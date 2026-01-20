Трамп планирует встретиться с Зеленским в Давосе, ожидать прорыва не стоит, - Axios

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Трамп все еще планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, но американский чиновник заявил, что не стоит ожидать каких-либо прорывов", - пишет издание.

Axios отмечает, что из-за ситуации с Гренландией тема Украины в Давосе отошла на второй план.

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что в Давосе планирует провести встречи для обсуждения вопроса о Гренландии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы убедить Вашингтон соблюдать территориальную целостность и суверенитет Гренландии и Дании.

