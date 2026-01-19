Трамп пригласил Нетаньяху в возглавляемый США "Совет мира" по Газе, - CNN
Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху присоединиться к возглавляемому США "Совету мира", который должен контролировать управление и восстановление послевоенной Газы.
Об этом CNN сообщил высокопоставленный израильский чиновник, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, приглашение было адресовано Нетаньяху или другому израильскому представителю от его имени.
В то же время Израиль до сих пор не дал официального ответа об участии в Совете и возможном статусе государства-основателя.
В CNN отмечают, что Нетаньяху находится под внутренним политическим давлением после перехода соглашения о прекращении огня в Газе во вторую фазу. 17 января он резко раскритиковал привлечение Турции и Катара к ключевым ролям в исполнительном совете после того, как пытался предотвратить их участие в делах Газы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
