Трамп опублікував повідомлення Макрона: Я не розумію, що ти робиш з Гренландією

10 407 15

Президент США Дональд Трамп оприлюднив фрагмент повідомлення лідера Франції Емманюеля Макрона.

Що відомо?

Згідно з повідомленням Макрона, яке Трамп оприлюднив у Truth Social, французький лідер наголосив на спільній позиції щодо Сирії та Ірану.

"Я не розумію, що ти робиш з Гренландією", - пише Макрон.

Лідер Франції запропонував країнам G7 зібратися в Парижі у четвер та повечеряти разом із Трампом.

"Я можу запросити українців, данців, сирійців і росіян для зустрічей на полях", - додав Макрон.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

Топ коментарі
Еманюель тобі його не зрозуміти. Манія величі у старого довбойода.
20.01.2026 09:10
20.01.2026 09:10 Відповісти
Трампону невідомо слово "порядність", він скоро буде публікувати переписку з усіма керівниками держав, крім, звісно, кацапоїдів, бо там компромат на себе можна опублікувати.
20.01.2026 09:19
20.01.2026 09:19 Відповісти
З Епштейном переписку опублікуй. А, чи там була вже листівка з підписом у формі жіночих принад. Старе потикане ніщо
20.01.2026 09:23
20.01.2026 09:23 Відповісти
Франція - а де спільна заява Європи?
20.01.2026 09:12
В дупі Орбана
20.01.2026 09:38
Запросити росіян це як ? Як же рішуче ні. Це вже позиція сили чи тиск як ви кажите посилений вже? А пане янус французький.
Ну все як зажди-чому тут дивуватися від ціх блаблаболів
20.01.2026 09:17 Відповісти
Це він відомстив макрону за те що той минулого тижня опублікував відео його дзвінка до трампа. Там ще зеленський сидів з макроном.
20.01.2026 09:30
Трамп из просто троллить и получает удовольствие.)) Обычно так делает гопник, когда уверен в безнаказанности. И он прав. По отношению к еврокуколдам так точно.
20.01.2026 09:31
Трамп може тільки насрати в свої рейтузи. І буде вважати що тролить Макрона. Оце верх його когнітивних здібностей.
20.01.2026 09:38
Якщо не допомагає психотерапія, повинен же допомогти хоч один з 300млн. стволів. Не розумію, що паралізувало американців?
20.01.2026 09:50
Мне нужна Гренландия, чтобы обезопасить США от парня, которого я встречал на Аляске, как своего самого родного человека.
20.01.2026 10:03
Так ТРАМП справді кандидат у пацієнти палати № 6, чи прикидається ?

Тайны дипломатии…

Гонка вооружений между США и СССР, в годы холодной войны, все больше истощала ресурсы и подрывала потенциал СССР.

На вопрос: «А что ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ», министр обороны СССР Устинов Д.Ф. ответил: «Опять догонять!

То, что мы отстаем от США и НАТО, в целом, Шмидт (канцлер ФРГ) знает. Другое дело, что мы представляемся Западу людьми менее уравновешенными и более авантюрными, чем они сами.

А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует.

Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они.

Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас остается.» цитата от Коверкова, книга «Тайный канал».

Полная сарказма мысль, о том что в большой политике иногда прикидываются не вполне нормальными… и получают преимущества… А иногда и то что хотят….

Как история повторяется!

https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__%5B0%5D=AZbWy3aK970smBpfvcggN0igd5VGvYRQmncn2pwY_jXBRwA0cVAhnx-xcB-*************************************-G7CkHh9ilGloc-jenKkNmBUR2rKf5z3C09TXlIbZv6EfxgbspgYWBnjyissJEeRt-0agWMUNMPCqg&__tn__=-UC%2CPH-R Публікація ФБ Николай Нестор Нагорняк
20.01.2026 11:17 Відповісти
Да с ним не нужно ужинать и разговаривать, его надо просто лупить в бубен! Иначе это рыжее нарциссичное чмо не понимает!
20.01.2026 13:42
20.01.2026 13:42 Відповісти
 
 