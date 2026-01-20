Трамп опубликовал сообщение Макрона: Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией

Президент США Дональд Трамп обнародовал фрагмент сообщения лидера Франции Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Согласно сообщению Макрона, которое Трамп обнародовал в Truth Social, французский лидер подчеркнул общую позицию по Сирии и Ирану.

"Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией", - пишет Макрон.

Лидер Франции предложил странам G7 собраться в Париже в четверг и поужинать вместе с Трампом.

"Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для встреч на полях", - добавил Макрон.

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

