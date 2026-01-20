Трамп запросив 48 країн до "Ради миру" щодо Гази, зокрема Україну, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп запросив низку світових лідерів приєднатися до створеної ним "Ради миру" для Гази, серед запрошених - Україна.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, до списку увійшли 49 країн, серед яких більшість європейських держав, а також Росія, Білорусь, Україна, Ізраїль, Саудівська Аравія, Пакистан, Оман та інші. Окремо в переліку зазначена Європейська комісія.

Поінформований співрозмовник "Української правди" підтвердив, що така пропозиція справді надходила, однак наразі Україна її вивчає і ще не надала офіційної відповіді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Мінфіну Швеції про погрози Трампа: Це нове дно

За інформацією Bloomberg, Дональд Трамп прагне провести церемонію підписання угоди в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі в четвер. Водночас деякі запрошені країни закликають переглянути умови членства в "Раді миру".

Список запрошених був сформований на основі інформації від обізнаних джерел та публікацій у соціальних мережах. Не всі держави підтвердили отримання запрошення, а перелік не є остаточним.

Албанія

Аргентина

Австралія

Австрія

Бахрейн

Білорусь

Бразилія

Канада

Кіпр

Єгипет

Європейська комісія

Фінляндія

Франція

Німеччина

Греція

Угорщина

Індія

Індонезія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Японія

Йорданія

Казахстан

Марокко

Нідерланди

Нова Зеландія

Норвегія

Оман

Пакистан

Парагвай

Польща

Португалія

Катар

Румунія

Росія

Саудівська Аравія

Сінгапур

Словенія

Південна Корея

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Таїланд

Туреччина

Об'єднані Арабські Емірати

Велика Британія

Україна

Узбекистан

В'єтнам

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту зросли на тлі послаблення долара та подій навколо Гренландії

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп опублікував повідомлення Макрона: Я не розумію, що ти робиш з Гренландією