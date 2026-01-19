Туск застеріг Навроцького від участі в Раді миру Трампа

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що участь президента країни Кароля Навроцького у Раді миру, ініційованій колишнім президентом США Дональдом Трампом, потребує погодження з урядом та парламентом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Туска на платформі X.

Глава польського уряду відреагував на інформацію про можливе залучення президента до нової міжнародної ініціативи, наголосивши на необхідності дотримання конституційних процедур.

Позиція уряду Польщі щодо Ради миру

За словами Туска, рішення про членство Польщі в будь-яких міжнародних структурах не може ухвалюватися одноосібно. Такі кроки, за його словами, мають погоджуватися Радою міністрів і проходити ратифікацію в Сеймі.

"Уряд керуватиметься виключно інтересами та безпекою Польської держави. І ми не дозволимо нікому нас обдурити", — наголосив прем’єр-міністр Польщі.

Він підкреслив, що зовнішньополітичні ініціативи повинні відповідати національним інтересам та не створювати ризиків для безпеки країни.

Що відомо про ініціативу Дональда Трампа

Про запрошення Кароля Навроцького до членства у Раді миру Дональда Трампа раніше повідомив польський портал Onet. Якої відповіді дотримується президент Польщі, наразі невідомо.

Водночас повідомлялося, що до участі в цій структурі були запрошені також російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. За даними джерел, Дональд Трамп розглядає Раду миру як альтернативу Організації Об’єднаних Націй.

Окрім цього, йшлося про можливу вимогу внесків у розмірі до одного мільярда доларів від держав, які прагнутимуть отримати постійне місце в новій організації. Також створюється окрема група Ради миру щодо Гази, до якої вже запросили Аргентину, Канаду та низку європейських країн.

Про отримання запрошень публічно заявили прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні.

  • Напередодні Сполучені Штати заявили про початок другого етапу 20-пунктного плану президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа. Передбачається створення перехідної технократичної палестинської адміністрації в Газі – Національного комітету з управління Газою (NCAG). Також розпочинається повна демілітаризація регіону, зокрема роззброєння несанкціонованих збройних формувань.

+14
Рудий педофіл збере 60 мільярдів, вкладе в біткоїн, чи чергове казино, а коли пролетить на наступних виборах, то й "пожиттєве членство" у всіх закінчиться.
Поле дурнів, як в казці про Буратино...
А потім він ще довідку з дурки принесе.
показати весь коментар
19.01.2026 21:09 Відповісти
+12
Ще нема ніякого трамповського збіговиська ,а питань аж купа)Чому лиш 60 країн запросив?Що буде з рештою,їх що окупують ,анексують..?Що буде з тими,котрі відмовляться від прямої пропозиції рудого покидька?Що буде з збіговиськом,якщо рудий покидьок або остаточно поїде глуздом,або просто здохне?
показати весь коментар
19.01.2026 20:49 Відповісти
+4
Клуб Епштейна занепав
Бо Епштейн в тюрмі сконав
Раду миру Трамп збирає
Нині так Клуб називає ... 🤔
показати весь коментар
19.01.2026 21:06 Відповісти
))Ще треба тих 60 дурних знайти)Ну ,москалі,Чикчирик,орбан,,))
показати весь коментар
19.01.2026 21:26 Відповісти
Якщо "остаточно поїде глуздом,або просто здохне", то буде те саме, що й з кацапським ОДКБ - стане "мертвонародженим" і тихо згниє...
показати весь коментар
19.01.2026 21:46 Відповісти
Свириденко тоже как заявит... а не, не тот президент, премьер, рада...Все збс.
показати весь коментар
19.01.2026 21:01 Відповісти
В Польщі та в Україні схожа політична система; але є деякі відмінності. В Польщі Президент не може керувати урядом і навіть давати йому обов'язкві до виконання вказівки. І в Польщі урядом де-факто та де-юре керує парламент.
показати весь коментар
19.01.2026 21:32 Відповісти
Кажуть Епштейн загинув )
показати весь коментар
19.01.2026 21:24 Відповісти
Так сконав
показати весь коментар
19.01.2026 21:29 Відповісти
Його прибили свої ж друзі
показати весь коментар
20.01.2026 08:45 Відповісти
Я щось пропустив? Чому Д.Туск назвав трампа колишнім?
показати весь коментар
показати весь коментар
19.01.2026 21:32 Відповісти
"ініційованій колишнім президентом США Джерело: https://censor.net/ua/n3596223"
Я щось пропустив, поки чотири години світла не було?
показати весь коментар
19.01.2026 21:54 Відповісти
Мабуть Туск сказав Навроцькому: "Ти вже достатньо сам обісрався... Не вистачало ще й в чужому лайні виваляться...".
показати весь коментар
19.01.2026 21:57 Відповісти
...у Раді миру, ініційованій колишнім президентом США Дональдом Трампом... А коли рудого чорта зняли з посади?
показати весь коментар
19.01.2026 22:44 Відповісти
То что ООН надо разогнать ссаной тряпкой и вместо него сделать что то другое, это 100%. Только без рашки и белорашки. Кстати в ООН рашка имеет право вето, а Иран следить за правами человека. Конченые имбецили.
показати весь коментар
19.01.2026 22:52 Відповісти
 
 