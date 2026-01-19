РУС
Бессент сравнил стратегические намерения в отношении Гренландии с Крымом: "Я верю, что европейцы поймут"

Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал заявления президента Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией, сравнив ситуацию с аннексией Крыма Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC.

Он отметил, что США располагают "асимметричной" информацией об угрозах в Арктике и что Трамп "смотрит стратегически" на возможную будущую битву за этот регион.

"Какие доказательства были, что россияне зайдут в Крым? Было много доказательств относительно Украины. Что мы знаем: Гренландия может быть защищена только в составе США", - сказал Бессент, добавив, что такой подход позволяет избежать конфликта.

Читайте также: Трамп "войдет в историю" в случае контроля США над Гренландией, - Песков

На вопрос, чем аннексия Гренландии США будет отличаться от российской аннексии Крыма, министр ответил: "Я верю, что европейцы поймут, что это лучшее для Гренландии, лучшее для Европы и лучшее для Соединенных Штатов".

Напомним, ранее Трамп заявил, что Дания не может защитить Гренландию от угроз со стороны России и Китая, хотя командующий Арктическими силами Дании опроверг наличие иностранных военных вблизи острова.

Читайте также: Стере ответил Трампу: Нобелевскую премию присуждает независимый комитет, а не правительство Норвегии

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

Читайте также: Трамп написал письмо премьеру Норвегии Стере: Больше не чувствую обязанности думать только о мире

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также: Дания ничего не делала с российской угрозой в Гренландии, теперь это будет сделано, - Трамп

Автор: 

Топ комментарии
+5
Ну хоч десь він правий. Так це ЗАХВАТ ЧУЖОЇ ДЕРЖАВИ - так само як із Кримом.

А ЕУРОПЕЦІ які нам тоді тикали мов "помовчіть у нас тут бізнес" ну так дяді і тьоті прийшла ваша черга, і це ще не все я впевнений. Боякщо нема яйок то бути вам євнухами
19.01.2026 13:51 Ответить
+5
А потім ще й скажуть що українці зрозуміють коли Тромб визнає рим і дамбас рашистською територією? Гренландія і крим взаємопов'язані в цьому сенсі. Якщо Тромб захопить Гренландію то ***** вимагатиме і собі Україну. Мовляв баш на баш. Ми з Китаєм, Вугорщиною, Іраном, Індією і тд... визнаємо Гренландію американською а Ти визнаєш Україну російською і ще й премію міра вручимо тобі.
19.01.2026 13:58 Ответить
+4
В Америці епідемія трампоанексізма, чи нахабної агресії. Вони думають, що вони 'обрані', а всі інші якісь плєбєї. Це політика неоколоніалізму.
19.01.2026 13:57 Ответить
Україна одразу висловить дуже великий рівень занепокоєності щодо ситуації із Гренландією.
19.01.2026 13:51 Ответить
19.01.2026 13:51 Ответить
це кодло дегенератів та ділків
19.01.2026 14:08 Ответить
А з яйками жити завжди краще?
19.01.2026 14:19 Ответить
Крим для нас приклад як потрбно діяти - путлєр забрав Крим - світ вмив руки - ми заберем Гренландію і надіємся на туж реакцію - Бессент
19.01.2026 13:53 Ответить
Придурок! Він, порівнюючи "ситуацію з Гренландією", з Кримом, порівнює Трампа, з Путіним...
19.01.2026 13:54 Ответить
а він хіба це мав на увазі? ніт. він мав на увазі, що раз Крим був незахищений, то туди зайшли кацапи, а в Гренландію кацапи не зайдуть, якщо вона буде під захистом США. ось що він мав на увазі.
19.01.2026 14:03 Ответить
Твій гаманець не захищений від кацапів. Терміново передай його мені на зберігання або заберу силою.
🤦‍♂️
19.01.2026 14:13 Ответить
мій гаманець, то є мій гаманець. а Гренландія - то є Гренландія. вона нічия по праву власності. і ніхто не буде за неї воювати з американцями. і американці не будуть за неї воювати з європейцями. все порішають дипломатичними шляхами. і риторика українців тут потрібна рівновіддалена як від Штатів, так і від європейців. жодного нагнітання на протистояння чи військові дії від нас бути не повинно. для нас найбільш прийнятно, щоб чим пошвидше закінчилася та вся істерія навкого Гренландії. швидко, мирно, дипломатично і стратегічно правильно і взаємовигідно для європейців, американців, канадців. бо коли будуть і далі гризтися, то тоді кацапи будуть тільки руки потирати.
19.01.2026 15:30 Ответить
Я тобі вже не раз радив, словами кацапського прислів"я: "Молчи - сойдёшь за умного..."
Трамп хоче "зайти" в Гренландію, не для "захисту" - для цього достатньо розмістить там, додатково, військові бази, на суходолі, і один з флотів - навкруги узбережжя. А тут - нахабна АНЕКСІЯ території... Анексія для майбутньої експлуатації родовищ корисних копалин...
19.01.2026 14:16 Ответить
Трамп хоче зайти в Гренландію не для захисту Гренландії, а в першу чегу для захисту самих США від потенційних кацапських МБР. розміщувати бази стратегічної ПРО краще на власній території, а не на чужій чи орендованій. захист тих льодовиків чи копання там рідкоземів - то не головне. головне - розмістити там Золотий купол стратегічної ПРО.
19.01.2026 14:38 Ответить
"Не всіх дурних война вбила..."
19.01.2026 15:09 Ответить
ну так війна ще ж не закінчилась...
19.01.2026 15:21 Ответить
А - тебе вб"ють "завтра"? Тоді я спокійний... Значить, "завтра" я вже не буду читать твою маячню...
19.01.2026 15:24 Ответить
Захищати від ***** запрошеннями до "ради трампа"?
19.01.2026 14:20 Ответить
???
19.01.2026 14:39 Ответить
так він правий в цьому: Трамп і ***** - "двоє із ларца, одінакових з ліца".
19.01.2026 14:58 Ответить
В Америці епідемія трампоанексізма, чи нахабної агресії. Вони думають, що вони 'обрані', а всі інші якісь плєбєї. Це політика неоколоніалізму.
19.01.2026 13:57 Ответить
В сенсі обрані? На республіканському ФоксНьюз чітко написали навіщо потрібна Гренландія. Один із пунктів величезні залежні rare minerals. Це ж тільки українці самі розумні порарували свої надра, щоб тільки з Зе погодився побалакати Трамп.
19.01.2026 15:02 Ответить
А потім ще й скажуть що українці зрозуміють коли Тромб визнає рим і дамбас рашистською територією? Гренландія і крим взаємопов'язані в цьому сенсі. Якщо Тромб захопить Гренландію то ***** вимагатиме і собі Україну. Мовляв баш на баш. Ми з Китаєм, Вугорщиною, Іраном, Індією і тд... визнаємо Гренландію американською а Ти визнаєш Україну російською і ще й премію міра вручимо тобі.
19.01.2026 13:58 Ответить
амриканцям покуй чи визнають кацапи Гренландію за американцями чи не визнають.
19.01.2026 14:05 Ответить
A хто сумнівався((Ми Крим,а ви - Гренландію,потім може Канаду,Мексику..,а ми далі Молдову,Латвію...Вірменію,а вони Тайвань...((ппц
19.01.2026 14:00 Ответить
Кому він спагетті на вуха вішає?Трамп рветься до корисних копалин.Якщо є спеціалісти геофізики,геологи то вони підрахують на яку суму там залягає.Це по-перше,по-друге,виставити суму Трампу по придбанню Гренландії і не євро менше.Думаю,що для Трампа сума буде не вигідною і він відмовиться або повинен бути анексувати острів
19.01.2026 14:05 Ответить
Да с Крымом ситуация похожа. Тогда нам европейцы советовали глотнуть. Теперь глотать придется европейцам. Символично, но логично. С чем я их и поздравляю.
19.01.2026 14:07 Ответить
Тепер я зрозумів чому ж американці не підіймаються масово проти свого рудого калігули? Він хитро затронув в амерів теж саме на чому грає ху.йлоо - ми вялікіє, ми магучіє, ми самиє самиє і всє є наше! Пробудив у нації саме хибне!
19.01.2026 14:08 Ответить
Нее, трамп із командою не проросійські, просто все так складається...
19.01.2026 14:11 Ответить
Один довбо(ОЙ)б, порівнює іншого довбо(ОЙ)ба, з довбо(ОЙ)бом меньшого зросту - БРАВО!!!
19.01.2026 14:23 Ответить
Сіт летить у прірву через виборців імбИцилів, які повірили берхунам.
19.01.2026 14:24 Ответить
Окрім копалин, це кодло ніщо не цікавить. Які гарантії безпеки може надати ця гопота нелякана?
19.01.2026 14:27 Ответить
Це ти про трумпівську хунту в США?
19.01.2026 14:34 Ответить
Ну так.
19.01.2026 14:51 Ответить
Гренландия нахрен не нужна Европе - это чистая гордость и ничего больше. Отдали бы США и не парились. Но они, типа, патриоты.
В Крыму же живут миллионы украинцев.
19.01.2026 14:43 Ответить
а те, що місцеві інуїти в Гренландії не хочуть в США ні за які гроші - не враховується?
19.01.2026 15:00 Ответить
Население Гренландии 60 тысяч человек.
19.01.2026 15:12 Ответить
значить, їхнє бажання мати власну незалежну державу, отримати цю незалежність цивілізованим (нехай довгим в часі) способом - ***** для тебе?
19.01.2026 15:14 Ответить
Если ты думаешь что датчане вдруг стали защитниками инуитской независимости, то ты просто наивен. Это чисто гордость - типа, не забирайте нашу подконтрольную территорию.
19.01.2026 15:16 Ответить
Все вірно, він якраз порівняв рудого з кремлівським ****** - два чоботи пара, так і є.
19.01.2026 15:06 Ответить
 
 