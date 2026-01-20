Новини Трамп створює "Раду миру"
Трамп запросив 48 країн до "Ради миру" щодо Гази, зокрема Україну, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп запросив низку світових лідерів приєднатися до створеної ним "Ради миру" для Гази, серед запрошених - Україна.

За даними видання, до списку увійшли 49 країн, серед яких більшість європейських держав, а також Росія, Білорусь, Україна, Ізраїль, Саудівська Аравія, Пакистан, Оман та інші. Окремо в переліку зазначена Європейська комісія.

Поінформований співрозмовник "Української правди" підтвердив, що така пропозиція справді надходила, однак наразі Україна її вивчає і ще не надала офіційної відповіді.

За інформацією Bloomberg, Дональд Трамп прагне провести церемонію підписання угоди в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі в четвер. Водночас деякі запрошені країни закликають переглянути умови членства в "Раді миру".

Список запрошених був сформований на основі інформації від обізнаних джерел та публікацій у соціальних мережах. Не всі держави підтвердили отримання запрошення, а перелік не є остаточним.

  • Албанія
  • Аргентина
  • Австралія
  • Австрія
  • Бахрейн
  • Білорусь
  • Бразилія
  • Канада
  • Кіпр
  • Єгипет
  • Європейська комісія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Німеччина
  • Греція
  • Угорщина
  • Індія
  • Індонезія
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Італія
  • Японія
  • Йорданія
  • Казахстан
  • Марокко
  • Нідерланди
  • Нова Зеландія
  • Норвегія
  • Оман
  • Пакистан
  • Парагвай
  • Польща
  • Португалія
  • Катар
  • Румунія
  • Росія
  • Саудівська Аравія
  • Сінгапур
  • Словенія
  • Південна Корея
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія
  • Таїланд
  • Туреччина
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Велика Британія
  • Україна
  • Узбекистан
  • В'єтнам

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази.

+12
План простий що двері - по 1 млрд з кожного і от уже у Донні 48 млрд. Ця тваринка інакше не думає - якась там рада і Газа йому чхати
20.01.2026 10:58 Відповісти
+8
А як решта міст без тих ракет обходяться? ПРО це тимчасовий захист, і врешті він буде пробитий. Тому вже сто разів сказано - щитом ворога не перемогти, слід і про меч подбати. А замість цього ми чотири роки спостерігаємо лише ганебну виставу голобородька, котрий "як актриса у німецькому фільмі для дорослих, готовий прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку" (с)
20.01.2026 11:11 Відповісти
+7
Чувак схиблений трохи на нагородах.До речі то хвороба багатьох лідерів.Тому після подарованої чужої нобелівської медальки йому треба подарувати теж якусь незвичайну медаль.Наприклад,якщо у вас є пес-рекордсмен то можна подарувати медаль того пса...Але так шоб пес не обідився,тобто добровільно...
20.01.2026 11:30 Відповісти
патова ..

рудого дауна образити прям раз плюнути
20.01.2026 10:57 Відповісти
ніякого пату - він уже веде пряму війну з Европою а якщо вибирати між ним і Европою то тут очевидно
показати весь коментар
20.01.2026 10:59 Відповісти
Так,очевидно що лідор трампа сторону обере
20.01.2026 11:01 Відповісти
а ракети до петріотів звідки взяти?
20.01.2026 11:02 Відповісти
А як решта міст без тих ракет обходяться? ПРО це тимчасовий захист, і врешті він буде пробитий. Тому вже сто разів сказано - щитом ворога не перемогти, слід і про меч подбати. А замість цього ми чотири роки спостерігаємо лише ганебну виставу голобородька, котрий "як актриса у німецькому фільмі для дорослих, готовий прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку" (с)
20.01.2026 11:11 Відповісти
це не мені кажіть
20.01.2026 11:31 Відповісти
Так, бо мабуть Європу мав представляти якийсь орган - Єврокомісія чи їх Європейський парламент,Європейська Рада та інші, а Велика Британія окремо, бо з ЄС вийшла. Але Трампушка кличе кожну країну ЄС окремо, щоб знищити Євросоюз?
20.01.2026 11:16 Відповісти
Саме так! Руде чмо виконує забаганки пуйла по знищенню НАТО і Євросоюзу, по відволіканню уваги від України.
20.01.2026 12:42 Відповісти
Дело не в этом. Рыжий просто валит ООН. Да ещё и денег при этом в карман положит. И себя уже царём назначил. Он будет там главным. А говорил я постоянно здесь-мы ещё поплачем, мы ещё зарыдаем, мы ещё вспомним незабвенного Адольфа-Алаисыча.. уж лучше был бы он, чем это рыжая повтора. Сейчас за это меня *** нут в бан, Да и п****Уй.
20.01.2026 11:54 Відповісти
я так зрозумів, за запрошенням - безкоштовно, а якщо хтось хоче приєднатись поза списком - мульярд за вхід, вихід два.
20.01.2026 11:13 Відповісти
Миллиард нужно будет внести через 3 года (если захочешь остаться).
С каждого по арбузу. С Узбекистана - 2. У него (Узбекистана (см. список)) будет 2 голоса. Хитер ваш Трамп. Ох, хитер. Узбекистан не досмотрит и влетит по полной.
20.01.2026 12:41 Відповісти
через 3 года трамп будет на свалке истории, вместе со свей конторой
20.01.2026 12:47 Відповісти
Наш дурачок клюне.І ярд баксів знайде.В єрмака позичить.А віддасть ярд сбу
20.01.2026 11:00 Відповісти
Пошліть його на..уй з своєю радою, кине і навіть оком не моргне. Мільярд йому болтів.
20.01.2026 11:01 Відповісти
Немає у зєлі "зайвого" мільярда.
20.01.2026 11:08 Відповісти
"Ради миру" для Гази"

война в Украине, а рада миру для гази. логика, однако
20.01.2026 11:11 Відповісти
Своя ООН, але з блекджеком та шлюхами...
А корефана свого з Північної Кореї чого не запросив?
До речі, Міндич допоможе Зелі назбирати той мільярд на внесок?
20.01.2026 11:13 Відповісти
А які там умови,правила,хтось знає?
20.01.2026 11:13 Відповісти
Так, платиш 1 лярд і можеш приймати участь в засіданнях. Все.
20.01.2026 11:16 Відповісти
А більш конкретно,що за двіжуха, який ажур і хто бакланить?
20.01.2026 11:24 Відповісти
ніхто не знає. але якшо цікаво і є зайвий лярд баксів - можете сходити подивитись
20.01.2026 13:21 Відповісти
І який результат тих засідань? Буде аналогічним засіданням ООН, ОБСЄ, тільки відмінність що вето накладатиме рудий нарцис.
20.01.2026 12:15 Відповісти
а який результат всіх інших трампонових активностей? в кращому разі ніякого, в гіршому - гімно якесь...
20.01.2026 13:22 Відповісти
1. - заплатить млрд.
2. - смотри первое правило
20.01.2026 11:19 Відповісти
А "плюшки" які?
20.01.2026 11:26 Відповісти
на трампа посмотреть
20.01.2026 11:39 Відповісти
Трамп не нападе
20.01.2026 11:42 Відповісти
А якщо не платиш- можеш підносити напої та прибирати в туалеті.
20.01.2026 11:35 Відповісти
Чувак хоче зрубати 49 лярдів баксів? Точніше 48, бо не впевнений шо Албанія стільки має... Точніше 47, бо сам він явно нячого платити не буде...
20.01.2026 11:15 Відповісти
Список країн - медичний анамнез - діарея.
20.01.2026 11:34 Відповісти
Якщо усі запрошені згодяться, то 48 мільярдів як з куща - ай комерсант
20.01.2026 11:48 Відповісти
Нехілий общак, все по понятіям. І смотрящій в костюмі. )
20.01.2026 11:48 Відповісти
Не вистачає Венесуели, Ірану та КНДР серед запрошених країн. Рудий просто хоче перетягнути увагу від війни в Україні.
20.01.2026 11:48 Відповісти
Скажіть дебілу що на планеті Земля 195 країн, а це 195 мільярдів.
20.01.2026 12:05 Відповісти
"Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут."
Первое послание к Фессалоникийцам 5:3
20.01.2026 12:07 Відповісти
Цікаво скільки країн реально стануть пацієнтами такої палати номер шість.
20.01.2026 12:17 Відповісти
А нахрєна нам та Газа - нам більше нема чим зайнятися?
20.01.2026 12:19 Відповісти
І зєля вступить в це гівно, де одні *********, ось побачите.
20.01.2026 12:25 Відповісти
Трампівський клуб **********.
20.01.2026 12:27 Відповісти
Владимира Путина пригласили войти в состав в "Совет мира" по Газе, который создал Дональд Трамп.
Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в этот состав совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы,
- Песков.

Конечно, новость ошпаривает.
Но не стоит драматизировать, терзаться и проклинать.
Трамп -билетёр, которому абсолютно плевать на то, кто купит миллиардный билетик в абсурдный «Совет мира по Газе».
Да хоть черт лысый.
Продав все места в партере Донни легко объявит об отмене «концерта». И выразит сочувствие покупателями тикетов, сообщив о том, что возврату они не подлежат.
Никто и не пикнет.
"Совет Мира" -затея изначально комическая и обреченная.
Израиль уже на нее гневно сплюнул, а ХАМАС ухмыльнулся и передернул затворы.
Возможно, парочку шоу "Совета" Трамп и очебучит, позволив набранной массовке хлопать и пританцовывать. Но затея, будучи нелепой и не имеющей влияния -очень быстро завянет.
Невзоров
@nevzorovtv
20.01.2026 12:45 Відповісти
 
 