Комментарии Трампа не меняют права Гренландии на самоопределение, - премьер Нильсен

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что последние комментарии президента США Дональда Трампа не меняют консенсуса, сложившегося в поддержку права Гренландии на самоопределение своего будущего.

Об этом он написалв Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Нильсен напомнил о массовых демонстрациях против посягательств американского президента, которые прошли в выходные в Гренландии и Дании. Он поблагодарил граждан за мирное выражение уважения к стране и демократии, а также за поддержку со стороны других государств и мировых лидеров.

Премьер подчеркнул, что угрозы США о введении пошлин и другие заявления не меняют позиции Гренландии. "Мы не поддаемся давлению. Мы твердо стоим на позициях диалога, уважения и международного права", - отметил он.

Нильсен также сообщил о запланированной встрече главы гренландского МИД и министра обороны Дании с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе, где будут обсуждать безопасность в Арктике.

"Именно здесь мы берем на себя ответственность и настаиваем на том, чтобы диалог о безопасности происходил с нами и с уважением к нашей роли и нашей стране", - добавил премьер.

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

