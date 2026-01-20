Макрон відмовився увійти до "Ради миру" Трампа: лідер США пригрозив тарифами
Президент США Дональд Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона, оскільки той не захотів приєднатися до "Ради миру".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Подробиці
"Він нікому не потрібен, бо дуже скоро покине свою посаду. Я запроваджу мита у 200% на його (французькі) вина та шампанське, і він приєднається (до Ради миру)", - сказав лідер США.
Видання зауважує, що другий президентський термін Макрона має закінчитися наступного року, і він обіцяв не залишати посаду достроково.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
- Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
- Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази
ще й по міліарду заплатять.
.
пасть порву, тарифы введу...."
.
тому мы отключим газ.
Хай смокчуть пісю старого діда. Наголосували.
Це вже не смішно. Просто жалюгідно.
А все тому, що той споживач в Америці, хто звик до французських вин, все рівно заплатить всі ці мита зі своєї кишені, щоби не відмовлятись від власних звичок.
Тож, увесь негатив від впровадження мит та зростання кратно цін у США обернеться проти самого Тромба.
Штати так бажали величі, що вибрали собі невігласа, який нічого не розуміє ані у политиці, ані в дипломатії, ані у економіці. ДРУГИЙ РАЗ вибрали, хоча вже 4 роки потерпали від цього покидька!!! Дідусь Байден їм все відремонтував, посиавив на місце, то вони вирішили, що можна знов нищити.
Ну так нехай посидять на дупці рівно без того французького вина та німецьких "Мерседесів"...
Тож попит на хороші товари при загороджувальних митах зумовить лише збільшення контрабанди.
Схема буде простою і давно перевіреною: імпортер завозить деяку кількість товару і розмитнює його, сплачуючи космічні мита. Це потрібно лише для легалізації права торгувати таким товаром.
В далі можна тихенько продавати контрабанду цього товару в необмежених кількостях, прикриваючись митними деклараціями у разі контрольної перевірки органів.
Старий дід з дурки так вирішив?
где такое почитать? происходит естественный процесс, если ваш союзник вам угрожает и вводит пошлины, вы ищите другого союзника, с кем можно сосуществовать и сотрудничать, и не важно китай это или нет, се ля ви
Ну тоді треба як я і кажу "хрестик зніміть, або труси одягніть" Нащо тягнути лямку США за тих хто танцює з твоїми ворогами. Все до того і йде. Но у Франції хоч є своя ядерна зброя на відміну від всіх інших втч і залежних від США бритів з трайдентами
так таки да, но сейчас с ворогами больше всех танцуют сами сша, иначе как объяснить пошлины для союзников и их отсутствие для врагов, анкоридж и красную дорожку для стратегического врага, снятие санкций с белораши, гренландию и т.д.
А перевибори і вибори трумп не допустить, бо це буде його кінець.