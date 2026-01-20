Трамп пригласил 48 стран в "Совет мира" относительно Газы, в том числе Украину, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп пригласил ряд мировых лидеров присоединиться к созданному им "Совету мира" для Газы, среди приглашенных — Украина.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, в список вошли 49 стран, среди которых большинство европейских государств, а также Россия, Беларусь, Украина, Израиль, Саудовская Аравия, Пакистан, Оман и другие. Отдельно в перечне указана Европейская комиссия.
Информированный собеседник "Украинской правды" подтвердил, что такое предложение действительно поступало, однако пока Украина его изучает и еще не дала официального ответа.
По информации Bloomberg, Дональд Трамп стремится провести церемонию подписания соглашения в рамках Всемирного экономического форума в Давосе в четверг. В то же время некоторые приглашенные страны призывают пересмотреть условия членства в "Совете мира".
Список приглашенных был сформирован на основе информации от осведомленных источников и публикаций в социальных сетях. Не все государства подтвердили получение приглашения, а перечень не является окончательным.
- Албания
- Аргентина
- Австралия
- Австрия
- Бахрейн
- Беларусь
- Бразилия
- Канада
- Кипр
- Египет
- Европейская комиссия
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Греция
- Венгрия
- Индия
- Индонезия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Япония
- Иордания
- Казахстан
- Марокко
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Оман
- Пакистан
- Парагвай
- Польша
- Португалия
- Катар
- Румыния
- Россия
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Словения
- Южная Корея
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Таиланд
- Турция
- Объединенные Арабские Эмираты
- Великобритания
- Узбекистан
- Вьетнам
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы,
- Песков.
Конечно, новость ошпаривает.
Но не стоит драматизировать, терзаться и проклинать.
Трамп -билетёр, которому абсолютно плевать на то, кто купит миллиардный билетик в абсурдный «Совет мира по Газе».
Да хоть черт лысый.
Продав все места в партере Донни легко объявит об отмене «концерта». И выразит сочувствие покупателями тикетов, сообщив о том, что возврату они не подлежат.
Никто и не пикнет.
"Совет Мира" -затея изначально комическая и обреченная.
Израиль уже на нее гневно сплюнул, а ХАМАС ухмыльнулся и передернул затворы.
Возможно, парочку шоу "Совета" Трамп и очебучит, позволив набранной массовке хлопать и пританцовывать. Но затея, будучи нелепой и не имеющей влияния -очень быстро завянет.
Невзоров
@nevzorovtv