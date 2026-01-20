Макрон отказался войти в "Совет мира" Трампа: лидер США пригрозил тарифами

Трамп пригрозил Макрону тарифами из-за Совета мира

Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера Франции Эмманюэля Макрона, поскольку тот не захотел присоединиться к "Совету мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

"Он никому не нужен, потому что очень скоро покинет свой пост. Я ввожу пошлины в 200% на его (французские) вина и шампанское, и он присоединится (к Совету мира)", - сказал лидер США.

Издание отмечает, что второй президентский срок Макрона должен закончиться в следующем году, и он обещал не покидать пост досрочно.

Читайте: Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас: европейские лидеры отреагировали на пошлины Трампа из-за Гренландии

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • По данным СМИ, Макрон отклонит приглашение Трампа присоединиться к "Совету мира" по Газе.

Читайте также: Туск предостерег Навроцкого от участия в "Совете мира" Трампа

тарифы (1842) Франция (3700) Трамп Дональд (8027) Макрон Эмманюэль (1599)
Засідати в "раді миру" разом з лукашенкой та ху..лом?потім же не відмиєшься ніколи..
20.01.2026 08:26 Ответить
то ця "зрада миру" ще й примусова?...
20.01.2026 08:21 Ответить
Молодець !!! Видно, що дорожить честю.
20.01.2026 08:20 Ответить
20.01.2026 08:20 Ответить
Типова афера Трампа і зятьком, для заробляння деньог, на кшалт гри на гойдалках на курсах акцій на біржах Світу, коли Трамп це робив своїми заявами на посаді Президента США, заробляючи у такий спосіб, гроші для родичів!!!
20.01.2026 10:14 Ответить
20.01.2026 08:21 Ответить
Добровольно- принудительная … в «раду убогих» .
20.01.2026 08:37 Ответить
У 90-ті в ужиток увійшло слово "рекет".
20.01.2026 08:41 Ответить
А в рудої мавпи усе примусове! Бо хто ж у здоровому розумі і при доброму глузді буде виконувати його забаганки та капризи?!
20.01.2026 09:33 Ответить
рашка з білорашкою залюбки.
ще й по міліарду заплатять.

.
20.01.2026 09:36 Ответить
ЗДОРОВИЙ розум та ДОБРИЙ глузд тут - ключові слова!
20.01.2026 11:06 Ответить
"чуть что, так сразу, пасть порву, тарифы введу...."

.
20.01.2026 09:34 Ответить
20.01.2026 08:26 Ответить
Ради Мира во всем Мире камня на камне не оставим!
20.01.2026 08:26 Ответить
Макарон з міцним макароном виявився
20.01.2026 08:30 Ответить
сказ , звичайний тваринний сказ . А щеплення у Європи ну таке собі скажем .
20.01.2026 08:30 Ответить
А кто не захочет покупать билети?
тому мы отключим газ.
20.01.2026 08:31 Ответить
Я б на місці Макрона взагалі б заборонив експорт вин в США.
Хай смокчуть пісю старого діда. Наголосували.
20.01.2026 08:33 Ответить
Тількі Бубочка вірить, що йому неадекватний рюрік Трамп надасть потужних гарантій безпеки. а потім Рада Миру з Путіним та Нетаньягу вирішить припинити існування України.
20.01.2026 08:39 Ответить
Для того агент краснов это и делает, к тому же по указанию пуйла.
20.01.2026 08:52 Ответить
А нє будут брать - атключім газ (с)
Це вже не смішно. Просто жалюгідно.
20.01.2026 08:49 Ответить
Ця трампівська погрожувалка з підвищення ввізних мит у процентах з двома нулями - "мильна бульбашка". На експортерів якісних і позаконкурентних товарів вона не вплине і не привнесе їм ніякого додаткового фінансового навантаження. На яке так сподівається Тромб, ламаючи всіх в вся, окрім свого любого *****, через коліно.
А все тому, що той споживач в Америці, хто звик до французських вин, все рівно заплатить всі ці мита зі своєї кишені, щоби не відмовлятись від власних звичок.
Тож, увесь негатив від впровадження мит та зростання кратно цін у США обернеться проти самого Тромба.
20.01.2026 08:53 Ответить
А може, єврпейцям вже пора скасувати торгівлю з США? Хоча б на час каденції трумпа.
Штати так бажали величі, що вибрали собі невігласа, який нічого не розуміє ані у политиці, ані в дипломатії, ані у економіці. ДРУГИЙ РАЗ вибрали, хоча вже 4 роки потерпали від цього покидька!!! Дідусь Байден їм все відремонтував, посиавив на місце, то вони вирішили, що можна знов нищити.
Ну так нехай посидять на дупці рівно без того французького вина та німецьких "Мерседесів"...
20.01.2026 09:41 Ответить
Ринок працює, як би той Тромб не намагався його поламати.
Тож попит на хороші товари при загороджувальних митах зумовить лише збільшення контрабанди.
Схема буде простою і давно перевіреною: імпортер завозить деяку кількість товару і розмитнює його, сплачуючи космічні мита. Це потрібно лише для легалізації права торгувати таким товаром.
В далі можна тихенько продавати контрабанду цього товару в необмежених кількостях, прикриваючись митними деклараціями у разі контрольної перевірки органів.
20.01.2026 11:10 Ответить
Трампон грошики збере і кине, як він завжди робить. Демонстранти з Ірану не дадуть збрехати.
20.01.2026 08:54 Ответить
Зате макарон не відмовився цілувати тім'ячко сідзінпіну і мотатися кожен місяц у Пекін та підписувати многомільярдні контракти з Китаєм (головним доктринальном ворогом нато. )який потім і поглине промисловість франції як це вже йже у німеччині з автопромом.
20.01.2026 08:56 Ответить
Краще цілувати стару дупу трампона. Чи не так?
20.01.2026 09:00 Ответить
"Йося, ви або хрестик зніміть, або труси одягніть" це стосовно пана макхрона і всіх інших потужних коаліціянтів які і під зонтом нато хочуть бути і максимально торгувати з китайозами.
20.01.2026 09:07 Ответить
А хто вирішив що Китай доктринальний ворог нато? Китай ні на кого не нападав. Поки що.
Старий дід з дурки так вирішив?
20.01.2026 09:29 Ответить
колегіально нато і вирішило. але дехто з ціх колегіалів вирішив що "спільнота єдиної долі" теж непогано і спробував як "теля з двух мамок сосати" От це і не подобається США та й не тільки це.
20.01.2026 09:34 Ответить
"колегіально нато і вирішило"

где такое почитать? происходит естественный процесс, если ваш союзник вам угрожает и вводит пошлины, вы ищите другого союзника, с кем можно сосуществовать и сотрудничать, и не важно китай это или нет, се ля ви
20.01.2026 11:05 Ответить
https://www.reuters.com/world/china-objects-nato-labelling-it-threat-embassy-2023-06-03/

Ну тоді треба як я і кажу "хрестик зніміть, або труси одягніть" Нащо тягнути лямку США за тих хто танцює з твоїми ворогами. Все до того і йде. Но у Франції хоч є своя ядерна зброя на відміну від всіх інших втч і залежних від США бритів з трайдентами
20.01.2026 11:25 Ответить
"Нащо тягнути лямку США за тих хто танцює з твоїми ворогами"

так таки да, но сейчас с ворогами больше всех танцуют сами сша, иначе как объяснить пошлины для союзников и их отсутствие для врагов, анкоридж и красную дорожку для стратегического врага, снятие санкций с белораши, гренландию и т.д.
20.01.2026 11:32 Ответить
На Трампа точно чекає імпічмент. З ним авторитет США впав нижче плінтуса.
20.01.2026 09:05 Ответить
Поки респи в обох палатах, про імпічмент навіть і мови немає. "Кто ж его посадит?! Он же памятник!" (с)
А перевибори і вибори трумп не допустить, бо це буде його кінець.
20.01.2026 09:45 Ответить
Санітари,заберіть нарешті діда назад в палату😁
20.01.2026 09:07 Ответить
не так скоро, дід тільки почав своє буйство.
20.01.2026 09:13 Ответить
Жгі, трампон, жгі далі. Пали все, що бачиш і до чого дотягнеться твоя маразматична уява. )(уйло і сі там вже в а)(уї. Вони на такий джек-пот від америки навіть і не розраховували.
20.01.2026 09:12 Ответить
Правильно! Не треба лізти в це неофашистське болото. Трамп скор здохне, а грязь залишиться назавжди...
20.01.2026 09:29 Ответить
Макрон настоящий президент и мужчина ,а Трамп это мамля который меняет свое слово в день 20 раз ,Макрон молод у него жизнь впереди,трампуша старый маразматик и лгун.
20.01.2026 10:14 Ответить
Трамп гадить по Світу, як вірус КОВІД-19!!….
20.01.2026 10:17 Ответить
кацапське хамство і риторика. Донні добре вчиться
21.01.2026 02:22 Ответить
 
 