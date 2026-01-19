Туск застеріг Навроцького від участі в Раді миру Трампа
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що участь президента країни Кароля Навроцького у Раді миру, ініційованій колишнім президентом США Дональдом Трампом, потребує погодження з урядом та парламентом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Туска на платформі X.
Глава польського уряду відреагував на інформацію про можливе залучення президента до нової міжнародної ініціативи, наголосивши на необхідності дотримання конституційних процедур.
Позиція уряду Польщі щодо Ради миру
За словами Туска, рішення про членство Польщі в будь-яких міжнародних структурах не може ухвалюватися одноосібно. Такі кроки, за його словами, мають погоджуватися Радою міністрів і проходити ратифікацію в Сеймі.
"Уряд керуватиметься виключно інтересами та безпекою Польської держави. І ми не дозволимо нікому нас обдурити", — наголосив прем’єр-міністр Польщі.
Він підкреслив, що зовнішньополітичні ініціативи повинні відповідати національним інтересам та не створювати ризиків для безпеки країни.
Що відомо про ініціативу Дональда Трампа
Про запрошення Кароля Навроцького до членства у Раді миру Дональда Трампа раніше повідомив польський портал Onet. Якої відповіді дотримується президент Польщі, наразі невідомо.
Водночас повідомлялося, що до участі в цій структурі були запрошені також російський диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. За даними джерел, Дональд Трамп розглядає Раду миру як альтернативу Організації Об’єднаних Націй.
Окрім цього, йшлося про можливу вимогу внесків у розмірі до одного мільярда доларів від держав, які прагнутимуть отримати постійне місце в новій організації. Також створюється окрема група Ради миру щодо Гази, до якої вже запросили Аргентину, Канаду та низку європейських країн.
Про отримання запрошень публічно заявили прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні.
- Напередодні Сполучені Штати заявили про початок другого етапу 20-пунктного плану президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа. Передбачається створення перехідної технократичної палестинської адміністрації в Газі – Національного комітету з управління Газою (NCAG). Також розпочинається повна демілітаризація регіону, зокрема роззброєння несанкціонованих збройних формувань.
Поле дурнів, як в казці про Буратино...
А потім він ще довідку з дурки принесе.
Бо Епштейн в тюрмі сконав
Раду миру Трамп збирає
Нині так Клуб називає ... 🤔
"Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що участь президента країни Кароля Навроцького у Раді миру, ініційованій колишнім президентом США Дональдом Трампом, потребує погодження з урядом та парламентом." Джерело: https://censor.net/ua/n3596223
Я щось пропустив, поки чотири години світла не було?