УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11517 відвідувачів онлайн
Новини Трамп створює "Раду миру"
1 852 31

Трамп запросив Нетаньягу до очолюваної США "Ради миру" щодо Гази, - CNN

Трамп та Нетаньягу зустрілись у Білому домі

Президент США Дональд Трамп запросив прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу приєднатися до очолюваної США "Ради миру", яка має контролювати управління та відбудову післявоєнної Гази.

Про це CNN повідомив високопоставлений ізраїльський чиновник, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, запрошення адресували Нетаньягу або іншому ізраїльському представнику від його імені.

Водночас Ізраїль досі не надав офіційної відповіді щодо участі в Раді та можливого статусу держави-засновниці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп просить $1 млрд за місце в його "Раді миру", - Bloomberg

У CNN зазначають, що Нетаньягу перебуває під внутрішнім політичним тиском після переходу угоди про припинення вогню в Газі до другої фази. 17 січня він різко розкритикував залучення Туреччини та Катару до ключових ролей у виконавчій раді після того, як намагався запобігти їхній участі у справах Гази.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посла України в Ізраїлі викликали через критику Нетаньягу

Автор: 

Нетаньягу Беньямін Трамп Дональд
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Хорошая компания собирается.. urban, мелони, Лукашенко, Путин))) а теперь ещё и Израиль)) в нетаньяху аж пейсы дыбом вскочили. Вообще-то у меня иногда складывается впечатление, что Трамп обычный сумасшедший. Ну не такой, который будет собственное гуано кушать, но тем не менее. И что особенно позорно-в Америке все просто засунули себе в жепу языки.. восьмидесятилетний дедуля просто глумиться над ними-они кланяются и молчат. Молчат и кланяются.
показати весь коментар
19.01.2026 17:45 Відповісти
+5
Нетаньягу і Лукашенко будуть вирішувати долю газанутих?... Цікаво
показати весь коментар
19.01.2026 17:08 Відповісти
+5
Як це яка проблема , кому власний мільярд кишеню тисне ? А у цирку сидіти за мільярд не так вже і весело ((
показати весь коментар
19.01.2026 17:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
рижий збоченець з кровавим путлєром будуть вирішувати питання миру ???? америка ти впала в таку багнюку,яка вас і поглине с ідіотом "президентом"
показати весь коментар
19.01.2026 18:45 Відповісти
Зараз Ізраїль в цуцвангу. Приєднатися до підорасів чи спригнути ну а цим трумпа пєдіка розгнівати.
показати весь коментар
19.01.2026 17:06 Відповісти
Яка проблема для Ізраїлю приймати участь в цьому цирку? Я впевнений, шо в них знайдуться професійні клоуни для тиких заходів. А пускати цирк на самовигул теж не варто.
показати весь коментар
19.01.2026 17:10 Відповісти
показати весь коментар
Може якшо він запрошує сам, то там дисконт якийсь. А то потім зʼясується, шо рада вирішила без тебе, шо саме ти винен мільярд на газанутих і ще мільярд Трампу. За організацію.
показати весь коментар
19.01.2026 17:25 Відповісти
Який дисконт - там ще +25% мита за оперативність .
показати весь коментар
19.01.2026 17:27 Відповісти
показати весь коментар
Зачекайте трішки , вони не тільки кланятимуться , а іще точно як кацапи будуть на коліна падати і на сцаря-трумпа молитися . Це у світі тренд такий починається , зрідні тому як раніше водою себе обливали..... корейський пампушок , ***** , сіньпінь , а тепер рудий чмонька .
показати весь коментар
19.01.2026 18:56 Відповісти
А у него есть пейсы??Или невидимые по определению???
показати весь коментар
19.01.2026 20:14 Відповісти
показати весь коментар
а пюрер там якого виліз чи він буде приймати до себе цих алаху бабаху - так вони йго коленці зроблять чик чик і буде файний евнух для амператора Сі
показати весь коментар
19.01.2026 17:10 Відповісти
Це не до мене питання. Його запросив Трампон. Приймати він звісно нікого не буде. Може розраховують на постачання бульби за гроші ООН...
показати весь коментар
19.01.2026 17:12 Відповісти
во чикен мен
показати весь коментар
19.01.2026 17:15 Відповісти
Його б енергію та в мирне русло...
показати весь коментар
19.01.2026 17:19 Відповісти
там не енергія там деменція і маленький піструн
показати весь коментар
19.01.2026 17:22 Відповісти
Його б енергію та "заземлити" вже на глибину 2-х метрів ... х.з. скільки там у футах ((
показати весь коментар
19.01.2026 17:24 Відповісти
і що і толку тармпа газа не буде готель трамп хайяльнай теж відмінений там багато тунелів нарито якийсь мохамад бен гази з тунелю підірве дідугана маразматика у кепці і буде тако мен унд чікен мен
показати весь коментар
19.01.2026 17:08 Відповісти
Запроси С. Корею и Иран, там большой опыт в управлении.
показати весь коментар
19.01.2026 17:08 Відповісти
Незабаром так і буде , літаком він уже арабами подарованим користується .
показати весь коментар
19.01.2026 17:25 Відповісти
Операція -"легітимність пуйла",йде в потрібному напрямку
показати весь коментар
19.01.2026 17:23 Відповісти
РАДА ПОКИДЬКІВ.
показати весь коментар
19.01.2026 17:29 Відповісти
"Це ж вже було." Донні колись зібрав гроши з працівників свого казино,як акціонерні внески,а потім його збанкрутувал. Судили його довго та без успіху. Але який талантище - збанкрутувати казино!
показати весь коментар
19.01.2026 17:36 Відповісти
Для посилення ефекту "миру" там не вистачає ше декількох під*р*сів: пуйла, бульбофюрера, собакоїда ина.
показати весь коментар
19.01.2026 17:38 Відповісти
Цих він в раду миру по Україні запросить.
показати весь коментар
19.01.2026 21:01 Відповісти
"рада пдорасів".
показати весь коментар
19.01.2026 18:07 Відповісти
А потім збере по Україні ?
показати весь коментар
19.01.2026 18:23 Відповісти
Супутниковий знімок китайських риболовецьких суден які беруть участь у маневрах 10 січня 2026 року. Фото The New York Times, супутникове зображення від Planet Labs

«Моє найкраще припущення полягає в тому, що це були навчання, щоб перевірити, як цивільні судна діятимуть у разі наказу зібратися у великому масштабі в майбутній кризовій ситуації, можливо, на підтримку карантину, блокади або інших методів тиску на Тайвань», - зазначив у коментарі для The New York Times Ґреґорі Полінґ, директор Asia Maritime Transparency Initiative.

«Морське ополчення»

https://militarnyi.com/uk/blogs/the-little-blue-men/ Морська міліція (ополчення) Народних збройних сил Китаю - це парамілітарна структура, яка бере участь в операціях у «сірій зоні», спрямованих на встановлення фактичного контролю над спірними водами поблизу Китаю.

Ці операції включають забезпечення збройного супроводу китайських рибальських суден, залякування комерційних суден інших країн у спірних водах та стримування берегової охорони і флотів інших претендентів від патрулювання власних вод через страх можливої ескалації з Пекіном.

«Морське ополчення» переважно складається з працівників державних риболовних флотилій, які проходять військову підготовку, подібну до підготовки резервістів чи Національної гвардії. Водночас «ядром» організації є кадрові військові.
показати весь коментар
19.01.2026 18:42 Відповісти
Рада директорів збирається серйозна, ще корейця товстенького бракує.
показати весь коментар
19.01.2026 18:48 Відповісти
 
 