Бессент сравнил стратегические намерения в отношении Гренландии с Крымом: "Я верю, что европейцы поймут"
Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал заявления президента Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией, сравнив ситуацию с аннексией Крыма Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC.
Он отметил, что США располагают "асимметричной" информацией об угрозах в Арктике и что Трамп "смотрит стратегически" на возможную будущую битву за этот регион.
"Какие доказательства были, что россияне зайдут в Крым? Было много доказательств относительно Украины. Что мы знаем: Гренландия может быть защищена только в составе США", - сказал Бессент, добавив, что такой подход позволяет избежать конфликта.
На вопрос, чем аннексия Гренландии США будет отличаться от российской аннексии Крыма, министр ответил: "Я верю, что европейцы поймут, что это лучшее для Гренландии, лучшее для Европы и лучшее для Соединенных Штатов".
Напомним, ранее Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию от угроз со стороны России и Китая, хотя командующий Арктическими силами Дании опроверг наличие иностранных военных вблизи острова.
Что предшествовало?
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
А ЕУРОПЕЦІ які нам тоді тикали мов "помовчіть у нас тут бізнес" ну так дяді і тьоті прийшла ваша черга, і це ще не все я впевнений. Боякщо нема яйок то бути вам євнухами
🤦♂️
Трамп хоче "зайти" в Гренландію, не для "захисту" - для цього достатньо розмістить там, додатково, військові бази, на суходолі, і один з флотів - навкруги узбережжя. А тут - нахабна АНЕКСІЯ території... Анексія для майбутньої експлуатації родовищ корисних копалин...
виборцівімбИцилів, які повірили берхунам.
В Крыму же живут миллионы украинцев.