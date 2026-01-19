РУС
Новости Трам создает "Совет мира"
842 24

Трамп пригласил Нетаньяху в возглавляемый США "Совет мира" по Газе, - CNN

Трамп и Нетаньяху встретились в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху присоединиться к возглавляемому США "Совету мира", который должен контролировать управление и восстановление послевоенной Газы.

Об этом CNN сообщил высокопоставленный израильский чиновник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, приглашение было адресовано Нетаньяху или другому израильскому представителю от его имени.

В то же время Израиль до сих пор не дал официального ответа об участии в Совете и возможном статусе государства-основателя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп просит $1 млрд за место в его "Совете мира", - Bloomberg

В CNN отмечают, что Нетаньяху находится под внутренним политическим давлением после перехода соглашения о прекращении огня в Газе во вторую фазу. 17 января он резко раскритиковал привлечение Турции и Катара к ключевым ролям в исполнительном совете после того, как пытался предотвратить их участие в делах Газы.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посла Украины в Израиле вызвали из-за критики Нетаньяху

Нетаньяху Биньямин (204) Трамп Дональд (7498)
Топ комментарии
+2
Тест на підараса...
показать весь комментарий
19.01.2026 17:03 Ответить
+2
Як це яка проблема , кому власний мільярд кишеню тисне ? А у цирку сидіти за мільярд не так вже і весело ((
показать весь комментарий
19.01.2026 17:21 Ответить
+2
Його б енергію та "заземлити" вже на глибину 2-х метрів ... х.з. скільки там у футах ((
показать весь комментарий
19.01.2026 17:24 Ответить
Тест на підараса...
показать весь комментарий
19.01.2026 17:03 Ответить
В тебе позитивний🤣🤣🤣
показать весь комментарий
19.01.2026 17:04 Ответить
Не суди інших по собі 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
19.01.2026 17:19 Ответить
Зараз Ізраїль в цуцвангу. Приєднатися до підорасів чи спригнути ну а цим трумпа пєдіка розгнівати.
показать весь комментарий
19.01.2026 17:06 Ответить
Яка проблема для Ізраїлю приймати участь в цьому цирку? Я впевнений, шо в них знайдуться професійні клоуни для тиких заходів. А пускати цирк на самовигул теж не варто.
показать весь комментарий
19.01.2026 17:10 Ответить
Як це яка проблема , кому власний мільярд кишеню тисне ? А у цирку сидіти за мільярд не так вже і весело ((
показать весь комментарий
19.01.2026 17:21 Ответить
Може якшо він запрошує сам, то там дисконт якийсь. А то потім зʼясується, шо рада вирішила без тебе, шо саме ти винен мільярд на газанутих і ще мільярд Трампу. За організацію.
показать весь комментарий
19.01.2026 17:25 Ответить
Який дисконт - там ще +25% мита за оперативність .
показать весь комментарий
19.01.2026 17:27 Ответить
Хорошая компания собирается.. urban, мелони, Лукашенко, Путин))) а теперь ещё и Израиль)) в нетаньяху аж пейсы дыбом вскочили. Вообще-то у меня иногда складывается впечатление, что Трамп обычный сумасшедший. Ну не такой, который будет собственное гуано кушать, но тем не менее. И что особенно позорно-в Америке все просто засунули себе в жепу языки.. восьмидесятилетний дедуля просто глумиться над ними-они кланяются и молчат. Молчат и кланяются.
показать весь комментарий
19.01.2026 17:45 Ответить
Нетаньягу і Лукашенко будуть вирішувати долю газанутих?... Цікаво
показать весь комментарий
19.01.2026 17:08 Ответить
а пюрер там якого виліз чи він буде приймати до себе цих алаху бабаху - так вони йго коленці зроблять чик чик і буде файний евнух для амператора Сі
показать весь комментарий
19.01.2026 17:10 Ответить
Це не до мене питання. Його запросив Трампон. Приймати він звісно нікого не буде. Може розраховують на постачання бульби за гроші ООН...
показать весь комментарий
19.01.2026 17:12 Ответить
во чикен мен
показать весь комментарий
19.01.2026 17:15 Ответить
Його б енергію та в мирне русло...
показать весь комментарий
19.01.2026 17:19 Ответить
там не енергія там деменція і маленький піструн
показать весь комментарий
19.01.2026 17:22 Ответить
Його б енергію та "заземлити" вже на глибину 2-х метрів ... х.з. скільки там у футах ((
показать весь комментарий
19.01.2026 17:24 Ответить
і що і толку тармпа газа не буде готель трамп хайяльнай теж відмінений там багато тунелів нарито якийсь мохамад бен гази з тунелю підірве дідугана маразматика у кепці і буде тако мен унд чікен мен
показать весь комментарий
19.01.2026 17:08 Ответить
Запроси С. Корею и Иран, там большой опыт в управлении.
показать весь комментарий
19.01.2026 17:08 Ответить
Незабаром так і буде , літаком він уже арабами подарованим користується .
показать весь комментарий
19.01.2026 17:25 Ответить
Операція -"легітимність пуйла",йде в потрібному напрямку
показать весь комментарий
19.01.2026 17:23 Ответить
РАДА ПОКИДЬКІВ.
показать весь комментарий
19.01.2026 17:29 Ответить
"Це ж вже було." Донні колись зібрав гроши з працівників свого казино,як акціонерні внески,а потім його збанкрутувал. Судили його довго та без успіху. Але який талантище - збанкрутувати казино!
показать весь комментарий
19.01.2026 17:36 Ответить
Для посилення ефекту "миру" там не вистачає ше декількох під*р*сів: пуйла, бульбофюрера, собакоїда ина.
показать весь комментарий
19.01.2026 17:38 Ответить
"рада пдорасів".
показать весь комментарий
19.01.2026 18:07 Ответить
 
 