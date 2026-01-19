Президент Фінляндії Стубб не вірить у військове захоплення Гренландії США

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не вірить у застосування Сполученими Штатами військової сили для захоплення Гренландії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві на пресконференції напередодні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За словами глави фінської держави, ситуація навколо Гренландії викликає занепокоєння, однак не варто робити поспішні висновки щодо можливих силових сценаріїв.

Позиція Фінляндії щодо ситуації навколо Гренландії

Александр Стубб зазначив, що публічні обговорення не завжди є найефективнішим способом знизити напругу навколо чутливих міжнародних питань. Він визнав, що дискусія про Гренландію стала одним із найскладніших викликів за час його президентства.

"Це складно для фінів, адже йдеться про такого близького союзника, як Данія, а також про фундаментальні принципи — територіальну цілісність, суверенітет і право на самовизначення", — наголосив Стубб.

Президент підкреслив важливість збереження єдності серед європейських партнерів у питаннях безпеки.

Реакція на заяви Трампа та можливі дії ЄС

Коментуючи тарифні погрози з боку Дональда Трампа, глава Фінляндії зазначив, що Європейський Союз має залишатися твердим у своїй позиції. За його словами, у ЄС є достатньо інструментів, які можуть вплинути на рішення США щодо митної політики.

Водночас Стубб не став деталізувати, які саме заходи може застосувати Євросоюз.

Нагадаємо, 17 січня Дональд Трамп оголосив про намір запровадити мита проти країн, що не підтримують його претензії щодо Гренландії, а також звинуватив Данію у бездіяльності перед російськими загрозами в регіоні.

У відповідь у Брюсселі розглядають можливість запровадження мит проти американських товарів. Очікується, що це питання стане однією з тем екстреного саміту ЄС, запланованого на 21 січня.

