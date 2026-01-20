Трамп после разговора с Рютте: США могут обеспечить мир во всем мире благодаря силе
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте по поводу Гренландии.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Я согласился на встречу различных сторон в Давосе, Швейцария. Как я всем очень четко заявил, Гренландия чрезвычайно важна для национальной и мировой безопасности. Не может быть никакого возврата назад – с этим все согласны! Соединенные Штаты Америки – самая мощная страна на земном шаре, безусловно.
В значительной степени это связано с восстановлением наших вооруженных сил во время моего первого срока, которое продолжается еще более ускоренными темпами. Мы – единственная СИЛА, которая может обеспечить МИР во всем мире – и это делается, очень просто, благодаря СИЛЕ!" – подчеркнул лидер США.
Трамп обнародовал рисунок, на котором ставит флаг США на Гренландии. Остров обозначен американской территорией с 2026 года.
Также он опубликовал фото со встречи с европейскими лидерами, на котором он демонстрирует им карту с Канадой и Гренландией в составе США.
Что предшествовало?
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
*********** задоволені ним!!
Південну Корею все-таки США підняли та захистили, і окупація Японії пішла їй на користь, країна зараз - що треба.
Не далекий той час, коли вказівки Тромба будуть "ділитись на тридцять два" чи просто ігноритись.
Бо сила лідера нації і лержави не у спроможностях існуючих державних інституціях, а у продуманості, послідовності і правильності його політики і рішень. Що й забезпечують йому підтримку.
Только потом вещай, что ты на что-то способен ради мира.
Спочатку, піндоси знаходять державу значно поменьше з нафтою або копалинами.
Під видом несення добра та демократії завалюють бомбами ракетами. Потім глибоко обсираються з наземною операцією. Потім завалюють грошима, які місцеві ділки крадуть безбожно.
Просирючи тріліони доларів, внікуди.
Далі об'вляють про переможну перемогу та біжать, кидаючи все, необертаючись!
Трамп, яскравий приклад, вижимка світосприйняття піндосами своєї ролі у правлінні планетою.
Як що піндосам треба, вони заберуть, насрати на союзників. А, ворогів піндоси бояться.
він реально в шоці від того, яке лайно чекає на світ через дурну голову трампа.
Коли дізнаєшся про ці договори, виникає питання - найуха той острів, як власний, потрібний США? Що нарцису Трумпу потрібна чергова іграшка для самозвеличення зрозуміло.
І от ця "движуха" називається міжнародною політикою! Сміх крізь сльози ...
Уявляєте як будуть стрибати на радощах реднеки в якійсь сраці світу в, наприклад Дакоті, що їх лідОр приєднав новий штат, хоча вони поняття не мають де ця Гренландія.
І рейтинги підскочать.
