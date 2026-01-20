Трамп опублікував повідомлення Макрона: Я не розумію, що ти робиш з Гренландією

Президент США Дональд Трамп оприлюднив фрагмент повідомлення лідера Франції Емманюеля Макрона.

Що відомо?

Згідно з повідомленням Макрона, яке Трамп оприлюднив у Truth Social, французький лідер наголосив на спільній позиції щодо Сирії та Ірану.

"Я не розумію, що ти робиш з Гренландією", - пише Макрон.

Лідер Франції запропонував країнам G7 зібратися в Парижі у четвер та повечеряти разом із Трампом.

"Я можу запросити українців, данців, сирійців і росіян для зустрічей на полях", - додав Макрон.

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

