УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11307 відвідувачів онлайн
4 845 74

Трамп запросив Лукашенка до "Ради миру" щодо Гази, - МЗС Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав звернення від президента США Дональда Трампа із запрошенням увійти до складу Ради миру щодо сектора Гази.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Руслан Варанков, якого цитує БЕЛТА, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, білоруська сторона "високо оцінила" пропозицію від США.

"Ми також розглядаємо цю пропозицію як визнання особистих заслуг і міжнародного авторитету глави білоруської держави. Пропозиція була доведена до відома президента Республіки Білорусь і сприйнята ним позитивно", - зазначив Варанков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціна на мідь наближається до $13 тисяч через погрози Трампа і "штучний інтелект"

Він додав, що Білорусь готова долучитися до діяльності "Ради миру", очікуючи розширення її повноважень за межі мандата щодо Гази.

За словами представника МЗС, це має сприяти участі організації у врегулюванні міжнародних конфліктів і формуванню "нової архітектури безпеки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коментарі Трампа не змінюють права Гренландії на самовизначення, - прем’єр Нільсен

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україну на зустрічі в Давосі відсувають на другий план через Гренландію, - FT

Автор: 

Білорусь (8066) Лукашенко Олександр (2691) Трамп Дональд (8731)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+52
усю шваль збирає таку як він
показати весь коментар
19.01.2026 15:47 Відповісти
+32
рудому залишилося до ради миру запросити хамас, талібан та хесболу і все у нього буде айс
світ догори дригом...
показати весь коментар
19.01.2026 15:48 Відповісти
+29
Забув Трамп запросити ще корейського пончика ,
Кім Чен Іна і тоді була би повна банда диктаторів і
дигенератів 😡
показати весь коментар
19.01.2026 16:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
усю шваль збирає таку як він
показати весь коментар
19.01.2026 15:47 Відповісти
аби накрити всіх одним тазом та заарештувати?
19.01.2026 16:02
показати весь коментар
19.01.2026 16:02 Відповісти
Забув Трамп запросити ще корейського пончика ,
Кім Чен Іна і тоді була би повна банда диктаторів і
дигенератів 😡
показати весь коментар
19.01.2026 16:07 Відповісти
Покидьки усіх країн об'єдуйтесь
показати весь коментар
19.01.2026 16:10 Відповісти
у цієї швалі нема лишнього лярда баксів, щоб купити право на голос - так що рудий маразматик буде приймати рішення одноосібно
19.01.2026 16:14
показати весь коментар
19.01.2026 16:14 Відповісти
Тромб для них зробить виняток як для засновників безкоштовно. Вони йому мінетом і лобизанням відпрацюють. Головне зараз Тромб хоче хоча б кимось себе окружити щоб не бути одиноким
19.01.2026 16:29
показати весь коментар
19.01.2026 16:29 Відповісти
Представте собі що всю цю гниль Тромб вже пропонує впихнути в Україну як гарантів безпеки і міру. Це для тих хто до сих пір вірить в мірний план Тромба
19.01.2026 16:19
показати весь коментар
19.01.2026 16:19 Відповісти
Палата №6 у повному зібранні!
показати весь коментар
19.01.2026 16:23 Відповісти
Відстійник а не рада, яке їхало таке і здибало.
19.01.2026 16:34
показати весь коментар
19.01.2026 16:34 Відповісти
19.01.2026 15:47
19.01.2026 15:47 Відповісти
Чучхе наступний.
показати весь коментар
19.01.2026 15:47 Відповісти
Трамп працює як Наумов +Баканов разом узяті й без посередників ...
19.01.2026 15:48
показати весь коментар
19.01.2026 15:48 Відповісти
В Києві бізнесмен Ваганян відкривав ногою двері у святая святих СБУ - (внутрішнє гестапо), а Трамп у Венесулу та Білорусь ...
19.01.2026 15:52
показати весь коментар
19.01.2026 15:52 Відповісти
Чекаємо запрошення великого лідера Північної Кореї.
19.01.2026 15:48
показати весь коментар
19.01.2026 15:48 Відповісти
Дочекаєтесь.
показати весь коментар
19.01.2026 16:05 Відповісти
рудому залишилося до ради миру запросити хамас, талібан та хесболу і все у нього буде айс
світ догори дригом...
19.01.2026 15:48
світ догори дригом...
показати весь коментар
19.01.2026 15:48 Відповісти
Ху...до запретило, це його корова і він її доїти буде сам
19.01.2026 16:11
показати весь коментар
19.01.2026 16:11 Відповісти
Нда...світ здурів...А десь все-таки жевріє надія, що це все мега-розвод від штатів
19.01.2026 15:49
показати весь коментар
19.01.2026 15:49 Відповісти
Ні, піндоси на чолі з тампом дійсно *********.
більше віриться в те що ядерку забрали для нинішнього сценарію розділення зон впливу ніж в те що це розвод
показати весь коментар
19.01.2026 15:51 Відповісти
віце президент ≪Ради миру≫ - Ким Чен Ин .
19.01.2026 15:50
показати весь коментар
19.01.2026 15:50 Відповісти
руϟϟкава миру..
показати весь коментар
19.01.2026 15:56 Відповісти
так нехай збираються, заплатять Тампону 1лярд доллярів, а тампон візьме і здохне через тиждень
19.01.2026 15:50
показати весь коментар
19.01.2026 15:50 Відповісти
Може це тактика така - зібрати всіх неадекватів разом, щоб простіше було контролювати🤔.
19.01.2026 15:50
показати весь коментар
19.01.2026 15:50 Відповісти
ось такий висновок напрошується тут найбільше. ))
19.01.2026 16:13
показати весь коментар
19.01.2026 16:13 Відповісти
трумп,
проти рф, північної кореї, ірану..
коли будеш щось робити,
як обіцяв..
показати весь коментар
19.01.2026 15:53 Відповісти
19.01.2026 15:56
19.01.2026 15:56 Відповісти
Натуральний кретин
показати весь коментар
19.01.2026 16:09 Відповісти
Він і робить, запросив ***** до "Ради миру".
19.01.2026 16:34
показати весь коментар
19.01.2026 16:34 Відповісти
Трамп, а когда ты пригласишь Северную Корею и Хезболлу?
Ждем.
19.01.2026 15:54
Ждем.
показати весь коментар
19.01.2026 15:54 Відповісти
А миллиард надо будет платить бульбашу или он как кабанчик орбан тоже будет «ОСНОВАТЕЛЕМ» ? 🤣😝
19.01.2026 15:54
показати весь коментар
19.01.2026 15:54 Відповісти
19.01.2026 16:09
19.01.2026 16:09 Відповісти
Підгодовані підсвинки кремля і бидло 🤬
19.01.2026 16:11
показати весь коментар
19.01.2026 16:11 Відповісти
Маразм кріпчає - пупс наступний
показати весь коментар
19.01.2026 15:55 Відповісти
Нічого дивного.
Певно,вже не менш
як генерал-майор
краснов.
показати весь коментар
19.01.2026 15:55 Відповісти
О-о-о... Тепер ще залишаються Кім Чен Ір, і Хаменеї... І буде "Клуб фюрерів"... Гітлер "в гробу перевертається..."
19.01.2026 15:56
показати весь коментар
19.01.2026 15:56 Відповісти
З цією "радою миру" все зрозуміло. Можна розходитися.
19.01.2026 15:58
показати весь коментар
19.01.2026 15:58 Відповісти
ну не все. незабаром він запропонує перейменувати "раду миру" в "раді війні". ну щоб назва повністю відповідала змісту )
19.01.2026 16:02
показати весь коментар
19.01.2026 16:02 Відповісти
і лукашенко погодиться. і на постачання газу в сектор, і білоруських крєвєток та інших морських фруктів. ну а постачання картоплі це святе. трамп буде тільки вітати такі додаткові ініціативи бульбохуйла!
19.01.2026 16:00
показати весь коментар
19.01.2026 16:00 Відповісти
Вся справа в тому, що за вхід рудий мільярд бере.
І не дійде до рудого, що він за дуже дешево розпродає авторитет США, в який на порядки більше вбухано було впродовж десятиліть.
показати весь коментар
19.01.2026 16:01 Відповісти
А шо взнесет таракан? мешок картофана?
19.01.2026 16:03
показати весь коментар
19.01.2026 16:03 Відповісти
Трампу і без обстеження вже можна поставити діагноз - геморой головного мозку !!!
19.01.2026 16:03
показати весь коментар
19.01.2026 16:03 Відповісти
"визнання особистих заслуг і міжнародного авторитету глави білоруської держави"
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ще не з'явившись, ця "рада миру" вже сприймається як невдалий жарт.
показати весь коментар
19.01.2026 16:03 Відповісти
ТАК А ЩО НЕ ТАК?)

Рудий все життя казав що він заздрить диктаторам. Він в біса не розуміє нашо йому інші люди. Він прямо каже - "як я скажу так і буде". Все логічно поки.
показати весь коментар
19.01.2026 16:03 Відповісти
Американський народ хай готується до того, що Трамп введе норму, що присяжними в судах можуть бути тільки такі самі злочинці, як і підсудний !
19.01.2026 16:08
показати весь коментар
19.01.2026 16:08 Відповісти
А мільярд за вступ Лукашенко займе у Трампа? З Богом.
19.01.2026 16:09
показати весь коментар
19.01.2026 16:09 Відповісти
Ну ви таке кажете! Для друзєй вхід вільний
19.01.2026 16:13
показати весь коментар
19.01.2026 16:13 Відповісти
А вихід за два мільярди?
показати весь коментар
19.01.2026 18:19 Відповісти
Трамп це відморпожений тупий жлоб ,в якого жодного уявлення що таке демократія чи міжнародне право, ось і гостей таких запрошує воєних злочинців як путін ,лукашенко,так він хотів ввійти в історію, він в неї ввійшов як найбільш недоумковатий президент США за остані сто років.
19.01.2026 16:10
показати весь коментар
19.01.2026 16:10 Відповісти
Всіх своїх ******** друзєй запрошує, чмо.
19.01.2026 16:12
показати весь коментар
19.01.2026 16:12 Відповісти
це якийсь хитрий план
показати весь коментар
19.01.2026 16:12 Відповісти
По наказу хуііла кремлівського агент Краснов виконує програму по розвалу НАТО, Європи та розподілу світу, але через те, що Краснов сам по собі дегенерат, то виходить зовсім по дебільному. Його малинові погони просвічуються крізь всі маскування.
19.01.2026 16:13
показати весь коментар
19.01.2026 16:13 Відповісти
А кімвиньхуня теж покличе???
показати весь коментар
19.01.2026 16:16 Відповісти
Всіх вбивць, терористів і диктаторів до себе запросило. Людоїди будуть святкувати день вегетаріанства і їсти дітей
19.01.2026 16:17
показати весь коментар
19.01.2026 16:17 Відповісти
Януковича треба запросити та Медведчука!! Путін 2 лярди за них даст..чи передаст.....
19.01.2026 16:20
показати весь коментар
19.01.2026 16:20 Відповісти
Трамп очолив вісь зла
показати весь коментар
19.01.2026 16:27 Відповісти
він сам є злом
показати весь коментар
20.01.2026 02:07 Відповісти
Непогана команда! Орбан,Лукашенко,Ху&ло.
19.01.2026 16:30
показати весь коментар
19.01.2026 16:30 Відповісти
всіх пдрів позбирає тангопляс
показати весь коментар
19.01.2026 16:34 Відповісти
Занавєс ...............................! 🤪
19.01.2026 16:35
..
показати весь коментар
19.01.2026 16:35 Відповісти
Це вже зовсім в голові не вкладається, все сміття та непотріб в одному місці збирає, руда обіссяна собака.
19.01.2026 16:48
показати весь коментар
19.01.2026 16:48 Відповісти
Перефразую - "П*дараси всехЪ стран - обЪединяйтесь!"...
19.01.2026 16:54
показати весь коментар
19.01.2026 16:54 Відповісти
… і мішок солі та гречки ще би прикупити. Бляха
показати весь коментар
19.01.2026 17:00 Відповісти
Збирає все кодло до кучі щоб його одним махом прихлопнути яик в мишоловці
показати весь коментар
19.01.2026 17:06 Відповісти
Ким Чен Ина не забув? Без нього склад буде не повний.
показати весь коментар
19.01.2026 17:10 Відповісти
Я слушаю израильских блогеров они в О---е!
показати весь коментар
19.01.2026 17:21 Відповісти
А Ху...ло запрошене?
показати весь коментар
19.01.2026 17:49 Відповісти
Еще вчера. 😡 Письков радостно доложил. Рыжий обезьян в угаре...
показати весь коментар
19.01.2026 18:50 Відповісти
Кунсткамера!.. 🤡🤮
показати весь коментар
19.01.2026 18:20 Відповісти
А Мадуро,а Ким Чен Ина...Дурдом
показати весь коментар
19.01.2026 19:05 Відповісти
Все по плану пу. Дуже схоже на дії краснова
показати весь коментар
19.01.2026 20:26 Відповісти
Це вже повний піпец у цьому шапітолію....
показати весь коментар
19.01.2026 21:12 Відповісти
Трамп-xyйямп.
показати весь коментар
19.01.2026 21:24 Відповісти
 
 