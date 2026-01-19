Трамп пригласил Лукашенко в "Совет мира" по Газе, - МИД Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко получил обращение от президента США Дональда Трампа с приглашением войти в состав Совета мира по сектору Газа.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков, которого цитирует БЕЛТА, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, белорусская сторона "высоко оценила" предложение от США.
"Мы также рассматриваем это предложение как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства. Предложение было доведено до сведения президента Республики Беларусь и воспринято им положительно", - отметил Варанков.
Он добавил, что Беларусь готова присоединиться к деятельности "Совета мира", ожидая расширения его полномочий за пределы мандата в отношении Газы.
По словам представителя МИД, это должно способствовать участию организации в урегулировании международных конфликтов и формированию "новой архитектуры безопасности".
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
Кім Чен Іна і тоді була би повна банда диктаторів і
дигенератів 😡
світ догори дригом...
більше віриться в те що ядерку забрали для нинішнього сценарію розділення зон впливу ніж в те що це розвод
проти рф, північної кореї, ірану..
коли будеш щось робити,
як обіцяв..
Ждем.
Певно,вже не менш
як генерал-майор
краснов.
І не дійде до рудого, що він за дуже дешево розпродає авторитет США, в який на порядки більше вбухано було впродовж десятиліть.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ще не з'явившись, ця "рада миру" вже сприймається як невдалий жарт.
Рудий все життя казав що він заздрить диктаторам. Він в біса не розуміє нашо йому інші люди. Він прямо каже - "як я скажу так і буде". Все логічно поки.
..