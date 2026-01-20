Трамп пригласил 48 стран в "Совет мира" относительно Газы, в том числе Украину, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп пригласил ряд мировых лидеров присоединиться к созданному им "Совету мира" для Газы, среди приглашенных — Украина.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, в список вошли 49 стран, среди которых большинство европейских государств, а также Россия, Беларусь, Украина, Израиль, Саудовская Аравия, Пакистан, Оман и другие. Отдельно в перечне указана Европейская комиссия.

Информированный собеседник "Украинской правды" подтвердил, что такое предложение действительно поступало, однако пока Украина его изучает и еще не дала официального ответа.

По информации Bloomberg, Дональд Трамп стремится провести церемонию подписания соглашения в рамках Всемирного экономического форума в Давосе в четверг. В то же время некоторые приглашенные страны призывают пересмотреть условия членства в "Совете мира".

Список приглашенных был сформирован на основе информации от осведомленных источников и публикаций в социальных сетях. Не все государства подтвердили получение приглашения, а перечень не является окончательным.

Албания

Аргентина

Австралия

Австрия

Бахрейн

Беларусь

Бразилия

Канада

Кипр

Египет

Европейская комиссия

Финляндия

Франция

Германия

Греция

Венгрия

Индия

Индонезия

Ирландия

Израиль

Италия

Япония

Иордания

Казахстан

Марокко

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Оман

Пакистан

Парагвай

Польша

Португалия

Катар

Румыния

Россия

Саудовская Аравия

Сингапур

Словения

Южная Корея

Испания

Швеция

Швейцария

Таиланд

Турция

Объединенные Арабские Эмираты

Великобритания

Узбекистан

Вьетнам

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп опубликовал сообщение Макрона: Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией