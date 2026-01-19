Трамп запросив Нетаньягу до очолюваної США "Ради миру" щодо Гази, - CNN
Президент США Дональд Трамп запросив прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу приєднатися до очолюваної США "Ради миру", яка має контролювати управління та відбудову післявоєнної Гази.
Про це CNN повідомив високопоставлений ізраїльський чиновник, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, запрошення адресували Нетаньягу або іншому ізраїльському представнику від його імені.
Водночас Ізраїль досі не надав офіційної відповіді щодо участі в Раді та можливого статусу держави-засновниці.
У CNN зазначають, що Нетаньягу перебуває під внутрішнім політичним тиском після переходу угоди про припинення вогню в Газі до другої фази. 17 січня він різко розкритикував залучення Туреччини та Катару до ключових ролей у виконавчій раді після того, як намагався запобігти їхній участі у справах Гази.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
