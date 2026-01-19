РУС
Трам создает "Совет мира"
2 760 64

Трамп пригласил Лукашенко в "Совет мира" по Газе, - МИД Беларуси

лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко получил обращение от президента США Дональда Трампа с приглашением войти в состав Совета мира по сектору Газа.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков, которого цитирует БЕЛТА, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, белорусская сторона "высоко оценила" предложение от США.

"Мы также рассматриваем это предложение как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства. Предложение было доведено до сведения президента Республики Беларусь и воспринято им положительно", - отметил Варанков.

Он добавил, что Беларусь готова присоединиться к деятельности "Совета мира", ожидая расширения его полномочий за пределы мандата в отношении Газы.

По словам представителя МИД, это должно способствовать участию организации в урегулировании международных конфликтов и формированию "новой архитектуры безопасности".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Топ комментарии
+34
усю шваль збирає таку як він
показать весь комментарий
19.01.2026 15:47 Ответить
+23
рудому залишилося до ради миру запросити хамас, талібан та хесболу і все у нього буде айс
світ догори дригом...
показать весь комментарий
19.01.2026 15:48 Ответить
+14
Чучхе наступний.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
усю шваль збирає таку як він
показать весь комментарий
19.01.2026 15:47 Ответить
аби накрити всіх одним тазом та заарештувати?
показать весь комментарий
19.01.2026 16:02 Ответить
Забув Трамп запросити ще корейського пончика ,
Кім Чен Іна і тоді була би повна банда диктаторів і
дигенератів 😡
показать весь комментарий
19.01.2026 16:07 Ответить
Покидьки усіх країн об'єдуйтесь
показать весь комментарий
19.01.2026 16:10 Ответить
у цієї швалі нема лишнього лярда баксів, щоб купити право на голос - так що рудий маразматик буде приймати рішення одноосібно
показать весь комментарий
19.01.2026 16:14 Ответить
Тромб для них зробить виняток як для засновників безкоштовно. Вони йому мінетом і лобизанням відпрацюють. Головне зараз Тромб хоче хоча б кимось себе окружити щоб не бути одиноким
показать весь комментарий
19.01.2026 16:29 Ответить
Представте собі що всю цю гниль Тромб вже пропонує впихнути в Україну як гарантів безпеки і міру. Це для тих хто до сих пір вірить в мірний план Тромба
показать весь комментарий
19.01.2026 16:19 Ответить
Палата №6 у повному зібранні!
показать весь комментарий
19.01.2026 16:23 Ответить
Відстійник а не рада, яке їхало таке і здибало.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:34 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 15:47 Ответить
Чучхе наступний.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:47 Ответить
Трамп працює як Наумов +Баканов разом узяті й без посередників ...
показать весь комментарий
19.01.2026 15:48 Ответить
В Києві бізнесмен Ваганян відкривав ногою двері у святая святих СБУ - (внутрішнє гестапо), а Трамп у Венесулу та Білорусь ...
показать весь комментарий
19.01.2026 15:52 Ответить
Чекаємо запрошення великого лідера Північної Кореї.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:48 Ответить
Дочекаєтесь.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:05 Ответить
рудому залишилося до ради миру запросити хамас, талібан та хесболу і все у нього буде айс
світ догори дригом...
показать весь комментарий
19.01.2026 15:48 Ответить
Ху...до запретило, це його корова і він її доїти буде сам
показать весь комментарий
19.01.2026 16:11 Ответить
Нда...світ здурів...А десь все-таки жевріє надія, що це все мега-розвод від штатів
показать весь комментарий
19.01.2026 15:49 Ответить
Ні, піндоси на чолі з тампом дійсно *********.
більше віриться в те що ядерку забрали для нинішнього сценарію розділення зон впливу ніж в те що це розвод
показать весь комментарий
19.01.2026 15:51 Ответить
віце президент ≪Ради миру≫ - Ким Чен Ин .
показать весь комментарий
19.01.2026 15:50 Ответить
руϟϟкава миру..
показать весь комментарий
19.01.2026 15:56 Ответить
так нехай збираються, заплатять Тампону 1лярд доллярів, а тампон візьме і здохне через тиждень
показать весь комментарий
19.01.2026 15:50 Ответить
Може це тактика така - зібрати всіх неадекватів разом, щоб простіше було контролювати🤔.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:50 Ответить
ось такий висновок напрошується тут найбільше. ))
показать весь комментарий
19.01.2026 16:13 Ответить
трумп,
проти рф, північної кореї, ірану..
коли будеш щось робити,
як обіцяв..
показать весь комментарий
19.01.2026 15:53 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 15:56 Ответить
Натуральний кретин
показать весь комментарий
19.01.2026 16:09 Ответить
Він і робить, запросив ***** до "Ради миру".
показать весь комментарий
19.01.2026 16:34 Ответить
Трамп, а когда ты пригласишь Северную Корею и Хезболлу?
Ждем.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:54 Ответить
А миллиард надо будет платить бульбашу или он как кабанчик орбан тоже будет «ОСНОВАТЕЛЕМ» ? 🤣😝
показать весь комментарий
19.01.2026 15:54 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2026 16:09 Ответить
Підгодовані підсвинки кремля і бидло 🤬
показать весь комментарий
19.01.2026 16:11 Ответить
Маразм кріпчає - пупс наступний
показать весь комментарий
19.01.2026 15:55 Ответить
Нічого дивного.
Певно,вже не менш
як генерал-майор
краснов.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:55 Ответить
О-о-о... Тепер ще залишаються Кім Чен Ір, і Хаменеї... І буде "Клуб фюрерів"... Гітлер "в гробу перевертається..."
показать весь комментарий
19.01.2026 15:56 Ответить
З цією "радою миру" все зрозуміло. Можна розходитися.
показать весь комментарий
19.01.2026 15:58 Ответить
ну не все. незабаром він запропонує перейменувати "раду миру" в "раді війні". ну щоб назва повністю відповідала змісту )
показать весь комментарий
19.01.2026 16:02 Ответить
і лукашенко погодиться. і на постачання газу в сектор, і білоруських крєвєток та інших морських фруктів. ну а постачання картоплі це святе. трамп буде тільки вітати такі додаткові ініціативи бульбохуйла!
показать весь комментарий
19.01.2026 16:00 Ответить
Вся справа в тому, що за вхід рудий мільярд бере.
І не дійде до рудого, що він за дуже дешево розпродає авторитет США, в який на порядки більше вбухано було впродовж десятиліть.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:01 Ответить
А шо взнесет таракан? мешок картофана?
показать весь комментарий
19.01.2026 16:03 Ответить
Трампу і без обстеження вже можна поставити діагноз - геморой головного мозку !!!
показать весь комментарий
19.01.2026 16:03 Ответить
"визнання особистих заслуг і міжнародного авторитету глави білоруської держави"
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ще не з'явившись, ця "рада миру" вже сприймається як невдалий жарт.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:03 Ответить
ТАК А ЩО НЕ ТАК?)

Рудий все життя казав що він заздрить диктаторам. Він в біса не розуміє нашо йому інші люди. Він прямо каже - "як я скажу так і буде". Все логічно поки.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:03 Ответить
Американський народ хай готується до того, що Трамп введе норму, що присяжними в судах можуть бути тільки такі самі злочинці, як і підсудний !
показать весь комментарий
19.01.2026 16:08 Ответить
А мільярд за вступ Лукашенко займе у Трампа? З Богом.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:09 Ответить
Ну ви таке кажете! Для друзєй вхід вільний
показать весь комментарий
19.01.2026 16:13 Ответить
Трамп це відморпожений тупий жлоб ,в якого жодного уявлення що таке демократія чи міжнародне право, ось і гостей таких запрошує воєних злочинців як путін ,лукашенко,так він хотів ввійти в історію, він в неї ввійшов як найбільш недоумковатий президент США за остані сто років.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:10 Ответить
Всіх своїх ******** друзєй запрошує, чмо.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:12 Ответить
це якийсь хитрий план
показать весь комментарий
19.01.2026 16:12 Ответить
По наказу хуііла кремлівського агент Краснов виконує програму по розвалу НАТО, Європи та розподілу світу, але через те, що Краснов сам по собі дегенерат, то виходить зовсім по дебільному. Його малинові погони просвічуються крізь всі маскування.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:13 Ответить
А кімвиньхуня теж покличе???
показать весь комментарий
19.01.2026 16:16 Ответить
Всіх вбивць, терористів і диктаторів до себе запросило. Людоїди будуть святкувати день вегетаріанства і їсти дітей
показать весь комментарий
19.01.2026 16:17 Ответить
Януковича треба запросити та Медведчука!! Путін 2 лярди за них даст..чи передаст.....
показать весь комментарий
19.01.2026 16:20 Ответить
Трамп очолив вісь зла
показать весь комментарий
19.01.2026 16:27 Ответить
Непогана команда! Орбан,Лукашенко,Ху&ло.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:30 Ответить
всіх пдрів позбирає тангопляс
показать весь комментарий
19.01.2026 16:34 Ответить
Занавєс ...............................! 🤪
..
показать весь комментарий
19.01.2026 16:35 Ответить
Це вже зовсім в голові не вкладається, все сміття та непотріб в одному місці збирає, руда обіссяна собака.
показать весь комментарий
19.01.2026 16:48 Ответить
Перефразую - "П*дараси всехЪ стран - обЪединяйтесь!"...
показать весь комментарий
19.01.2026 16:54 Ответить
… і мішок солі та гречки ще би прикупити. Бляха, це світ пішов по пи…
показать весь комментарий
19.01.2026 17:00 Ответить
Збирає все кодло до кучі щоб його одним махом прихлопнути яик в мишоловці
показать весь комментарий
19.01.2026 17:06 Ответить
Ким Чен Ина не забув? Без нього склад буде не повний.
показать весь комментарий
19.01.2026 17:10 Ответить
 
 