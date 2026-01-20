Трамп едет на форум в Давосе с рекордно большой делегацией
Президент США Дональд Трамп, который лично прибудет на Всемирный экономический форум в Давосе, везет с собой самую большую делегацию Штатов за всю историю.
Об этом пишет CNBC, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что Трамп впервые с 2020 года лично посетит форум.
На этот раз, по данным ВЭФ, он приведет "самую большую" делегацию США.
Лидер Китая Си Цзиньпин отсутствует в списке участников ВЭФ, как и лидеры Бразилии и Индии.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и лидер Италии Джорджия Мелони отсутствуют в списке ВЭФ, хотя, как сообщается, оба будут присутствовать.
"В состав делегации Трампа войдут государственный секретарь США Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также специальный представитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер. Президент должен выступить в Давосе в среду", - пишет издание.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп заявил, что в Давосе планирует провести встречи для обсуждения вопроса о Гренландии.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы убедить Вашингтон соблюдать территориальную целостность и суверенитет Гренландии и Дании.
«Свита играет короля»* - оточення, підлеглі або команда формують образ, впливають на рішення та успіх лідера/короля; певного генезису правитель не може бути сильним без підтримки, а його реальна влада залежить від його свити, яка може як підтримати, так і «зробити» його або ж навпаки - зруйнувати, якщо вони бачать, що скарбниця порожня. (по мотивах ШІ )
Так ТРАМП справді кандидат у пацієнти палати № 6, чи прикидається ?
Тайны дипломатии…
Гонка вооружений между США и СССР, в годы холодной войны, все больше истощала ресурсы и подрывала потенциал СССР.
На вопрос: «А что ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ», министр обороны СССР Устинов Д.Ф. ответил: «Опять догонять!
То, что мы отстаем от США и НАТО, в целом, Шмидт (канцлер ФРГ) знает. Другое дело, что мы представляемся Западу людьми менее уравновешенными и более авантюрными, чем они сами.
А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует.
Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они.
Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас остается.» цитата от Коверкова, книга «Тайный канал».
Полная сарказма мысль, о том что в большой политике иногда прикидываются не вполне нормальными… и получают преимущества… А иногда и то что хотят….
Как история повторяется!
Публікація ФБ Николай Нестор Нагорняк
Примітка. «Свита играет короля»* Символічне значення: Свита (охорона, радники, підлабузники, шнурки, посіпаки, корисні ідіоти зі ЗМІ) є вирішальною для сприйняття та влади правителя. Практичний зміст: Без потужної та лояльної підтримки, лідер не має реальної сили, оскільки саме оточення формує його образ і забезпечує функціонування системи. Двоякість: Свита може як створювати велич короля, так і, відчувши його слабкість, легко його підвести або замінити.