Бессент порівняв стратегічні наміри щодо Гренландії з Кримом: "Я вірю, що європейці зрозуміють"

Міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував заяви президента Дональда Трампа щодо можливого контролю над Гренландією, порівнявши ситуацію з анексією Криму Росією.

Він зазначив, що США мають "асиметричну" інформацію про загрози в Арктиці та що Трамп "дивиться стратегічно" на можливу майбутню битву за цей регіон.

"Які докази були, що росіяни зайдуть у Крим? Було багато доказів щодо України. Що ми знаємо: Гренландія може бути захищена лише у складі США", - сказав Бессент, додаючи, що такий підхід дозволяє уникнути конфлікту.

На запитання, чим анексія Гренландії США відрізнятиметься від російської анексії Криму, міністр відповів: "Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи та найкраще для Сполучених Штатів".

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Данія не може захистити Гренландію від загроз з боку Росії та Китаю, хоча командувач Арктичних сил Данії спростував наявність іноземних військових поблизу острова.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

+14
Ну хоч десь він правий. Так це ЗАХВАТ ЧУЖОЇ ДЕРЖАВИ - так само як із Кримом.

А ЕУРОПЕЦІ які нам тоді тикали мов "помовчіть у нас тут бізнес" ну так дяді і тьоті прийшла ваша черга, і це ще не все я впевнений. Боякщо нема яйок то бути вам євнухами
19.01.2026 13:51 Відповісти
А потім ще й скажуть що українці зрозуміють коли Тромб визнає рим і дамбас рашистською територією? Гренландія і крим взаємопов'язані в цьому сенсі. Якщо Тромб захопить Гренландію то ***** вимагатиме і собі Україну. Мовляв баш на баш. Ми з Китаєм, Вугорщиною, Іраном, Індією і тд... визнаємо Гренландію американською а Ти визнаєш Україну російською і ще й премію міра вручимо тобі.
19.01.2026 13:58 Відповісти
Придурок! Він, порівнюючи "ситуацію з Гренландією", з Кримом, порівнює Трампа, з Путіним...
19.01.2026 13:54 Відповісти
Україна одразу висловить дуже великий рівень занепокоєності щодо ситуації із Гренландією.
19.01.2026 13:51 Відповісти
це кодло дегенератів та ділків
19.01.2026 14:08 Відповісти
А з яйками жити завжди краще?
19.01.2026 14:19 Відповісти
Крим для нас приклад як потрбно діяти - путлєр забрав Крим - світ вмив руки - ми заберем Гренландію і надіємся на туж реакцію - Бессент
19.01.2026 13:53 Відповісти
Придурок! Він, порівнюючи "ситуацію з Гренландією", з Кримом, порівнює Трампа, з Путіним...
19.01.2026 13:54 Відповісти
а він хіба це мав на увазі? ніт. він мав на увазі, що раз Крим був незахищений, то туди зайшли кацапи, а в Гренландію кацапи не зайдуть, якщо вона буде під захистом США. ось що він мав на увазі.
19.01.2026 14:03 Відповісти
Твій гаманець не захищений від кацапів. Терміново передай його мені на зберігання або заберу силою.
🤦‍♂️
19.01.2026 14:13 Відповісти
мій гаманець, то є мій гаманець. а Гренландія - то є Гренландія. вона нічия по праву власності. і ніхто не буде за неї воювати з американцями. і американці не будуть за неї воювати з європейцями. все порішають дипломатичними шляхами. і риторика українців тут потрібна рівновіддалена як від Штатів, так і від європейців. жодного нагнітання на протистояння чи військові дії від нас бути не повинно. для нас найбільш прийнятно, щоб чим пошвидше закінчилася та вся істерія навкого Гренландії. швидко, мирно, дипломатично і стратегічно правильно і взаємовигідно для європейців, американців, канадців. бо коли будуть і далі гризтися, то тоді кацапи будуть тільки руки потирати.
19.01.2026 15:30 Відповісти
Твій гаманець нічий по праву власності. І ніхто не буде за нього воювати зі мною. Порішаємо дипломатичними шляхами.
19.01.2026 16:15 Відповісти
мій гаманець мій по праву власності. )
19.01.2026 16:17 Відповісти
Як і Гренландія - данська.
19.01.2026 16:29 Відповісти
не факт.
19.01.2026 16:40 Відповісти
факт. зафіксований в купі різних документів. на твій гаманець мабуть жодного нема )
19.01.2026 16:42 Відповісти
у тих документах є можливість Гренландії стати незалежною країною. не датчани мають вирішувати їхню долю, а самі мешканці Гренландії.
19.01.2026 16:46 Відповісти
Трампиня по-моєму ніяких гренландців не питав і прем'єру їхньому погрожував.
19.01.2026 17:06 Відповісти
не питав, бо він є фрік. ) насправді Золотий купол там потрібен. для американців. та й для канадців теж. як вони його там розмістять - то вже інше питання. головне - він там потрібен. і не Гренландію захищати він там потрібен, а США та й Канаду в тому числі. та й Європу також. від можливих потенційних атак кацапських МБР.
19.01.2026 20:31 Відповісти
І шо, данці не дають ставити на Гренландії той купол?
19.01.2026 20:33 Відповісти
не знаю. проте такі надсерйозні об'єкти ставити на орендованій території якось некомільфо виглядає. це ж не тільки зараз той бзік у Чуба стосовно Гренландії, про наміри прибрати до своїх рук Гренландію в американців уже протягом десятиліть час від часу говорять.
19.01.2026 20:42 Відповісти
Ну тоді хай не ставлять, які проблеми. Це ж Америці потрібно а не Данії.
19.01.2026 20:50 Відповісти
ну так проблема в тому, що Америка хоче бути захищеною.
19.01.2026 21:07 Відповісти
Тоді хай не вийожуються і розміщує зброю на території країни-союзника який їй це люб'язно дозволяє.
19.01.2026 21:16 Відповісти
та натура у нього така фрікова - вийожуватися. ) хоча союзникам вони продають лайтову експортну версію зброї, не розкриваючи повністю усіх її переваг і можливостей. а тут таку зброю розміщувати на чужій землі. не дуже надвйний варіант. тому Чуб і казиться.
19.01.2026 21:22 Відповісти
В них там своя база є, фактично крім США ніхто тої зброї не торкатиметься.
Але дондон не тому казиться. Просто хоче загарбати землі (хай і з кригою) і корисних копалин. Інше то все розмови на користь бідних.
19.01.2026 21:31 Відповісти
а чого ж тоді інші американські президенти кілька десятиліть тому теж підіймали питання приєднання Гренландії? це ж не тільки ідея Чуба, яка сьогодні появилася. У Штатах час від часу давно уже піднімають це питання.. звісно, це не відміняє твердження, що містер Рудий Чуб - це реальний фрік. )
19.01.2026 21:37 Відповісти
А шо до трампині американці не були ніколи імперіалістами?
19.01.2026 21:48 Відповісти
бути імперіалістами можна по-різному. якщо розширення впливу Штатів у світі відбувається через розвиток, прогрес, покращення умов людського життя, то такий імперіалізм має тільки вітатися. інша справа імперіалізм кацапський, який просто топить усіх в крові і руїнах, хто не приймає його імперію.
19.01.2026 22:17 Відповісти
Анексія чужих територій без згоди їх населення і власників - це який імперіалізм? Хороший чи кацапський?
19.01.2026 22:25 Відповісти
ну точно не кацапський. бо ніхто там воювати і лити кров точно не буде.
19.01.2026 22:28 Відповісти
"бєсковний захват крима" - десь я це вже чув
Принаймні стадія підготовки мало чим відрізняється - ось нам треба хоч усрись, тому ваша думка не важлива.
19.01.2026 22:30 Відповісти
то менше слухай таку ху йню. бо захват Крима точно був кровний.
19.01.2026 22:31 Відповісти
Правда в тому що захоплення Мадури було ще більш кривавим, але трампидло бреше що це була чудова майже мирна операція. Тому з Гренландією все можливо.
19.01.2026 22:34 Відповісти
Мадура заслужив. тому пох. загинули воєнні прєступніки, які покривали воєного прєступніка. і порівнювати захоплення Мадури із захопленням Криму - то є повний брєд. особам, які це порівнюють потрібно лікуватись..
19.01.2026 23:02 Відповісти
Мадуро був суверенних президентом суверенної країни. І особою з дипломатичним імунітетом. США могли би засудити його і його країну в міжнародних судах за мутну націоналізацію їх нафтових фірм. Але натомість вибрали вторгнення і вбивство, наклавши купу лайна на міжнародне право.

Вийми трохи голову з дупи і перестань молитись на святих американчиків. Можливо вони прогресивніші і не такі відбиті як кацапи але називати чорне білим тільки тому що тобі це вигідно в даних відрізок часу - бо це і є типова кацапська поведінка, яка в свою чергу є просто підвидом готтентотської моралі. Погугли що це таке якщо не знав.
19.01.2026 23:17 Відповісти
Мадура - нелегітимний, бо програв вибори і втопив опозицію і протести у крові. тому все по ділу. от і постане перед судом зараз.
19.01.2026 23:29 Відповісти
Яка різниця для міжнародних відносин? Країна член ООН, ніхто не має права вдератись і тим більше когось там красти/вбивати.
19.01.2026 23:58 Відповісти
ніхто не має права, прикриваючись міжнародним правом, топити власне населення в крові. ти ще скажи, що ти виступаєш на стороні Мадури. серйозно? ну-ну...
20.01.2026 08:03 Відповісти
цеж саме можна сказати про лукашенко і багато кого. Але піндоси напали там, де їм треба. Як і кацапи
20.01.2026 02:17 Відповісти
слово "піндоси" вживають тільки кацапи та їхні прихвостні. от ти і спалився, кацапський прихвостню. хоча від тебе тут тим болотним гімнєцом уже давненько тут на форумі *******..
20.01.2026 08:05 Відповісти
від тебе ******* ще гірше, але що поробиш
21.01.2026 01:15 Відповісти
та нічого ти не поробиш. ти тільки можеш сраку свою витерти, щоб менше попахувало від тебе..
21.01.2026 01:36 Відповісти
Я тобі вже не раз радив, словами кацапського прислів"я: "Молчи - сойдёшь за умного..."
Трамп хоче "зайти" в Гренландію, не для "захисту" - для цього достатньо розмістить там, додатково, військові бази, на суходолі, і один з флотів - навкруги узбережжя. А тут - нахабна АНЕКСІЯ території... Анексія для майбутньої експлуатації родовищ корисних копалин...
19.01.2026 14:16 Відповісти
Трамп хоче зайти в Гренландію не для захисту Гренландії, а в першу чегу для захисту самих США від потенційних кацапських МБР. розміщувати бази стратегічної ПРО краще на власній території, а не на чужій чи орендованій. захист тих льодовиків чи копання там рідкоземів - то не головне. головне - розмістити там Золотий купол стратегічної ПРО.
19.01.2026 14:38 Відповісти
"Не всіх дурних война вбила..."
19.01.2026 15:09 Відповісти
ну так війна ще ж не закінчилась...
19.01.2026 15:21 Відповісти
А - тебе вб"ють "завтра"? Тоді я спокійний... Значить, "завтра" я вже не буду читать твою маячню...
19.01.2026 15:24 Відповісти
а якщо вас вб'ють завтра?
19.01.2026 16:02 Відповісти
Тоді буде протилежна ситуація... Мене не стане - і не буде кому сказать придурку, що він ІДІОТ...
19.01.2026 16:04 Відповісти
ну так це ж не корелює з вашим попереднім висловом. "не всіх дурних війна побила". якщо вас не стане, то тоді, виходячи із вашого попереднього допису, це буде означати, що на одного дурня (вас) стало менше..
19.01.2026 16:10 Відповісти
Не прикидайся "дурником" - твої дурні дописи відомі всьому форуму...
19.01.2026 16:12 Відповісти
та невже? мої дописи збирають тут купу вподобайок. були би вони дурними, то і вподобайок би не було. в у вас тут гризня постійно іде із різними форумчанами. такий собі підстаркуватий самозакоханий і самий вумний нарцис. )
19.01.2026 16:16 Відповісти
Воно й видно...
От тих ДЕВ"ЯТЬ - і є тими дурними, яких не вбила війна..."
19.01.2026 16:28 Відповісти
19.01.2026 16:38 Відповісти
Ще "поляпай" себе по потилиці...
19.01.2026 16:39 Відповісти
я ж вам не про підписників писав, а про вподобайки написаних мною коментарів. )
19.01.2026 16:42 Відповісти
А я "вподобайки" не рахую... Мені достатньо кількості моїх підписників... Тобто тих людей, які стараються не пропустить мною викладену інформацію...
19.01.2026 16:46 Відповісти
та мова тут не про рахую чи не рахую вподобайки. мова тут про те, що ви даєте оцінку моїм коментврям, що вони є дурні. і вам парирував, що якби мої коментарі були дурними, то їх форумчани не відмічали би вподобайками взагалі. висновок - ваша оцінка моїх коментарів є неадекватною. крапка.
19.01.2026 20:25 Відповісти
Ну то подивися, скільки "вподобайок" поставили під моїми коментарями, стосовно критики твоєї маячні. І скільки форумчан стали на твій захист...
От і ВСЕ...
19.01.2026 21:07 Відповісти
та і не про сьогоднішні коментарі і вподобайки мова йде. а про коментарі і вподобайки до тих коментарів за ці роки на форумі. та й самі ви не раз відмічали мої коментарі вподобайками. а дурні коментарі ви навряд чи стали би відмічати вподобайками...
19.01.2026 21:19 Відповісти
Та мені "насрать", що я КОЛИСЬ ставив тобі "вподобайки"... Можливо, ти не був колись таким "прибабахнутим". Але час іде, хвороба прогресує... І зараз ти пишеш відверту маячню...Тому я взагалі перестав реагувать на неї... Тим більше, що у тебе почала розвиваться логорея... Тебе "зачепиш - так, наче, возом...". Починається нестримне "слововиверження"... Тобі, про це, не тільки я писав... Так що "Йди лісом!". У мене немає бажання з тобою "пісюнами міряться...".
19.01.2026 21:27 Відповісти
ого як підгоріло у вас. ) ви як будете "срать", то не забудьте штани зняти. не дякуйте за пораду. )
19.01.2026 21:30 Відповісти
У мене "підгоріло"? Та я "спокійний, як удав"...
Це ти "з штанів вискакуєш", щоб показать свою "значущість"...
19.01.2026 21:42 Відповісти
добре якщо так. бо не варто на старості так нервувати, тим більше на якихось форумах в тирнеті. )) і не має у мене ніякої "значущості". є просто реакція на ваші хамські випади у мій бік. ось і все. принаймні, я ніколи собі не дозволяв вам хамити і обзивати вас..
19.01.2026 22:22 Відповісти
"Йди лісом!..."
19.01.2026 22:23 Відповісти
19.01.2026 22:27 Відповісти
Захищати від ***** запрошеннями до "ради трампа"?
19.01.2026 14:20 Відповісти
???
19.01.2026 14:39 Відповісти
так він правий в цьому: Трамп і ***** - "двоє із ларца, одінакових з ліца".
19.01.2026 14:58 Відповісти
В Америці епідемія трампоанексізма, чи нахабної агресії. Вони думають, що вони 'обрані', а всі інші якісь плєбєї. Це політика неоколоніалізму.
19.01.2026 13:57 Відповісти
19.01.2026 13:58 Відповісти
амриканцям покуй чи визнають кацапи Гренландію за американцями чи не визнають.
19.01.2026 14:05 Відповісти
A хто сумнівався((Ми Крим,а ви - Гренландію,потім може Канаду,Мексику..,а ми далі Молдову,Латвію...Вірменію,а вони Тайвань...((ппц
19.01.2026 14:00 Відповісти
Кому він спагетті на вуха вішає?Трамп рветься до корисних копалин.Якщо є спеціалісти геофізики,геологи то вони підрахують на яку суму там залягає.Це по-перше,по-друге,виставити суму Трампу по придбанню Гренландії і не євро менше.Думаю,що для Трампа сума буде не вигідною і він відмовиться або повинен бути анексувати острів
19.01.2026 14:05 Відповісти
Да с Крымом ситуация похожа. Тогда нам европейцы советовали глотнуть. Теперь глотать придется европейцам. Символично, но логично. С чем я их и поздравляю.
19.01.2026 14:07 Відповісти
Тепер я зрозумів чому ж американці не підіймаються масово проти свого рудого калігули? Він хитро затронув в амерів теж саме на чому грає ху.йлоо - ми вялікіє, ми магучіє, ми самиє самиє і всє є наше! Пробудив у нації саме хибне!
19.01.2026 14:08 Відповісти
Нее, трамп із командою не проросійські, просто все так складається...
19.01.2026 14:11 Відповісти
Один довбо(ОЙ)б, порівнює іншого довбо(ОЙ)ба, з довбо(ОЙ)бом меньшого зросту - БРАВО!!!
19.01.2026 14:23 Відповісти
Сіт летить у прірву через виборців імбИцилів, які повірили берхунам.
19.01.2026 14:24 Відповісти
Окрім копалин, це кодло ніщо не цікавить. Які гарантії безпеки може надати ця гопота нелякана?
19.01.2026 14:27 Відповісти
Це ти про трумпівську хунту в США?
19.01.2026 14:34 Відповісти
Ну так.
19.01.2026 14:51 Відповісти
Гренландия нахрен не нужна Европе - это чистая гордость и ничего больше. Отдали бы США и не парились. Но они, типа, патриоты.
В Крыму же живут миллионы украинцев.
19.01.2026 14:43 Відповісти
а те, що місцеві інуїти в Гренландії не хочуть в США ні за які гроші - не враховується?
19.01.2026 15:00 Відповісти
Население Гренландии 60 тысяч человек.
19.01.2026 15:12 Відповісти
значить, їхнє бажання мати власну незалежну державу, отримати цю незалежність цивілізованим (нехай довгим в часі) способом - ***** для тебе?
19.01.2026 15:14 Відповісти
Если ты думаешь что датчане вдруг стали защитниками инуитской независимости, то ты просто наивен. Это чисто гордость - типа, не забирайте нашу подконтрольную территорию.
19.01.2026 15:16 Відповісти
Не готовий говорити за данців, як вони сталяся до незалежності інуаїтів (але підозрюю, що нейтрально: хочуть - то нехай беруть); але бачу на прикладі інфи "Коментарі Трампа не змінюють права Гренландії на самовизначення, - заявив Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен. Мовляв, останні коментарі президента США Дональда Трампа не змінюють консенсусу, який склався на підтримку права Гренландії на самовизначення свого майбутнього."
19.01.2026 21:12 Відповісти
60 тисяч не можуть створити державу - не вистачить бюджету на державні витрати (оборону, медицину, дороги, мости)
19.01.2026 17:04 Відповісти
ну нехай це вони свмі вирішують; я ж говорю, що їхній щлях до незалежності непростий та довгий в часі.
19.01.2026 21:14 Відповісти
Все вірно, він якраз порівняв рудого з кремлівським ****** - два чоботи пара, так і є.
19.01.2026 15:06 Відповісти
Абсолютно різні "чоботи". Бо нишком точать ножа один на одного.
А третій терпляче очікує на березі річки... (може Амура, може Хуанхе чи Потомака...)
19.01.2026 16:08 Відповісти
це треба так розуміти, що "через крим мали летіти ракети на США" ?

так чому тоді Кеннеді прибрав ядерні ракети з Туреччини після карибської кризи, чи Туреччина теж крима злякалася ?
19.01.2026 17:05 Відповісти
І чим ці американські недоумки відрізняються від мацькалів, і справа ж не в трампону, бо воно є квінтесенцією середного американця, як і пуйло - більшості кацапів, у голові одна єдина думка - відібрати, віджати, я як не виходить, то вкрасти. Одне жахає, що наші скомпроментовані у крадіжках і корупції "керівники" пруться і пруться у ту дебільну америку про щось домовлятися з гопотою американською, вони ж не тільки себе принижують, вони убогі нас і нашу Державу принижують. Ганьба!!!
19.01.2026 18:52 Відповісти
 
 