Трамп планирует встретиться с Зеленским в Давосе, ожидать прорыва не стоит, - Axios
Президент США Дональд Трамп может провести встречу с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Трамп все еще планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, но американский чиновник заявил, что не стоит ожидать каких-либо прорывов", - пишет издание.
Axios отмечает, что из-за ситуации с Гренландией тема Украины в Давосе отошла на второй план.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил, что в Давосе планирует провести встречи для обсуждения вопроса о Гренландии.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы убедить Вашингтон соблюдать территориальную целостность и суверенитет Гренландии и Дании.
Виступ Зеленського на форуму в Давосі скасовано
У мене інше питання:
Зе!херпіду, дійсно вважає, що може бути обраним ще раз?
Буданов, хфьодоров теж так вважають?
Всім давно було зрозуміло, що Трамп не пробачить Голобородьку те, що змусило США проводити процедуру імпічменту. Для Трампа Голобородько, це Байден в Україні. Для Трампа Байден найголовніший ворог, точно так як для Голобородька Порошенко. Росія в цихз двох популістів - друг. Через це Трампушка почав дружити з кацапами, бо вони його вихваляють і цькуютиь проти Байдена.
Якби Голобородько вболівав за Україну, то ще в минулому році подав би у відставку і бразди правління передав Верховній Раді, щоб спасти Україну, бо попереду ще три важких роки правління Трампа. Але, як бачимо по його діях, він навпаки прикривається мужніми ЗСУ і народом, щоб подовше залишитися на троні і грабувати збіднілий і обескровлений народ. Для цього його прихвостні малюють йому високі рейтинги і показують Заходу, ось бачите - народ за Голобородька.
"Два сороми, для всіх - два сороми,
Ведуть нас до ганьби та мабуть до чуми."
Зе...нам потрібен справедливий мир та гарантії і оце от усе......"і далі по тексту.
Трамп ок Володья я все зрозумів "будуть проблеми -вирішуй".
Трамп-"Це була чудова зустріч але буде як буде-нобаді ноу".
Зе-"дякую президенту Трампу, ми на вирішальному переломному етапі і як ніколи близькі до завершення,але нам потрі........"
Макрон- "на наступному тижні чи може наступному місяці,хто знає треба багато попрацювати над документами..... ми збираємо нову коаліцію...коаліцію охочого та спроможного тиску"
А тим часом пані Калас хильнувши як і казала ...сталевий дикобраз...все йде по плану 2028-2030 плану. Стільки скільки потрібно
Одні пишуть, що не планує зустрічатися з Зе; ці пишуть що планує...
за наслідками усіх зустрічей рудого та зе ніц доброго для України ніколи не було
Цитата: "Аналітики Deutsche Bank відзначають, що зараз у США є одна серйозна вразливість: вони живуть за рахунок решти світу. Європа може вирішити, що більше не хоче фінансувати США".