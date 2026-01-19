Бессент порівняв стратегічні наміри щодо Гренландії з Кримом: "Я вірю, що європейці зрозуміють"

Міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував заяви президента Дональда Трампа щодо можливого контролю над Гренландією, порівнявши ситуацію з анексією Криму Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC.

Він зазначив, що США мають "асиметричну" інформацію про загрози в Арктиці та що Трамп "дивиться стратегічно" на можливу майбутню битву за цей регіон.

"Які докази були, що росіяни зайдуть у Крим? Було багато доказів щодо України. Що ми знаємо: Гренландія може бути захищена лише у складі США", - сказав Бессент, додаючи, що такий підхід дозволяє уникнути конфлікту.

На запитання, чим анексія Гренландії США відрізнятиметься від російської анексії Криму, міністр відповів: "Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи та найкраще для Сполучених Штатів".

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Данія не може захистити Гренландію від загроз з боку Росії та Китаю, хоча командувач Арктичних сил Данії спростував наявність іноземних військових поблизу острова.

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

