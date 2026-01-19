Комментарии Трампа не меняют права Гренландии на самоопределение, - премьер Нильсен
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что последние комментарии президента США Дональда Трампа не меняют консенсуса, сложившегося в поддержку права Гренландии на самоопределение своего будущего.
Об этом он написал в Facebook.
Нильсен напомнил о массовых демонстрациях против посягательств американского президента, которые прошли в выходные в Гренландии и Дании. Он поблагодарил граждан за мирное выражение уважения к стране и демократии, а также за поддержку со стороны других государств и мировых лидеров.
Премьер подчеркнул, что угрозы США о введении пошлин и другие заявления не меняют позиции Гренландии. "Мы не поддаемся давлению. Мы твердо стоим на позициях диалога, уважения и международного права", - отметил он.
Нильсен также сообщил о запланированной встрече главы гренландского МИД и министра обороны Дании с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе, где будут обсуждать безопасность в Арктике.
"Именно здесь мы берем на себя ответственность и настаиваем на том, чтобы диалог о безопасности происходил с нами и с уважением к нашей роли и нашей стране", - добавил премьер.
Что предшествовало?
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
8 січня, 2026
хто ще вірить команді Трампа ?
- скажіть, що обіцяєте інвестувати в сша 10 трлн євро
- перейменуйте якесь поселення в "trump city"
- вручіть премію, яку придумайте буквально сьогодні. І медальку, з золота, з силуетом трампа й три надписи "Зупинив 8 війн. Зберіг НАТО. Повернув Гренландію додому"
профіт. не дякуйте