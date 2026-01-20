Макрон отказался войти в "Совет мира" Трампа: лидер США пригрозил тарифами

Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона, поскольку тот не захотел присоединиться к "Совету мира".

"Он никому не нужен, потому что очень скоро покинет свой пост. Я ввожу пошлины в 200% на его (французские) вина и шампанское, и он присоединится (к Совету мира)", - сказал лидер США.

Издание отмечает, что второй президентский срок Макрона должен закончиться в следующем году, и он обещал не покидать пост досрочно.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.

