Трамп пригласил Нетаньяху в возглавляемый США "Совет мира" по Газе, - CNN

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху присоединиться к возглавляемому США "Совету мира", который должен контролировать управление и восстановление послевоенной Газы.

Об этом CNN сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

По его словам, приглашение было адресовано Нетаньяху или другому израильскому представителю от его имени.

В то же время Израиль до сих пор не дал официального ответа об участии в Совете и возможном статусе государства-основателя.

В CNN отмечают, что Нетаньяху находится под внутренним политическим давлением после перехода соглашения о прекращении огня в Газе во вторую фазу. 17 января он резко раскритиковал привлечение Турции и Катара к ключевым ролям в исполнительном совете после того, как пытался предотвратить их участие в делах Газы.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

