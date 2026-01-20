Трамп запросив 48 країн до "Ради миру" щодо Гази, зокрема Україну, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп запросив низку світових лідерів приєднатися до створеної ним "Ради миру" для Гази, серед запрошених - Україна.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, до списку увійшли 49 країн, серед яких більшість європейських держав, а також Росія, Білорусь, Україна, Ізраїль, Саудівська Аравія, Пакистан, Оман та інші. Окремо в переліку зазначена Європейська комісія.
Поінформований співрозмовник "Української правди" підтвердив, що така пропозиція справді надходила, однак наразі Україна її вивчає і ще не надала офіційної відповіді.
За інформацією Bloomberg, Дональд Трамп прагне провести церемонію підписання угоди в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі в четвер. Водночас деякі запрошені країни закликають переглянути умови членства в "Раді миру".
Список запрошених був сформований на основі інформації від обізнаних джерел та публікацій у соціальних мережах. Не всі держави підтвердили отримання запрошення, а перелік не є остаточним.
- Албанія
- Аргентина
- Австралія
- Австрія
- Бахрейн
- Білорусь
- Бразилія
- Канада
- Кіпр
- Єгипет
- Європейська комісія
- Фінляндія
- Франція
- Німеччина
- Греція
- Угорщина
- Індія
- Індонезія
- Ірландія
- Ізраїль
- Італія
- Японія
- Йорданія
- Казахстан
- Марокко
- Нідерланди
- Нова Зеландія
- Норвегія
- Оман
- Пакистан
- Парагвай
- Польща
- Португалія
- Катар
- Румунія
- Росія
- Саудівська Аравія
- Сінгапур
- Словенія
- Південна Корея
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
- Таїланд
- Туреччина
- Об'єднані Арабські Емірати
- Велика Британія
- Україна
- Узбекистан
- В'єтнам
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.
рудого дауна образити прям раз плюнути
С каждого по арбузу. С Узбекистана - 2. У него (Узбекистана (см. список)) будет 2 голоса. Хитер ваш Трамп. Ох, хитер. Узбекистан не досмотрит и влетит по полной.
война в Украине, а рада миру для гази. логика, однако
А корефана свого з Північної Кореї чого не запросив?
До речі, Міндич допоможе Зелі назбирати той мільярд на внесок?
1. - заплатить млрд.
2. - смотри первое правило
на трампа посмотреть
Первое послание к Фессалоникийцам 5:3
Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы,
- Песков.
Конечно, новость ошпаривает.
Но не стоит драматизировать, терзаться и проклинать.
Трамп -билетёр, которому абсолютно плевать на то, кто купит миллиардный билетик в абсурдный «Совет мира по Газе».
Да хоть черт лысый.
Продав все места в партере Донни легко объявит об отмене «концерта». И выразит сочувствие покупателями тикетов, сообщив о том, что возврату они не подлежат.
Никто и не пикнет.
"Совет Мира" -затея изначально комическая и обреченная.
Израиль уже на нее гневно сплюнул, а ХАМАС ухмыльнулся и передернул затворы.
Возможно, парочку шоу "Совета" Трамп и очебучит, позволив набранной массовке хлопать и пританцовывать. Но затея, будучи нелепой и не имеющей влияния -очень быстро завянет.
Невзоров
@nevzorovtv