Штатами військової сили для захоплення Гренландії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві на пресконференції напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

  • За словами глави фінської держави, ситуація навколо Гренландії викликає занепокоєння, однак не варто робити поспішні висновки щодо можливих силових сценаріїв.

Читайте також: Данія і Гренландія пропонують розгорнути на острові місію НАТО, Рютте підтримав безпекову співпрацю

Позиція Фінляндії щодо ситуації навколо Гренландії

Александр Стубб зазначив, що публічні обговорення не завжди є найефективнішим способом знизити напругу навколо чутливих міжнародних питань. Він визнав, що дискусія про Гренландію стала одним із найскладніших викликів за час його президентства.

"Це складно для фінів, адже йдеться про такого близького союзника, як Данія, а також про фундаментальні принципи — територіальну цілісність, суверенітет і право на самовизначення", — наголосив Стубб.

Президент підкреслив важливість збереження єдності серед європейських партнерів у питаннях безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну на зустрічі в Давосі відсувають на другий план через Гренландію, - FT

Реакція на заяви Трампа та можливі дії ЄС

Коментуючи тарифні погрози з боку Дональда Трампа, глава Фінляндії зазначив, що Європейський Союз має залишатися твердим у своїй позиції. За його словами, у ЄС є достатньо інструментів, які можуть вплинути на рішення США щодо митної політики.

Водночас Стубб не став деталізувати, які саме заходи може застосувати Євросоюз.

Нагадаємо, 17 січня Дональд Трамп оголосив про намір запровадити мита проти країн, що не підтримують його претензії щодо Гренландії, а також звинуватив Данію у бездіяльності перед російськими загрозами в регіоні.

У відповідь у Брюсселі розглядають можливість запровадження мит проти американських товарів. Очікується, що це питання стане однією з тем екстреного саміту ЄС, запланованого на 21 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія пропустить форум у Давосі на тлі зазіхань США щодо Гренландії, - Bloomberg

Гренландія (227) Давос (277) Трамп Дональд (8747) Стубб Александр (195)
Скоріше, друге... Бо у Єльцина "клямка падала" лише час від часу - від запою, до запою... А у Трампа вона як "упала", так і не піднімається...
а ти вір. Тампону вже клізми у вухо не помагають. Мозок давно в районі ануса бовтається.
Radio France internationale
Трамп заявив, що Гренландія є ключовою для програми «Золотого купола» - амбітного американського проєкту протиракетної оборони. Це вперше, коли він публічно назвав саме цю причину, що водночас поставило експертів з питань оборони у глухий кут.

Пентагон уже провів картографування потенційних місць для розміщення наземних інфраструктур «Золотого купола», і Гренландія до цього переліку не входила. «Штат Нью-Йорк був визначений як ідеальне місце для бази перехоплювачів на східному узбережжі США», - зазначає експерт.

Міністерство оборони США вже заклало 25 мільйонів доларів на облаштування такої бази на території військової бази Форт-Драм, неподалік канадського кордону.
Хома нєвєрующий - в Трампа клямка впаде і пишіть письма - в ООН - чи спортлото
Трамп звичайне американське сцикло. в Европи є своя ядерна зброя . понти поганяє та заспокоїться
Маннергейми вже не ті)
Бо Маннергейми - шведи .
Найімовірніше ж, Трамп згадав «Золотий купол» для того, щоб «продати ідею придбання Гренландії американській громадській думці.

Згідно з опитуванням Ipsos, оприлюдненим у четвер, 15 січня, лише 17 % американців підтримують цю трампівську ініціативу.
Питання Гренландії це не чутливе міжнародне питання а просто тупий бзік Трампа, який вирішиться або анексією або відпаде з усуненням Трампа з посади Президента, бо ніякого сенсу для США забирати той острів нема. Це щось типу кретинізму з перейменуванням Мексиканської затоки - Трамп схотів і ви хоч розїбіться
Дідо має приймати таблетки і навіть уколи!! А воно приймає рішення "світового масштабу і світової ж.... "
Хахаха, тобто мяу.
@ © чірік піздик **** куку
Підходи мінуйте, мінуйте....
Ніколи не беріть приклад з України .
у них міни "гуманні " за тиждень деактивуються ((((
В Доні немає іншого виходу, Гроландія для нього як флеш рояль в покері
Вихід є завжди ! Наприклад , "я устал і ухожу" , або "все усталі і мєня уходят " .
Будуть Томагавки летіти на Вкраїну і на Європу. Писала це рік тому…
Вірю не вірю-обл до церкви,або до ворожки.
