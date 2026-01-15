США оголосили про другий етап плану Трампа щодо Гази

Сполучені Штати заявили про початок другого етапу 20-пунктного плану президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, оприлюдненій у соцмережі X.

Новий етап передбачає перехід від режиму припинення вогню до демілітаризації, технократичного управління та відновлення зруйнованої території.

"Сьогодні від імені президента Трампа ми оголошуємо про запуск другого етапу 20-пунктного плану президента з припинення конфлікту в Газі", – заявив Віткофф.

Перехід до демілітаризації та управління

У межах другого етапу плану передбачається створення перехідної технократичної палестинської адміністрації в Газі – Національного комітету з управління Газою (NCAG). Також розпочинається повна демілітаризація регіону, зокрема роззброєння несанкціонованих збройних формувань.

Віткофф наголосив, що США очікують повного виконання зобов’язань з боку ХАМАС, включно з негайною передачею Ізраїлю тіла останнього загиблого заручника. У разі невиконання цієї вимоги, за його словами, настануть серйозні наслідки.

Підсумки першого етапу та роль посередників

Спецпредставник Трампа зазначив, що перший етап плану забезпечив безпрецедентний рівень гуманітарної допомоги. Він також дозволив зберегти режим припинення вогню, повернути всіх живих заручників та останки 27 із 28 загиблих.

Окремо Віткофф висловив вдячність Єгипту, Туреччині та Катару за посередницькі зусилля, які, за його словами, стали ключовими для досягнутого прогресу.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що військові країни ніколи повністю не вийдуть із Сектора Гази. У палестинському анклаві створять цивільно-військовий підрозділ.

