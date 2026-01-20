Новости Трам создает "Совет мира"
Трамп пригласил 48 стран в "Совет мира" относительно Газы, в том числе Украину, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пригласил ряд мировых лидеров присоединиться к созданному им "Совету мира" для Газы, среди приглашенных — Украина.

По данным издания, в список вошли 49 стран, среди которых большинство европейских государств, а также Россия, Беларусь, Украина, Израиль, Саудовская Аравия, Пакистан, Оман и другие. Отдельно в перечне указана Европейская комиссия.

Информированный собеседник "Украинской правды" подтвердил, что такое предложение действительно поступало, однако пока Украина его изучает и еще не дала официального ответа.

По информации Bloomberg, Дональд Трамп стремится провести церемонию подписания соглашения в рамках Всемирного экономического форума в Давосе в четверг. В то же время некоторые приглашенные страны призывают пересмотреть условия членства в "Совете мира".

Список приглашенных был сформирован на основе информации от осведомленных источников и публикаций в социальных сетях. Не все государства подтвердили получение приглашения, а перечень не является окончательным.

  • Албания
  • Аргентина
  • Австралия
  • Австрия
  • Бахрейн
  • Беларусь
  • Бразилия
  • Канада
  • Кипр
  • Египет
  • Европейская комиссия
  • Финляндия
  • Франция
  • Германия
  • Греция
  • Венгрия
  • Индия
  • Индонезия
  • Ирландия
  • Израиль
  • Италия
  • Япония
  • Иордания
  • Казахстан
  • Марокко
  • Нидерланды
  • Новая Зеландия
  • Норвегия
  • Оман
  • Пакистан
  • Парагвай
  • Польша
  • Португалия
  • Катар
  • Румыния
  • Россия
  • Саудовская Аравия
  • Сингапур
  • Словения
  • Южная Корея
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Таиланд
  • Турция
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Великобритания
  • Узбекистан
  • Вьетнам

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.

Газа Трамп Дональд
Топ комментарии
+12
План простий що двері - по 1 млрд з кожного і от уже у Донні 48 млрд. Ця тваринка інакше не думає - якась там рада і Газа йому чхати
показать весь комментарий
20.01.2026 10:58 Ответить
+8
А як решта міст без тих ракет обходяться? ПРО це тимчасовий захист, і врешті він буде пробитий. Тому вже сто разів сказано - щитом ворога не перемогти, слід і про меч подбати. А замість цього ми чотири роки спостерігаємо лише ганебну виставу голобородька, котрий "як актриса у німецькому фільмі для дорослих, готовий прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку" (с)
показать весь комментарий
20.01.2026 11:11 Ответить
+7
Чувак схиблений трохи на нагородах.До речі то хвороба багатьох лідерів.Тому після подарованої чужої нобелівської медальки йому треба подарувати теж якусь незвичайну медаль.Наприклад,якщо у вас є пес-рекордсмен то можна подарувати медаль того пса...Але так шоб пес не обідився,тобто добровільно...
показать весь комментарий
20.01.2026 11:30 Ответить
патова ..

рудого дауна образити прям раз плюнути
показать весь комментарий
20.01.2026 10:57 Ответить
ніякого пату - він уже веде пряму війну з Европою а якщо вибирати між ним і Европою то тут очевидно
показать весь комментарий
20.01.2026 10:59 Ответить
Так,очевидно що лідор трампа сторону обере
показать весь комментарий
20.01.2026 11:01 Ответить
а ракети до петріотів звідки взяти?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:02 Ответить
це не мені кажіть
показать весь комментарий
20.01.2026 11:31 Ответить
Так, бо мабуть Європу мав представляти якийсь орган - Єврокомісія чи їх Європейський парламент,Європейська Рада та інші, а Велика Британія окремо, бо з ЄС вийшла. Але Трампушка кличе кожну країну ЄС окремо, щоб знищити Євросоюз?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:16 Ответить
Саме так! Руде чмо виконує забаганки пуйла по знищенню НАТО і Євросоюзу, по відволіканню уваги від України.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:42 Ответить
Дело не в этом. Рыжий просто валит ООН. Да ещё и денег при этом в карман положит. И себя уже царём назначил. Он будет там главным. А говорил я постоянно здесь-мы ещё поплачем, мы ещё зарыдаем, мы ещё вспомним незабвенного Адольфа-Алаисыча.. уж лучше был бы он, чем это рыжая повтора. Сейчас за это меня *** нут в бан, Да и п****Уй.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:54 Ответить
я так зрозумів, за запрошенням - безкоштовно, а якщо хтось хоче приєднатись поза списком - мульярд за вхід, вихід два.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:13 Ответить
Миллиард нужно будет внести через 3 года (если захочешь остаться).
С каждого по арбузу. С Узбекистана - 2. У него (Узбекистана (см. список)) будет 2 голоса. Хитер ваш Трамп. Ох, хитер. Узбекистан не досмотрит и влетит по полной.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:41 Ответить
через 3 года трамп будет на свалке истории, вместе со свей конторой
показать весь комментарий
20.01.2026 12:47 Ответить
Наш дурачок клюне.І ярд баксів знайде.В єрмака позичить.А віддасть ярд сбу
показать весь комментарий
20.01.2026 11:00 Ответить
Пошліть його на..уй з своєю радою, кине і навіть оком не моргне. Мільярд йому болтів.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:01 Ответить
Немає у зєлі "зайвого" мільярда.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:08 Ответить
"Ради миру" для Гази"

война в Украине, а рада миру для гази. логика, однако
показать весь комментарий
20.01.2026 11:11 Ответить
Своя ООН, але з блекджеком та шлюхами...
А корефана свого з Північної Кореї чого не запросив?
До речі, Міндич допоможе Зелі назбирати той мільярд на внесок?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:13 Ответить
А які там умови,правила,хтось знає?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:13 Ответить
Так, платиш 1 лярд і можеш приймати участь в засіданнях. Все.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:16 Ответить
А більш конкретно,що за двіжуха, який ажур і хто бакланить?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:24 Ответить
ніхто не знає. але якшо цікаво і є зайвий лярд баксів - можете сходити подивитись
показать весь комментарий
20.01.2026 13:21 Ответить
І який результат тих засідань? Буде аналогічним засіданням ООН, ОБСЄ, тільки відмінність що вето накладатиме рудий нарцис.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:15 Ответить
а який результат всіх інших трампонових активностей? в кращому разі ніякого, в гіршому - гімно якесь...
показать весь комментарий
20.01.2026 13:22 Ответить
"А які там умови,правила,хтось знає?"

1. - заплатить млрд.
2. - смотри первое правило
показать весь комментарий
20.01.2026 11:19 Ответить
А "плюшки" які?
показать весь комментарий
20.01.2026 11:26 Ответить
"А "плюшки" які?"

на трампа посмотреть
показать весь комментарий
20.01.2026 11:39 Ответить
Трамп не нападе
показать весь комментарий
20.01.2026 11:42 Ответить
А якщо не платиш- можеш підносити напої та прибирати в туалеті.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:35 Ответить
Чувак хоче зрубати 49 лярдів баксів? Точніше 48, бо не впевнений шо Албанія стільки має... Точніше 47, бо сам він явно нячого платити не буде...
показать весь комментарий
20.01.2026 11:15 Ответить
Список країн - медичний анамнез - діарея.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:34 Ответить
Якщо усі запрошені згодяться, то 48 мільярдів як з куща - ай комерсант
показать весь комментарий
20.01.2026 11:48 Ответить
Нехілий общак, все по понятіям. І смотрящій в костюмі. )
показать весь комментарий
20.01.2026 11:48 Ответить
Не вистачає Венесуели, Ірану та КНДР серед запрошених країн. Рудий просто хоче перетягнути увагу від війни в Україні.
показать весь комментарий
20.01.2026 11:48 Ответить
Скажіть дебілу що на планеті Земля 195 країн, а це 195 мільярдів.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:05 Ответить
"Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут."
Первое послание к Фессалоникийцам 5:3
показать весь комментарий
20.01.2026 12:07 Ответить
Цікаво скільки країн реально стануть пацієнтами такої палати номер шість.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:17 Ответить
А нахрєна нам та Газа - нам більше нема чим зайнятися?
показать весь комментарий
20.01.2026 12:19 Ответить
І зєля вступить в це гівно, де одні *********, ось побачите.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:25 Ответить
Трампівський клуб **********.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:27 Ответить
Владимира Путина пригласили войти в состав в "Совет мира" по Газе, который создал Дональд Трамп.
Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы,
- Песков.

Конечно, новость ошпаривает.
Но не стоит драматизировать, терзаться и проклинать.
Трамп -билетёр, которому абсолютно плевать на то, кто купит миллиардный билетик в абсурдный «Совет мира по Газе».
Да хоть черт лысый.
Продав все места в партере Донни легко объявит об отмене «концерта». И выразит сочувствие покупателями тикетов, сообщив о том, что возврату они не подлежат.
Никто и не пикнет.
"Совет Мира" -затея изначально комическая и обреченная.
Израиль уже на нее гневно сплюнул, а ХАМАС ухмыльнулся и передернул затворы.
Возможно, парочку шоу "Совета" Трамп и очебучит, позволив набранной массовке хлопать и пританцовывать. Но затея, будучи нелепой и не имеющей влияния -очень быстро завянет.
Невзоров
@nevzorovtv
показать весь комментарий
20.01.2026 12:45 Ответить
 
 