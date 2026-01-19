Новини
2 417 11

Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази, - Bloomberg

Макрон та Трамп

Президент Франції Емманюель Макрон планує не приймати запрошення американського лідера Дональда Трампа доєднатися до організації "Рада миру" щодо Сектора Гази.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Позиція Макрона

За даними джерел видання, наближених до Макрона, президент Франції занепокоєний щодо поваги до принципів та інституційних рамок ООН. Він вважає, що вони не підлягають обговоренню. На думку французького лідера, "Рада миру" виходить за межі Сектору Гази.

Раніше Трамп запросив низку світових лідерів до "Ради миру" для Гази — зокрема, Bloomberg пише про президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Її сформують під ширшою егідою "Ради миру". 

За даними джерел агентства, до "Ради миру" також запросили лідерів деяких європейських країн. Президент США хоче підписати повний статут організації та повноваження її комітету 22 січня в Давосі. Однак деякі пункти змушують запрошених сумніватися в тому, чи варто їм погоджуватися на це.

Більше про "Раду миру"

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –– самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Та ну нах в таку компанію!
Рашка, Орбан, бацька і Італія 😏
19.01.2026 23:03 Відповісти
Макрону за здоровий глузд-респект...
19.01.2026 23:17 Відповісти
Трампаксу треба запросити іранського хаменею, чим він гірший від бульбофюрера чи пуйла.
19.01.2026 23:06 Відповісти
Та ну нах в таку компанію!
Рашка, Орбан, бацька і Італія 😏
19.01.2026 23:03 Відповісти
Ще є грізний корейський пончик
20.01.2026 08:35 Відповісти
Трампаксу треба запросити іранського хаменею, чим він гірший від бульбофюрера чи пуйла.
19.01.2026 23:06 Відповісти
трампон може запропонувати 1 млрд. за вступ...
19.01.2026 23:10 Відповісти
Та ні, це жлоб помре але і 100 баксів нікому не дасть)
20.01.2026 00:05 Відповісти
Макрону за здоровий глузд-респект...
19.01.2026 23:17 Відповісти
Макрону не нравится Израиль. Каждый раз он против и несогласен.
20.01.2026 08:10 Відповісти
Нормальному мужику нечего делать в гей клубе под названием Совет Мира. Где собрались одни пи**расы путин трамп орбан фицо лукашенко. Запомни кремль Макрон и вся Европа правильной ориентации!
19.01.2026 23:31 Відповісти
трамбон, як Гоголевський ВІй. Зберає до себе вурдалаків, упирів, іншу погань зі всього світу
19.01.2026 23:47 Відповісти
Трамп собі на майбутнє посаду знайшов, причому пожиттєво очолювати та одноосібно розпоряджатися великими грошима! Президент миру це вам не президент США!
20.01.2026 03:30 Відповісти
Трампон Хвуйло та Кимсуньвисунь
Рада ТХК
20.01.2026 04:44 Відповісти
 
 