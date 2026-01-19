Коментарі Трампа не змінюють права Гренландії на самовизначення, - прем’єр Нільсен

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що останні коментарі президента США Дональда Трампа не змінюють консенсусу, який склався на підтримку права Гренландії на самовизначення свого майбутнього.

Про це він написав у фейсбуці.

Нільсен нагадав про масові демонстрації проти зазіхань американського президента, які відбулися вихідними у Гренландії та Данії. Він подякував громадянам за мирне висловлення поваги до країни та демократії, а також за підтримку з боку інших держав і світових лідерів.

Прем’єр підкреслив, що погрози США щодо введення мит та інші заяви не змінюють позиції Гренландії. "Ми не піддаємося тиску. Ми твердо стоїмо на позиціях діалогу, поваги та міжнародного права", - зазначив він.

Нільсен також повідомив про заплановану зустріч глави гренландського МЗС і міністра оборони Данії з генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі, де обговорюватимуть безпеку в Арктиці.

"Саме тут ми беремо на себе відповідальність і наполягаємо на тому, щоб діалог про безпеку відбувався з нами і з повагою до нашої ролі та нашої країни", - додав прем’єр.

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

