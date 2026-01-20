Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
10 407 15

Трамп опубликовал сообщение Макрона: Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией

Президент США Дональд Трамп обнародовал фрагмент сообщения лидера Франции Эмманюэля Макрона.

Что известно?

Согласно сообщению Макрона, которое Трамп обнародовал в Truth Social, французский лидер подчеркнул общую позицию по Сирии и Ирану.

"Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией", - пишет Макрон.

Лидер Франции предложил странам G7 собраться в Париже в четверг и поужинать вместе с Трампом.

"Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для встреч на полях", - добавил Макрон.

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

Еманюель тобі його не зрозуміти. Манія величі у старого довбойода.
20.01.2026 09:10 Ответить
Трампону невідомо слово "порядність", він скоро буде публікувати переписку з усіма керівниками держав, крім, звісно, кацапоїдів, бо там компромат на себе можна опублікувати.
20.01.2026 09:19 Ответить
З Епштейном переписку опублікуй. А, чи там була вже листівка з підписом у формі жіночих принад. Старе потикане ніщо
20.01.2026 09:23 Ответить
Франція - а де спільна заява Європи?
20.01.2026 09:12 Ответить
В дупі Орбана
20.01.2026 09:38 Ответить
Запросити росіян це як ? Як же рішуче ні. Це вже позиція сили чи тиск як ви кажите посилений вже? А пане янус французький.
Ну все як зажди-чому тут дивуватися від ціх блаблаболів
20.01.2026 09:17 Ответить
Це він відомстив макрону за те що той минулого тижня опублікував відео його дзвінка до трампа. Там ще зеленський сидів з макроном.
20.01.2026 09:30 Ответить
З Епштейном переписку опублікуй. А, чи там була вже листівка з підписом у формі жіночих принад. Старе потикане ніщо
Трамп из просто троллить и получает удовольствие.)) Обычно так делает гопник, когда уверен в безнаказанности. И он прав. По отношению к еврокуколдам так точно.
20.01.2026 09:31 Ответить
Трамп може тільки насрати в свої рейтузи. І буде вважати що тролить Макрона. Оце верх його когнітивних здібностей.
20.01.2026 09:38 Ответить
Якщо не допомагає психотерапія, повинен же допомогти хоч один з 300млн. стволів. Не розумію, що паралізувало американців?
20.01.2026 09:50 Ответить
Мне нужна Гренландия, чтобы обезопасить США от парня, которого я встречал на Аляске, как своего самого родного человека.
20.01.2026 10:03 Ответить
20.01.2026 10:26 Ответить
Так ТРАМП справді кандидат у пацієнти палати № 6, чи прикидається ?

Тайны дипломатии…

Гонка вооружений между США и СССР, в годы холодной войны, все больше истощала ресурсы и подрывала потенциал СССР.

На вопрос: «А что ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ», министр обороны СССР Устинов Д.Ф. ответил: «Опять догонять!

То, что мы отстаем от США и НАТО, в целом, Шмидт (канцлер ФРГ) знает. Другое дело, что мы представляемся Западу людьми менее уравновешенными и более авантюрными, чем они сами.

А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует.

Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они.

Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас остается.» цитата от Коверкова, книга «Тайный канал».

Полная сарказма мысль, о том что в большой политике иногда прикидываются не вполне нормальными… и получают преимущества… А иногда и то что хотят….

Как история повторяется!

Публікація ФБ Николай Нестор Нагорняк
20.01.2026 11:17 Ответить
Да с ним не нужно ужинать и разговаривать, его надо просто лупить в бубен! Иначе это рыжее нарциссичное чмо не понимает!
20.01.2026 13:42 Ответить
 
 