Макрон відмовився увійти до "Ради миру" Трампа: лідер США пригрозив тарифами

Президент США Дональд Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона, оскільки той не захотів приєднатися до "Ради миру".

"Він нікому не потрібен, бо дуже скоро покине свою посаду. Я запроваджу мита у 200% на його (французькі) вина та шампанське, і він приєднається (до Ради миру)", - сказав лідер США.

Видання зауважує, що другий президентський термін Макрона має закінчитися наступного року, і він обіцяв не залишати посаду достроково.

Читайте: Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас: європейські лідери відреагували на мита Трампа через Гренландію

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.
  • Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".
  • Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • За даними ЗМІ, Макрон відхилить запрошення Трампа приєднатися до "Ради миру" щодо Гази

Читайте також: Туск застеріг Навроцького від участі в Раді миру Трампа

Топ коментарі
+37
Засідати в "раді миру" разом з лукашенкой та ху..лом?потім же не відмиєшься ніколи..
20.01.2026 08:26 Відповісти
+36
то ця "зрада миру" ще й примусова?...
20.01.2026 08:21 Відповісти
+35
Молодець !!! Видно, що дорожить честю.
20.01.2026 08:20 Відповісти
20.01.2026 08:20 Відповісти
Типова афера Трампа і зятьком, для заробляння деньог, на кшалт гри на гойдалках на курсах акцій на біржах Світу, коли Трамп це робив своїми заявами на посаді Президента США, заробляючи у такий спосіб, гроші для родичів!!!
20.01.2026 10:14 Відповісти
20.01.2026 08:21 Відповісти
Добровольно- принудительная … в «раду убогих» .
20.01.2026 08:37 Відповісти
У 90-ті в ужиток увійшло слово "рекет".
20.01.2026 08:41 Відповісти
А в рудої мавпи усе примусове! Бо хто ж у здоровому розумі і при доброму глузді буде виконувати його забаганки та капризи?!
20.01.2026 09:33 Відповісти
рашка з білорашкою залюбки.
ще й по міліарду заплатять.

20.01.2026 09:36 Відповісти
ЗДОРОВИЙ розум та ДОБРИЙ глузд тут - ключові слова!
20.01.2026 11:06 Відповісти
"чуть что, так сразу, пасть порву, тарифы введу...."

20.01.2026 09:34 Відповісти
20.01.2026 08:26 Відповісти
Ради Мира во всем Мире камня на камне не оставим!
20.01.2026 08:26 Відповісти
Макарон з міцним макароном виявився
20.01.2026 08:30 Відповісти
сказ , звичайний тваринний сказ . А щеплення у Європи ну таке собі скажем .
20.01.2026 08:30 Відповісти
А кто не захочет покупать билети?
тому мы отключим газ.
20.01.2026 08:31 Відповісти
Я б на місці Макрона взагалі б заборонив експорт вин в США.
Хай смокчуть пісю старого діда. Наголосували.
20.01.2026 08:33 Відповісти
Тількі Бубочка вірить, що йому неадекватний рюрік Трамп надасть потужних гарантій безпеки. а потім Рада Миру з Путіним та Нетаньягу вирішить припинити існування України.
20.01.2026 08:39 Відповісти
Для того агент краснов это и делает, к тому же по указанию пуйла.
20.01.2026 08:52 Відповісти
А нє будут брать - атключім газ (с)
Це вже не смішно. Просто жалюгідно.
20.01.2026 08:49 Відповісти
Ця трампівська погрожувалка з підвищення ввізних мит у процентах з двома нулями - "мильна бульбашка". На експортерів якісних і позаконкурентних товарів вона не вплине і не привнесе їм ніякого додаткового фінансового навантаження. На яке так сподівається Тромб, ламаючи всіх в вся, окрім свого любого *****, через коліно.
А все тому, що той споживач в Америці, хто звик до французських вин, все рівно заплатить всі ці мита зі своєї кишені, щоби не відмовлятись від власних звичок.
Тож, увесь негатив від впровадження мит та зростання кратно цін у США обернеться проти самого Тромба.
20.01.2026 08:53 Відповісти
А може, єврпейцям вже пора скасувати торгівлю з США? Хоча б на час каденції трумпа.
Штати так бажали величі, що вибрали собі невігласа, який нічого не розуміє ані у политиці, ані в дипломатії, ані у економіці. ДРУГИЙ РАЗ вибрали, хоча вже 4 роки потерпали від цього покидька!!! Дідусь Байден їм все відремонтував, посиавив на місце, то вони вирішили, що можна знов нищити.
Ну так нехай посидять на дупці рівно без того французького вина та німецьких "Мерседесів"...
20.01.2026 09:41 Відповісти
Ринок працює, як би той Тромб не намагався його поламати.
Тож попит на хороші товари при загороджувальних митах зумовить лише збільшення контрабанди.
Схема буде простою і давно перевіреною: імпортер завозить деяку кількість товару і розмитнює його, сплачуючи космічні мита. Це потрібно лише для легалізації права торгувати таким товаром.
В далі можна тихенько продавати контрабанду цього товару в необмежених кількостях, прикриваючись митними деклараціями у разі контрольної перевірки органів.
20.01.2026 11:10 Відповісти
Трампон грошики збере і кине, як він завжди робить. Демонстранти з Ірану не дадуть збрехати.
20.01.2026 08:54 Відповісти
Зате макарон не відмовився цілувати тім'ячко сідзінпіну і мотатися кожен місяц у Пекін та підписувати многомільярдні контракти з Китаєм (головним доктринальном ворогом нато. )який потім і поглине промисловість франції як це вже йже у німеччині з автопромом.
20.01.2026 08:56 Відповісти
Краще цілувати стару дупу трампона. Чи не так?
20.01.2026 09:00 Відповісти
"Йося, ви або хрестик зніміть, або труси одягніть" це стосовно пана макхрона і всіх інших потужних коаліціянтів які і під зонтом нато хочуть бути і максимально торгувати з китайозами.
20.01.2026 09:07 Відповісти
А хто вирішив що Китай доктринальний ворог нато? Китай ні на кого не нападав. Поки що.
Старий дід з дурки так вирішив?
20.01.2026 09:29 Відповісти
колегіально нато і вирішило. але дехто з ціх колегіалів вирішив що "спільнота єдиної долі" теж непогано і спробував як "теля з двух мамок сосати" От це і не подобається США та й не тільки це.
20.01.2026 09:34 Відповісти
"колегіально нато і вирішило"

где такое почитать? происходит естественный процесс, если ваш союзник вам угрожает и вводит пошлины, вы ищите другого союзника, с кем можно сосуществовать и сотрудничать, и не важно китай это или нет, се ля ви
20.01.2026 11:05 Відповісти
https://www.reuters.com/world/china-objects-nato-labelling-it-threat-embassy-2023-06-03/

Ну тоді треба як я і кажу "хрестик зніміть, або труси одягніть" Нащо тягнути лямку США за тих хто танцює з твоїми ворогами. Все до того і йде. Но у Франції хоч є своя ядерна зброя на відміну від всіх інших втч і залежних від США бритів з трайдентами
20.01.2026 11:25 Відповісти
"Нащо тягнути лямку США за тих хто танцює з твоїми ворогами"

так таки да, но сейчас с ворогами больше всех танцуют сами сша, иначе как объяснить пошлины для союзников и их отсутствие для врагов, анкоридж и красную дорожку для стратегического врага, снятие санкций с белораши, гренландию и т.д.
20.01.2026 11:32 Відповісти
На Трампа точно чекає імпічмент. З ним авторитет США впав нижче плінтуса.
20.01.2026 09:05 Відповісти
Поки респи в обох палатах, про імпічмент навіть і мови немає. "Кто ж его посадит?! Он же памятник!" (с)
А перевибори і вибори трумп не допустить, бо це буде його кінець.
20.01.2026 09:45 Відповісти
Санітари,заберіть нарешті діда назад в палату😁
20.01.2026 09:07 Відповісти
не так скоро, дід тільки почав своє буйство.
20.01.2026 09:13 Відповісти
Жгі, трампон, жгі далі. Пали все, що бачиш і до чого дотягнеться твоя маразматична уява. )(уйло і сі там вже в а)(уї. Вони на такий джек-пот від америки навіть і не розраховували.
20.01.2026 09:12 Відповісти
Правильно! Не треба лізти в це неофашистське болото. Трамп скор здохне, а грязь залишиться назавжди...
20.01.2026 09:29 Відповісти
Макрон настоящий президент и мужчина ,а Трамп это мамля который меняет свое слово в день 20 раз ,Макрон молод у него жизнь впереди,трампуша старый маразматик и лгун.
20.01.2026 10:14 Відповісти
Трамп гадить по Світу, як вірус КОВІД-19!!….
20.01.2026 10:17 Відповісти
кацапське хамство і риторика. Донні добре вчиться
