Макрон відмовився увійти до "Ради миру" Трампа: лідер США пригрозив тарифами

Президент США Дональд Трамп розкритикував лідера Франції Емманюеля Макрона, оскільки той не захотів приєднатися до "Ради миру".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Він нікому не потрібен, бо дуже скоро покине свою посаду. Я запроваджу мита у 200% на його (французькі) вина та шампанське, і він приєднається (до Ради миру)", - сказав лідер США.

Видання зауважує, що другий президентський термін Макрона має закінчитися наступного року, і він обіцяв не залишати посаду достроково.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом - самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

