Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" относительно Сектора Газа, - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует не принимать приглашение американского лидера Дональда Трампа присоединиться к организации "Совет мира" относительно Сектора Газа.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Позиция Макрона

По данным источников издания, близких к Макрону, президент Франции обеспокоен вопросом уважения принципов и институциональных рамок ООН. Он считает, что они не подлежат обсуждению. По мнению французского лидера, "Совет мира" выходит за пределы Сектора Газа.

Ранее Трамп пригласил ряд мировых лидеров в "Совет мира" для Сектора Газа — в частности, Bloomberg пишет о президенте Аргентины Хавьере Милее и премьер-министре Канады Марке Карни. Его сформируют под более широкой эгидой "Совета мира".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пригласил Нетаньяху в возглавляемый США "Совет мира" по Газе, - CNN

По данным источников агентства, в "Совет мира" также пригласили лидеров некоторых европейских стран. Президент США хочет подписать полный устав организации и полномочия ее комитета 22 января в Давосе. Однако некоторые пункты заставляют приглашенных сомневаться в том, стоит ли им соглашаться на это.

Больше о "Совете мира"

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путина приглашен в "Совет мира" Трампа по Газе, - Песков