Трамп запросив Лукашенка до "Ради миру" щодо Гази, - МЗС Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав звернення від президента США Дональда Трампа із запрошенням увійти до складу Ради миру щодо сектора Гази.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Руслан Варанков, якого цитує БЕЛТА, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, білоруська сторона "високо оцінила" пропозицію від США.
"Ми також розглядаємо цю пропозицію як визнання особистих заслуг і міжнародного авторитету глави білоруської держави. Пропозиція була доведена до відома президента Республіки Білорусь і сприйнята ним позитивно", - зазначив Варанков.
Він додав, що Білорусь готова долучитися до діяльності "Ради миру", очікуючи розширення її повноважень за межі мандата щодо Гази.
За словами представника МЗС, це має сприяти участі організації у врегулюванні міжнародних конфліктів і формуванню "нової архітектури безпеки".
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кім Чен Іна і тоді була би повна банда диктаторів і
дигенератів 😡
світ догори дригом...
більше віриться в те що ядерку забрали для нинішнього сценарію розділення зон впливу ніж в те що це розвод
проти рф, північної кореї, ірану..
коли будеш щось робити,
як обіцяв..
Ждем.
Певно,вже не менш
як генерал-майор
краснов.
І не дійде до рудого, що він за дуже дешево розпродає авторитет США, в який на порядки більше вбухано було впродовж десятиліть.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ще не з'явившись, ця "рада миру" вже сприймається як невдалий жарт.
Рудий все життя казав що він заздрить диктаторам. Він в біса не розуміє нашо йому інші люди. Він прямо каже - "як я скажу так і буде". Все логічно поки.
..