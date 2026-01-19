Новости Трам создает "Совет мира"
Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" относительно Сектора Газа, - Bloomberg

Макрон и Трамп

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует не принимать приглашение американского лидера Дональда Трампа присоединиться к организации "Совет мира" относительно Сектора Газа.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Позиция Макрона

По данным источников издания, близких к Макрону, президент Франции обеспокоен вопросом уважения принципов и институциональных рамок ООН. Он считает, что они не подлежат обсуждению. По мнению французского лидера, "Совет мира" выходит за пределы Сектора Газа.

Ранее Трамп пригласил ряд мировых лидеров в "Совет мира" для Сектора Газа — в частности, Bloomberg пишет о президенте Аргентины Хавьере Милее и премьер-министре Канады Марке Карни. Его сформируют под более широкой эгидой "Совета мира". 

По данным источников агентства, в "Совет мира" также пригласили лидеров некоторых европейских стран. Президент США хочет подписать полный устав организации и полномочия ее комитета 22 января в Давосе. Однако некоторые пункты заставляют приглашенных сомневаться в том, стоит ли им соглашаться на это.

Больше о "Совете мира"

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

19.01.2026 23:03 Ответить
19.01.2026 23:17 Ответить
19.01.2026 23:06 Ответить
Та ну нах в таку компанію!
Рашка, Орбан, бацька і Італія 😏
показать весь комментарий
19.01.2026 23:03 Ответить
Ще є грізний корейський пончик
показать весь комментарий
20.01.2026 08:35 Ответить
Трампаксу треба запросити іранського хаменею, чим він гірший від бульбофюрера чи пуйла.
показать весь комментарий
19.01.2026 23:06 Ответить
трампон може запропонувати 1 млрд. за вступ...
показать весь комментарий
19.01.2026 23:10 Ответить
Та ні, це жлоб помре але і 100 баксів нікому не дасть)
показать весь комментарий
20.01.2026 00:05 Ответить
Макрону за здоровий глузд-респект...
показать весь комментарий
19.01.2026 23:17 Ответить
Макрону не нравится Израиль. Каждый раз он против и несогласен.
показать весь комментарий
20.01.2026 08:10 Ответить
Нормальному мужику нечего делать в гей клубе под названием Совет Мира. Где собрались одни пи**расы путин трамп орбан фицо лукашенко. Запомни кремль Макрон и вся Европа правильной ориентации!
показать весь комментарий
19.01.2026 23:31 Ответить
трамбон, як Гоголевський ВІй. Зберає до себе вурдалаків, упирів, іншу погань зі всього світу
показать весь комментарий
19.01.2026 23:47 Ответить
Трамп собі на майбутнє посаду знайшов, причому пожиттєво очолювати та одноосібно розпоряджатися великими грошима! Президент миру це вам не президент США!
показать весь комментарий
20.01.2026 03:30 Ответить
Трампон Хвуйло та Кимсуньвисунь
Рада ТХК
показать весь комментарий
20.01.2026 04:44 Ответить
 
 