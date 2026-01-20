Трамп опублікував повідомлення Макрона: Я не розумію, що ти робиш з Гренландією
Президент США Дональд Трамп оприлюднив фрагмент повідомлення лідера Франції Емманюеля Макрона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Згідно з повідомленням Макрона, яке Трамп оприлюднив у Truth Social, французький лідер наголосив на спільній позиції щодо Сирії та Ірану.
"Я не розумію, що ти робиш з Гренландією", - пише Макрон.
Лідер Франції запропонував країнам G7 зібратися в Парижі у четвер та повечеряти разом із Трампом.
"Я можу запросити українців, данців, сирійців і росіян для зустрічей на полях", - додав Макрон.
Що передувало?
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
Ну все як зажди-чому тут дивуватися від ціх блаблаболів
Тайны дипломатии…
Гонка вооружений между США и СССР, в годы холодной войны, все больше истощала ресурсы и подрывала потенциал СССР.
На вопрос: «А что ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ», министр обороны СССР Устинов Д.Ф. ответил: «Опять догонять!
То, что мы отстаем от США и НАТО, в целом, Шмидт (канцлер ФРГ) знает. Другое дело, что мы представляемся Западу людьми менее уравновешенными и более авантюрными, чем они сами.
А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует.
Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они.
Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас остается.» цитата от Коверкова, книга «Тайный канал».
Полная сарказма мысль, о том что в большой политике иногда прикидываются не вполне нормальными… и получают преимущества… А иногда и то что хотят….
Как история повторяется!
https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak