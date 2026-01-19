Туск застеріг Навроцького від участі в Раді миру Трампа

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що участь президента країни Кароля Навроцького у Раді миру, ініційованій колишнім президентом США Дональдом Трампом, потребує погодження з урядом та парламентом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Туска на платформі X.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Глава польського уряду відреагував на інформацію про можливе залучення президента до нової міжнародної ініціативи, наголосивши на необхідності дотримання конституційних процедур.

Читайте: Туск про кібератаки: Ймовірна причетність Росії до атак на енергетику

Позиція уряду Польщі щодо Ради миру

За словами Туска, рішення про членство Польщі в будь-яких міжнародних структурах не може ухвалюватися одноосібно. Такі кроки, за його словами, мають погоджуватися Радою міністрів і проходити ратифікацію в Сеймі.

"Уряд керуватиметься виключно інтересами та безпекою Польської держави. І ми не дозволимо нікому нас обдурити", — наголосив прем’єр-міністр Польщі.

Він підкреслив, що зовнішньополітичні ініціативи повинні відповідати національним інтересам та не створювати ризиків для безпеки країни.

Читайте: Європа повинна зосередитися на війні між РФ та Україною, а не на Гренландії, - Трамп

Що відомо про ініціативу Дональда Трампа

Про запрошення Кароля Навроцького до членства у Раді миру Дональда Трампа раніше повідомив польський портал Onet. Якої відповіді дотримується президент Польщі, наразі невідомо.

Водночас повідомлялося, що до участі в цій структурі були запрошені також російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. За даними джерел, Дональд Трамп розглядає Раду миру як альтернативу Організації Об’єднаних Націй.

Окрім цього, йшлося про можливу вимогу внесків у розмірі до одного мільярда доларів від держав, які прагнутимуть отримати постійне місце в новій організації. Також створюється окрема група Ради миру щодо Гази, до якої вже запросили Аргентину, Канаду та низку європейських країн.

Про отримання запрошень публічно заявили прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні.

Напередодні Сполучені Штати заявили про початок другого етапу 20-пунктного плану президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа. Передбачається створення перехідної технократичної палестинської адміністрації в Газі – Національного комітету з управління Газою (NCAG). Також розпочинається повна демілітаризація регіону, зокрема роззброєння несанкціонованих збройних формувань.

Читайте: Трамп - єдиний лідер, здатний зупинити Путіна, - Навроцький