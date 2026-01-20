Трамп планує зустрітися із Зеленським в Давосі, очікувати прориву не варто, - Axios

Президент США Дональд Трамп може провести зустріч із Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це пише Axios із посиланням на американського посадовця, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Трамп все ще планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, але американський чиновник заявив, що не варто очікувати жодних проривів", - пише видання.

Axios зазначає, що через ситуацію із Гренландією тема України у Давосі відійшла на другий план.

Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що у Давосі планує провести зустрічі для обговорення питання щодо Гренландії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб переконати Вашингтон дотримуватися територіальної цілісності й суверенітету Гренландії та Данії.

