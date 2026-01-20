Макрон отказался войти в "Совет мира" Трампа: лидер США пригрозил тарифами
Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона, поскольку тот не захотел присоединиться к "Совету мира".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Подробности
"Он никому не нужен, потому что очень скоро покинет свой пост. Я ввожу пошлины в 200% на его (французские) вина и шампанское, и он присоединится (к Совету мира)", - сказал лидер США.
Издание отмечает, что второй президентский срок Макрона должен закончиться в следующем году, и он обещал не покидать пост досрочно.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
- Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
- Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ще й по міліарду заплатять.
.
пасть порву, тарифы введу...."
.
тому мы отключим газ.
Хай смокчуть пісю старого діда. Наголосували.
Це вже не смішно. Просто жалюгідно.
А все тому, що той споживач в Америці, хто звик до французських вин, все рівно заплатить всі ці мита зі своєї кишені, щоби не відмовлятись від власних звичок.
Тож, увесь негатив від впровадження мит та зростання кратно цін у США обернеться проти самого Тромба.
Штати так бажали величі, що вибрали собі невігласа, який нічого не розуміє ані у политиці, ані в дипломатії, ані у економіці. ДРУГИЙ РАЗ вибрали, хоча вже 4 роки потерпали від цього покидька!!! Дідусь Байден їм все відремонтував, посиавив на місце, то вони вирішили, що можна знов нищити.
Ну так нехай посидять на дупці рівно без того французького вина та німецьких "Мерседесів"...
Тож попит на хороші товари при загороджувальних митах зумовить лише збільшення контрабанди.
Схема буде простою і давно перевіреною: імпортер завозить деяку кількість товару і розмитнює його, сплачуючи космічні мита. Це потрібно лише для легалізації права торгувати таким товаром.
В далі можна тихенько продавати контрабанду цього товару в необмежених кількостях, прикриваючись митними деклараціями у разі контрольної перевірки органів.
Старий дід з дурки так вирішив?
где такое почитать? происходит естественный процесс, если ваш союзник вам угрожает и вводит пошлины, вы ищите другого союзника, с кем можно сосуществовать и сотрудничать, и не важно китай это или нет, се ля ви
Ну тоді треба як я і кажу "хрестик зніміть, або труси одягніть" Нащо тягнути лямку США за тих хто танцює з твоїми ворогами. Все до того і йде. Но у Франції хоч є своя ядерна зброя на відміну від всіх інших втч і залежних від США бритів з трайдентами
так таки да, но сейчас с ворогами больше всех танцуют сами сша, иначе как объяснить пошлины для союзников и их отсутствие для врагов, анкоридж и красную дорожку для стратегического врага, снятие санкций с белораши, гренландию и т.д.
А перевибори і вибори трумп не допустить, бо це буде його кінець.