Бессент порівняв стратегічні наміри щодо Гренландії з Кримом: "Я вірю, що європейці зрозуміють"
Міністр фінансів США Скотт Бессент прокоментував заяви президента Дональда Трампа щодо можливого контролю над Гренландією, порівнявши ситуацію з анексією Криму Росією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC.
Він зазначив, що США мають "асиметричну" інформацію про загрози в Арктиці та що Трамп "дивиться стратегічно" на можливу майбутню битву за цей регіон.
"Які докази були, що росіяни зайдуть у Крим? Було багато доказів щодо України. Що ми знаємо: Гренландія може бути захищена лише у складі США", - сказав Бессент, додаючи, що такий підхід дозволяє уникнути конфлікту.
На запитання, чим анексія Гренландії США відрізнятиметься від російської анексії Криму, міністр відповів: "Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи та найкраще для Сполучених Штатів".
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Данія не може захистити Гренландію від загроз з боку Росії та Китаю, хоча командувач Арктичних сил Данії спростував наявність іноземних військових поблизу острова.
Що передувало?
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Лідери ЄС та Великої Британії відреагували на наміри президента США Дональда Трампа запровадити мита на низку європейських держав через їхню позицію щодо Гренландії.
Плани США на Гренландію
- На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
А ЕУРОПЕЦІ які нам тоді тикали мов "помовчіть у нас тут бізнес" ну так дяді і тьоті прийшла ваша черга, і це ще не все я впевнений. Боякщо нема яйок то бути вам євнухами
🤦♂️
Але дондон не тому казиться. Просто хоче загарбати землі (хай і з кригою) і корисних копалин. Інше то все розмови на користь бідних.
Принаймні стадія підготовки мало чим відрізняється - ось нам треба хоч усрись, тому ваша думка не важлива.
Вийми трохи голову з дупи і перестань молитись на святих американчиків. Можливо вони прогресивніші і не такі відбиті як кацапи але називати чорне білим тільки тому що тобі це вигідно в даних відрізок часу - бо це і є типова кацапська поведінка, яка в свою чергу є просто підвидом готтентотської моралі. Погугли що це таке якщо не знав.
Трамп хоче "зайти" в Гренландію, не для "захисту" - для цього достатньо розмістить там, додатково, військові бази, на суходолі, і один з флотів - навкруги узбережжя. А тут - нахабна АНЕКСІЯ території... Анексія для майбутньої експлуатації родовищ корисних копалин...
Яр Холодний
Rino Rino
От тих ДЕВ"ЯТЬ - і є тими дурними, яких не вбила війна..."
От і ВСЕ...
Це ти "з штанів вискакуєш", щоб показать свою "значущість"...
виборцівімбИцилів, які повірили берхунам.
В Крыму же живут миллионы украинцев.
А третій терпляче очікує на березі річки... (може Амура, може Хуанхе чи Потомака...)
так чому тоді Кеннеді прибрав ядерні ракети з Туреччини після карибської кризи, чи Туреччина теж крима злякалася ?