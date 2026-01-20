РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13219 посетителей онлайн
Новости Всемирный экономический форум в Давосе
3 160 24

Трамп едет на форум в Давосе с рекордно большой делегацией

Рекордная делегация США будет на саммите в Давосе

Президент США Дональд Трамп, который лично прибудет на Всемирный экономический форум в Давосе, везет с собой самую большую делегацию Штатов за всю историю.

Об этом пишет CNBC, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Отмечается, что Трамп впервые с 2020 года лично посетит форум.

На этот раз, по данным ВЭФ, он приведет "самую большую" делегацию США.

Лидер Китая Си Цзиньпин отсутствует в списке участников ВЭФ, как и лидеры Бразилии и Индии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и лидер Италии Джорджия Мелони отсутствуют в списке ВЭФ, хотя, как сообщается, оба будут присутствовать.

"В состав делегации Трампа войдут государственный секретарь США Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также специальный представитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер. Президент должен выступить в Давосе в среду", - пишет издание.

Что предшествовало?

Автор: 

Всемирный экономический форум (27) Давос (417) США (29273) Трамп Дональд (8027)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Це нове дно
показать весь комментарий
20.01.2026 11:11 Ответить
+7
Везе кодло сраколизів і шавок щоб по команді дзявкали.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:12 Ответить
+3
За царем идет свита и толпы благодарных холопов)
показать весь комментарий
20.01.2026 11:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можно конечно потешаться. Да только на наших глазах происходит новый передел мира. Который ничего хорошего в Украине не сулит.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:57 Ответить
Вы правы - грядут огромные перемены! Но они затронули не только Украину а весь мир. И не факт, что Украине достанется больше всего.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:14 Ответить
И нам от этого станет легче? Ну разве что утешать себя тем что кому-то ещё хуже
показать весь комментарий
20.01.2026 12:22 Ответить
Всю сім"ю підтягує?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:10 Ответить
чому нове? звичайне гниле зелене дно...
показать весь комментарий
20.01.2026 11:44 Ответить
Стрєлку забив з європейцями...будуть киздитись
показать весь комментарий
20.01.2026 11:11 Ответить
Може не долетять? В оточенні рудого нарциса, схоже, адекватних людей вже не лишилося, тому їх не шкода.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:36 Ответить
Буде великий банкет. Але не зрозуміло за чий рахунок. Швейцарії?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:13 Ответить
павич тягне хвоста
показать весь комментарий
20.01.2026 11:16 Ответить
Це просто охорона...Фокус з правим вухом вже не пройде...
показать весь комментарий
20.01.2026 11:23 Ответить
Збірна США з гольфу - це команда найкращих американських гравців, яка представляє країну на міжнародних змаганнях, таких як Кубок Райдера та Президентський кубок; хоча окремої постійної збірної немає, як у футболі, але це зібрані зірки PGA Tour, як-от Скотті Шефлер, Колін Морікава та інші, які змагаються проти команд Європи та світу, демонструючи високий рівень індивідуального майстерності та патріотизм
показать весь комментарий
20.01.2026 11:17 Ответить
Крутий перець,та ще й з бандою
показать весь комментарий
20.01.2026 11:17 Ответить
З тітушками?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:19 Ответить
Колоду карт взяв !?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:23 Ответить
Ноші з балдахіном важкі, треба комусь постійно тримати.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:29 Ответить
Буде неодмінно намагатись маніпулювати всіма процесами на форумі.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:29 Ответить
Сподівання , шо нарешті цей рижий пд , якнайшвидше зустрінеться з Кеннеді
показать весь комментарий
20.01.2026 11:33 Ответить
В складі делегації мабуть будуть авіаносці і F35. Ще президента Данії можуть викрасти.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:43 Ответить
Свита грає короля... Грама має бути настільки переконлива щоб ніхто і не подумав що король голий. Але то не про Трампа...
«Свита играет короля»* - оточення, підлеглі або команда формують образ, впливають на рішення та успіх лідера/короля; певного генезису правитель не може бути сильним без підтримки, а його реальна влада залежить від його свити, яка може як підтримати, так і «зробити» його або ж навпаки - зруйнувати, якщо вони бачать, що скарбниця порожня. (по мотивах ШІ )

Так ТРАМП справді кандидат у пацієнти палати № 6, чи прикидається ?

Тайны дипломатии…

Гонка вооружений между США и СССР, в годы холодной войны, все больше истощала ресурсы и подрывала потенциал СССР.

На вопрос: «А что ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ», министр обороны СССР Устинов Д.Ф. ответил: «Опять догонять!

То, что мы отстаем от США и НАТО, в целом, Шмидт (канцлер ФРГ) знает. Другое дело, что мы представляемся Западу людьми менее уравновешенными и более авантюрными, чем они сами.

А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует.

Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они.

Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас остается.» цитата от Коверкова, книга «Тайный канал».

Полная сарказма мысль, о том что в большой политике иногда прикидываются не вполне нормальными… и получают преимущества… А иногда и то что хотят….

Как история повторяется!

Публікація ФБ Николай Нестор Нагорняк
****************************************************************************************************

Примітка. «Свита играет короля»* Символічне значення: Свита (охорона, радники, підлабузники, шнурки, посіпаки, корисні ідіоти зі ЗМІ) є вирішальною для сприйняття та влади правителя. Практичний зміст: Без потужної та лояльної підтримки, лідер не має реальної сили, оскільки саме оточення формує його образ і забезпечує функціонування системи. Двоякість: Свита може як створювати велич короля, так і, відчувши його слабкість, легко його підвести або замінити.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:02 Ответить
А де ваша армія, срані еврогеї? Якщо на оборону забить болт, то крім Путіна зпереду, іззаду може пристроїться скажений ковбоєць. А чо такого, ну надо так.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:00 Ответить
А якби зненацька літак трішки зіпсувався в польоті...
показать весь комментарий
20.01.2026 13:13 Ответить
 
 