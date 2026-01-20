Трамп после разговора с Рютте: США могут обеспечить мир во всем мире благодаря силе

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте по поводу Гренландии.

"Я согласился на встречу различных сторон в Давосе, Швейцария. Как я всем очень четко заявил, Гренландия чрезвычайно важна для национальной и мировой безопасности. Не может быть никакого возврата назад – с этим все согласны! Соединенные Штаты Америки – самая мощная страна на земном шаре, безусловно.

В значительной степени это связано с восстановлением наших вооруженных сил во время моего первого срока, которое продолжается еще более ускоренными темпами. Мы – единственная СИЛА, которая может обеспечить МИР во всем мире – и это делается, очень просто, благодаря СИЛЕ!" – подчеркнул лидер США.

Трамп обнародовал рисунок, на котором ставит флаг США на Гренландии. Остров обозначен американской территорией с 2026 года.

Также он опубликовал фото со встречи с европейскими лидерами, на котором он демонстрирует им карту с Канадой и Гренландией в составе США.

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

