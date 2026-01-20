Трамп опубликовал сообщение Макрона: Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией
Президент США Дональд Трамп обнародовал фрагмент сообщения лидера Франции Эмманюэля Макрона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Согласно сообщению Макрона, которое Трамп обнародовал в Truth Social, французский лидер подчеркнул общую позицию по Сирии и Ирану.
"Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией", - пишет Макрон.
Лидер Франции предложил странам G7 собраться в Париже в четверг и поужинать вместе с Трампом.
"Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для встреч на полях", - добавил Макрон.
Что предшествовало?
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
+24 Любо Неожиданнов
+14 Василь Васько #582549
+12 мврина
Ну все як зажди-чому тут дивуватися від ціх блаблаболів
Тайны дипломатии…
Гонка вооружений между США и СССР, в годы холодной войны, все больше истощала ресурсы и подрывала потенциал СССР.
На вопрос: «А что ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ», министр обороны СССР Устинов Д.Ф. ответил: «Опять догонять!
То, что мы отстаем от США и НАТО, в целом, Шмидт (канцлер ФРГ) знает. Другое дело, что мы представляемся Западу людьми менее уравновешенными и более авантюрными, чем они сами.
А вот в этом разубеждать западников ни в коем случае не следует.
Пусть думают, что мы более сумасшедшие, чем они.
Это, пожалуй, единственное преимущество, которое у нас остается.» цитата от Коверкова, книга «Тайный канал».
Полная сарказма мысль, о том что в большой политике иногда прикидываются не вполне нормальными… и получают преимущества… А иногда и то что хотят….
Как история повторяется!
https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak Публікація ФБ Николай Нестор Нагорняк