Комментарии Трампа не меняют права Гренландии на самоопределение, - премьер Нильсен

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что последние комментарии президента США Дональда Трампа не меняют консенсуса, сложившегося в поддержку права Гренландии на самоопределение своего будущего.

Нильсен напомнил о массовых демонстрациях против посягательств американского президента, которые прошли в выходные в Гренландии и Дании. Он поблагодарил граждан за мирное выражение уважения к стране и демократии, а также за поддержку со стороны других государств и мировых лидеров.

Премьер подчеркнул, что угрозы США о введении пошлин и другие заявления не меняют позиции Гренландии. "Мы не поддаемся давлению. Мы твердо стоим на позициях диалога, уважения и международного права", - отметил он.

Нильсен также сообщил о запланированной встрече главы гренландского МИД и министра обороны Дании с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе, где будут обсуждать безопасность в Арктике.

"Именно здесь мы берем на себя ответственность и настаиваем на том, чтобы диалог о безопасности происходил с нами и с уважением к нашей роли и нашей стране", - добавил премьер.

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Лидеры ЕС и Великобритании отреагировали на намерения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на ряд европейских государств из-за их позиции по Гренландии.

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

