Трамп едет на форум в Давосе с рекордно большой делегацией

Президент США Дональд Трамп, который лично прибудет на Всемирный экономический форум в Давосе, везет с собой самую большую делегацию Штатов за всю историю.

Об этом пишет CNBC, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что Трамп впервые с 2020 года лично посетит форум.

На этот раз, по данным ВЭФ, он приведет "самую большую" делегацию США.

Лидер Китая Си Цзиньпин отсутствует в списке участников ВЭФ, как и лидеры Бразилии и Индии.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и лидер Италии Джорджия Мелони отсутствуют в списке ВЭФ, хотя, как сообщается, оба будут присутствовать.

"В состав делегации Трампа войдут государственный секретарь США Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент, а также специальный представитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер. Президент должен выступить в Давосе в среду", - пишет издание.

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что в Давосе планирует провести встречи для обсуждения вопроса о Гренландии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы убедить Вашингтон соблюдать территориальную целостность и суверенитет Гренландии и Дании.

