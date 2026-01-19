Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази, - Bloomberg

Президент Франції Емманюель Макрон планує не приймати запрошення американського лідера Дональда Трампа доєднатися до організації "Рада миру" щодо Сектора Гази.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Позиція Макрона

За даними джерел видання, наближених до Макрона, президент Франції занепокоєний щодо поваги до принципів та інституційних рамок ООН. Він вважає, що вони не підлягають обговоренню. На думку французького лідера, "Рада миру" виходить за межі Сектору Гази.

Раніше Трамп запросив низку світових лідерів до "Ради миру" для Гази — зокрема, Bloomberg пише про президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Її сформують під ширшою егідою "Ради миру".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп запросив Нетаньягу до очолюваної США "Ради миру" щодо Гази, - CNN

За даними джерел агентства, до "Ради миру" також запросили лідерів деяких європейських країн. Президент США хоче підписати повний статут організації та повноваження її комітету 22 січня в Давосі. Однак деякі пункти змушують запрошених сумніватися в тому, чи варто їм погоджуватися на це.

Більше про "Раду миру"

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –– самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путіна запрошено до "Ради миру" Трампа щодо Гази, - Пєсков