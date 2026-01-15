УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7018 відвідувачів онлайн
Новини Контроль США над Сектором Гази
2 233 13

США оголосили про другий етап плану Трампа щодо Гази

Вашингтон переходить до демілітаризації та відновлення Сектора Газа

Сполучені Штати заявили про початок другого етапу 20-пунктного плану президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, оприлюдненій у соцмережі X.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

  • Новий етап передбачає перехід від режиму припинення вогню до демілітаризації, технократичного управління та відновлення зруйнованої території.

"Сьогодні від імені президента Трампа ми оголошуємо про запуск другого етапу 20-пунктного плану президента з припинення конфлікту в Газі", – заявив Віткофф. 

Перехід до демілітаризації та управління

У межах другого етапу плану передбачається створення перехідної технократичної палестинської адміністрації в Газі – Національного комітету з управління Газою (NCAG). Також розпочинається повна демілітаризація регіону, зокрема роззброєння несанкціонованих збройних формувань.

Віткофф наголосив, що США очікують повного виконання зобов’язань з боку ХАМАС, включно з негайною передачею Ізраїлю тіла останнього загиблого заручника. У разі невиконання цієї вимоги, за його словами, настануть серйозні наслідки.

Підсумки першого етапу та роль посередників

Спецпредставник Трампа зазначив, що перший етап плану забезпечив безпрецедентний рівень гуманітарної допомоги. Він також дозволив зберегти режим припинення вогню, повернути всіх живих заручників та останки 27 із 28 загиблих.

Окремо Віткофф висловив вдячність Єгипту, Туреччині та Катару за посередницькі зусилля, які, за його словами, стали ключовими для досягнутого прогресу.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що військові країни ніколи повністю не вийдуть із Сектора Гази. У палестинському анклаві створять цивільно-військовий підрозділ.

Автор: 

Газа США перемир'я Трамп Дональд Віткофф Стів
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ясно. Поки Трамп буде страждати фіігнею іранцям *****....
показати весь коментар
15.01.2026 01:57 Відповісти
Викупив би ту Газу замість Гренландії , а жителям дав громадянство США (( Дивися отримав би номінацію на нобелівку від арабів ((
показати весь коментар
15.01.2026 02:08 Відповісти
P.S. А економія бюджету яка - тоді відпадає потреба у інших американських військових базах у цьому регіоні і можна контролювати китайські перевезення ((
показати весь коментар
15.01.2026 02:12 Відповісти
Сомаліленду громадянство дасть..
показати весь коментар
15.01.2026 08:17 Відповісти
Трам казіно і голі баби?
показати весь коментар
15.01.2026 02:21 Відповісти
Деменціо згадало про Газу. Коло з грабель сформоване. Можна бігати.
показати весь коментар
15.01.2026 03:25 Відповісти
От тільки Хамас клав на ці плани з прибором.
показати весь коментар
15.01.2026 04:01 Відповісти
Забористый план
показати весь коментар
15.01.2026 05:35 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2026 05:51 Відповісти
Ну ООН вже "відбудовувало" той сектор. Гроші виділяли, з інспекціями їздили... А на ті гроші було побудовано сотні км тунелів, закуплена зброя...
Чи це буде "афганський" сценарій?
показати весь коментар
15.01.2026 07:02 Відповісти
Клінічна картина у діда ускладнюється: до деменції тепер ще гази . Ні голова, ні дупа нормально не функціонують, діду нічим думати. Треба терміново скликати консіліум
показати весь коментар
15.01.2026 07:52 Відповісти
 
 