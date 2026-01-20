РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4 261 33

Трамп после разговора с Рютте: США могут обеспечить мир во всем мире благодаря силе

Трамп сделал новые заявления о Гренландии: что известно?

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте по поводу Гренландии.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Я согласился на встречу различных сторон в Давосе, Швейцария. Как я всем очень четко заявил, Гренландия чрезвычайно важна для национальной и мировой безопасности. Не может быть никакого возврата назад – с этим все согласны! Соединенные Штаты Америки – самая мощная страна на земном шаре, безусловно.

В значительной степени это связано с восстановлением наших вооруженных сил во время моего первого срока, которое продолжается еще более ускоренными темпами. Мы – единственная СИЛА, которая может обеспечить МИР во всем мире – и это делается, очень просто, благодаря СИЛЕ!" – подчеркнул лидер США.

Трамп обнародовал рисунок, на котором ставит флаг США на Гренландии. Остров обозначен американской территорией с 2026 года.

Также он опубликовал фото со встречи с европейскими лидерами, на котором он демонстрирует им карту с Канадой и Гренландией в составе США.

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

Автор: 

Гренландия (220) США (29273) Рютте Марк (640) Трамп Дональд (8027)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Починай кацапів робити мирними і не гунди
показать весь комментарий
20.01.2026 08:58 Ответить
+10
Та вже забезпечів. Власну кишеню. Як і наш Ze
показать весь комментарий
20.01.2026 08:59 Ответить
+6
Ти ж ***** ржавий міротворець. Всіх захистиш та всіх присоєдениш
показать весь комментарий
20.01.2026 08:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.01.2026 08:55 Ответить
Завдання, отримана трампом від ****** під час їх зустрічі в Анкоріджі, Трамп із зятьком, виконують з дивним «завзяттям»!!!
*********** задоволені ним!!
показать весь комментарий
20.01.2026 10:00 Ответить
Хіба шо язиком
показать весь комментарий
20.01.2026 08:55 Ответить
Забув додати, що це не займе навіть 24 години
показать весь комментарий
20.01.2026 08:58 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2026 08:58 Ответить
добре, забезпечуй. дамо тобі нобелівку, якщо забезпечиш
показать весь комментарий
20.01.2026 08:59 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2026 08:59 Ответить
Або Світ його прибере,або він Світ зруйнує.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:00 Ответить
Ще один Потний. Яки вже заїдали кончені
показать весь комментарий
20.01.2026 09:01 Ответить
Недостатньо Світу "вузького миру" з'явився ще і трампівський.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:02 Ответить
Іранці вже показали ціну його запевнень.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:03 Ответить
Не лише. До цього це робили афганські таліби і в'єтнамці.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:27 Ответить
Тут мова все-таки конкретно про Трампа.
Південну Корею все-таки США підняли та захистили, і окупація Японії пішла їй на користь, країна зараз - що треба.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:34 Ответить
Тут мова все- таки про довбнів. Коли їхтстає критично багато - вони обирають образно кажучи теж довбнів, бо довбні симпатизують довбням і є кумиром для довбнів. Власне тоді і трапляється В'єтнам, чи Афганістан, чи Іран... Довбні приходять до тями на деякий термін, починають водити хороводи і ставати знесунами на найближчих виборах. Трамп - доабень, при якому власне стався Афганістан, бо саме він ухвалив рішення про вивід військ, не закінчивши роботу і згодом легалізував талібів. Саме він профукав Іран, не підштовхнувши режим аятол, який валився, але таки втримався і надалі буде зміцнюватись. Штати - потуга, яеу можна аикористати для стабільності і миру, якщо на їх чолі не довбень, або дестабілізації і хаосу, якщо на чолі довбень. Але ж довбні самі до влади не приходчть - їх приводять туди такі ж довбні, коли стають критичною масою серед виборів.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:03 Ответить
У старця і нікчеми з гнилим минулим не може бути сили.
Не далекий той час, коли вказівки Тромба будуть "ділитись на тридцять два" чи просто ігноритись.
Бо сила лідера нації і лержави не у спроможностях існуючих державних інституціях, а у продуманості, послідовності і правильності його політики і рішень. Що й забезпечують йому підтримку.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:04 Ответить
Якщо може,то мабуть не бажає!
показать весь комментарий
20.01.2026 09:07 Ответить
Ты сначала обеспечь мир в Украине, верни россию в стойло, а путина в Гаагу.
Только потом вещай, что ты на что-то способен ради мира.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:12 Ответить
Хтось може назвати хоч одну перемогу сша у війнах? Після другої світової?
Спочатку, піндоси знаходять державу значно поменьше з нафтою або копалинами.
Під видом несення добра та демократії завалюють бомбами ракетами. Потім глибоко обсираються з наземною операцією. Потім завалюють грошима, які місцеві ділки крадуть безбожно.
Просирючи тріліони доларів, внікуди.
Далі об'вляють про переможну перемогу та біжать, кидаючи все, необертаючись!
Трамп, яскравий приклад, вижимка світосприйняття піндосами своєї ролі у правлінні планетою.
Як що піндосам треба, вони заберуть, насрати на союзників. А, ворогів піндоси бояться.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:14 Ответить
Це руде чучело так надихнуло рашиського варвара на геноцид ,чорт відчув свою безкарність.Колись оплот демократії в світі перетворюєтся на посміховисько з цим дідом,те що рашисти мріяли цей недоумок впроваджує в життя а саме розвал НАТО і поділ світу на зони впливу США,Китай і нациська росія.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:21 Ответить
вираз обличчя Макрона на останньому фото доволі промовистий.
він реально в шоці від того, яке лайно чекає на світ через дурну голову трампа.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:29 Ответить
"Вузький мир" це смертельна отрута, "трампівський мир" ще не отрута але точно сурогат.
показать весь комментарий
20.01.2026 09:51 Ответить
Між королівством Данія та США існують два міждержавні ратифікованих договори, один від 1917 року, а другий від 1951 року. В першому США визнали суверенітет Данії на Гренландію на "вічні часи", а другий дозволив США робити на острові практично все що їм заманеться. Від будівництва військових баз до проведення геологічно-пошукових робіт і використання надр острова.
Коли дізнаєшся про ці договори, виникає питання - найуха той острів, як власний, потрібний США? Що нарцису Трумпу потрібна чергова іграшка для самозвеличення зрозуміло.
І от ця "движуха" називається міжнародною політикою! Сміх крізь сльози ...
показать весь комментарий
20.01.2026 10:02 Ответить
Саме так. Трам грається в "...собирателя земель".
Уявляєте як будуть стрибати на радощах реднеки в якійсь сраці світу в, наприклад Дакоті, що їх лідОр приєднав новий штат, хоча вони поняття не мають де ця Гренландія.
І рейтинги підскочать.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:15 Ответить
Трампон Трампакс рыжий ********!!!😂🤣
показать весь комментарий
20.01.2026 10:10 Ответить
а можуть і НІ..
показать весь комментарий
20.01.2026 10:15 Ответить
Картинка = совок 1930-х років.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:26 Ответить
А рашку слабо примусити до миру за допомогою сили?
показать весь комментарий
20.01.2026 10:35 Ответить
Підофіл кончений, нарцис і потужний балабол
показать весь комментарий
20.01.2026 10:46 Ответить
Так як данці захопили Гренландію кілька століть тому, так само і рашка захопила ДС і Сибір. Прецендент може мати продовження між сьогоднішніми ситуативними союзничками рашкою и китайозами. Трамп грає тонку гру. Гренландія нічого не втратить від зміни прапора, а от потенційний переділ території рашки це вже може бути цікавіша історія, але ж останні самі затіяли цю гру ще в 2014 році.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:10 Ответить
Та вже ж бачимо цю силу: додавить Україну на капітуляцію, віджать Гренландію, далі будемо давити Тайвань на капітуляцію перед китаєм, сильно давить тих, кого ще пуйло захоче "собрать зємлямі". Руде їбанько буде всіх сил докладати на догоду пуйлу і своїй пихатій харі, а перед іраном та китаєм буде жидко обсиратись.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:53 Ответить
Ти старий іпотент, якмй посипеться без європи та китаю
показать весь комментарий
20.01.2026 13:21 Ответить
Ми - єдина СИЛА ...- наголосив лідер США.
--------------------------------------------------------------------------
Надо еще добавить от Трампа:
"Кто похвалит меня, то получит сладкую конфету" (без мыта).
показать весь комментарий
20.01.2026 16:17 Ответить
 
 