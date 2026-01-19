Бессент сравнил стратегические намерения в отношении Гренландии с Крымом: "Я верю, что европейцы поймут"

Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал заявления президента Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией, сравнив ситуацию с аннексией Крыма Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что США располагают "асимметричной" информацией об угрозах в Арктике и что Трамп "смотрит стратегически" на возможную будущую битву за этот регион.

"Какие доказательства были, что россияне зайдут в Крым? Было много доказательств относительно Украины. Что мы знаем: Гренландия может быть защищена только в составе США", - сказал Бессент, добавив, что такой подход позволяет избежать конфликта.

Читайте также: Трамп "войдет в историю" в случае контроля США над Гренландией, - Песков

На вопрос, чем аннексия Гренландии США будет отличаться от российской аннексии Крыма, министр ответил: "Я верю, что европейцы поймут, что это лучшее для Гренландии, лучшее для Европы и лучшее для Соединенных Штатов".

Напомним, ранее Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию от угроз со стороны России и Китая, хотя командующий Арктическими силами Дании опроверг наличие иностранных военных вблизи острова.

Читайте также: Стере ответил Трампу: Нобелевскую премию присуждает независимый комитет, а не правительство Норвегии

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

Читайте также: Трамп написал письмо премьеру Норвегии Стере: Больше не чувствую обязанности думать только о мире

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также: Дания ничего не делала с российской угрозой в Гренландии, теперь это будет сделано, - Трамп